خسارت ۲۶ میلیارد و ۵۱۹ میلیون تومانی سیلاب به بخش کشاورزی قائمشهر
ساری- خبرنگار کیهان:
۲۶میلیارد و ۵۱۹ میلیون تومان خسارت ناشی از بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب به بخشهای زراعی، باغی، دام و طیور، تأسیسات و خوراک دام شهرستان قائم شهر وارد شده است.
معصومه صفری اوریمی مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر با اعلام این خبر گفت: در پی بارشهای شدید و وقوع سیلاب در برخی مناطق شهرستان قائمشهر، کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی با حضور در مناطق خسارتدیده، نسبت به بررسی و ارزیابی میدانی میزان خسارتهای واردشده به بخشهای مختلف کشاورزی اقدام کردند.
صفری اوریمی افزود: بر اساس بررسیهای انجامشده، مجموع خسارت وارده به بخش کشاورزی شهرستان قائمشهر در پی بارشهای اخیر و جاری شدن سیلاب، ۲۶ میلیارد و ۵۱۹ میلیون تومان برآورد شده است.
مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر ادامه داد: این خسارتها بخشهای مختلف تولیدات کشاورزی و زیرساختهای مرتبط را تحت تأثیر قرار داده و شامل چهار میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان خسارت در بخش زراعی و باغی، ۶۰۰ میلیون تومان در واحدهای دام و طیور، ۱۲ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان در بخش تأسیسات و ۹ میلیارد و ۵۹ میلیون تومان خسارت به خوراک دام بوده است.
صفری اوریمی خاطرنشان کرد: بارشهای شدید و سیلاب میتواند علاوهبر خسارت مستقیم به محصولات و واحدهای تولیدی، به تأسیسات، زیرساختها و نهادههای مورد استفاده در بخش کشاورزی نیز آسیب وارد کند که در ارزیابیهای انجامشده، تمامی این موارد مورد توجه قرار گرفته است.