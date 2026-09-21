257 مدرسه ناحیه یک ساری پذیرای 44 هزار دانشآموز است
ساری- خبرنگار کیهان:
در سال تحصیلی جدید 257 مدرسه ناحیه یک ساری پذیرای 30 هزار دانشآموز در مدارس دولتی و 14 هزار دانشآموز در مدارس غیردولتی مشغول به تحصیل خواهند شد و 3200 دانشآموز نیز در دوره پیش دبستانی حضور خواهند داشت.
مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک ساری با بیان اینکه بخش قابلتوجهی از اقدامات پیش از بازگشایی مدارس انجام شده است، گفت: از مجموع 3310 شاغل در مدارس ناحیه یک ساری حدود 97 تا 98 درصد معلمان ابلاغ خود را دریافت کردهاند و محل خدمت و کلاس درس آنها مشخص شده است؛ بنابراین تلاش ما این است که در نخستین روز مهر هیچ کلاس بدون معلم یا معلمی بدون کلاس نداشته باشیم.
کوروش یوسفی ساداتی با اشاره به برگزاری مانور بازگشایی مدارس ادامه داد: این مانور با هدف ایجاد آمادگی، حضور عوامل اجرائی در مدارس و فراهمکردن شرایط مناسب برای آغاز سال تحصیلی برگزار شد تا همکاران بتوانند فضای مدارس را بررسی کرده و برای استقبال از دانشآموزان آماده شوند. مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک ساری با تأکید بر ضرورت بازنگری در نگاه به آموزش و پرورش اظهار کرد: انتظار جامعه از مدرسه تنها انتقال دانش و آموزش محتوای کتابهای درسی نیست، بلکه باید به این موضوع توجه کنیم که دانشآموز در مدرسه چه مهارتهایی میآموزد و چه تغییری در رفتار و مسیر زندگی او ایجاد میشود. وی افزود: مدرسه باید محلی برای زندگیکردن، کسب مهارت، تجربه محبت و مهربانی و تقویت توانمندیهای انسانی باشد. دانشآموز در کنار کسب علم و دانش باید مهارتهای گوناگون زندگی را نیز بیاموزد.