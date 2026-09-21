سرویس خارجی-

در پی تشدید تنش‌ها میان عربستان و یمن، فرماندهان ارشد نیروهای مسلح یمن با هشداری صریح نسبت به هرگونه ماجراجویی نظامی ریاض، از آمادگی کامل برای پاسخ به حملات سعودی و هدف قرار دادن منافع و عمق عربستان و نابود کردن اقتصاد آل‌سعود خبر دادند.

فرماندهان ارشد نیروهای مسلح یمن در پیام مشترک به مناسبت سالروز انقلاب ۲۱ سپتامبر، تهدید غلیظ و بی‌سابقه‌ای را متوجه رژیم آل‌سعود کردند. محمد ناصر العاطفی، وزیر دفاع، و یوسف المدانی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح یمن، اعلام کردند که برای اجرای تصمیمات استراتژیک بازدارنده و حفاظت از منابع مردم یمن آمادگی کامل دارند. آنها خطاب به ریاض تأکید کردند هرگونه تجاوز با پاسخی قاطع و تکان‌دهنده روبه‌رو خواهد شد و ادامه محاصره یمن نیز با محاصره متقابل پاسخ داده می‌شود. این دو مقام نظامی هشدار دادند هر تشدید تنشی از سوی عربستان، گزینه‌های پرهزینه‌تری را فعال می‌کند که عمق و منافع استراتژیک آل‌سعود را هدف قرار می‌دهد. نبرد برای آزادسازی کامل یمن و پایان حضور خارجی، مسیر استراتژیک و برگشت‌ناپذیر نیروهای یمنی معرفی شد.

هدف قرار گرفتن تمام خاک و نابودی اقتصاد

در ادامه پیام، فرماندهان یمنی صراحتاً اعلام کردند موشک‌های بالستیک و پهپادهای یمن تمامی مواضع عربستان را در هم می‌کوبند. آنها هشدار دادند این سلاح‌ها به عمق خاک عربستان ضربه می‌زنند، اقتصاد آل‌سعود را نابود می‌کنند و به هر مکانی که مسئولان سعودی در آن پناه گرفته باشند، خواهند رسید. هرگونه حماقت ریاض هزینه‌ای گزاف خواهد داشت و نیروهای مسلح یمن معادلات بازدارندگی جدیدی را تثبیت کرده‌اند. شرط‌بندی قدرت‌های استکبار خارجی در برابر پایداری نیروهای یمن و هوشیاری رهبری سیاسی و نظامی این کشور شکست خورده است. پرونده آزادی اسرا و بازپس‌گیری سرزمین‌های اشغالی همچنان مسیر ثابت و غیرقابل‌برگشت یمن باقی مانده است. العاطفی و المدانی تأکید کردند نیروهای دریایی یمن معادله امنیتی جدیدی برقرار کرده‌اند که به‌استثنای کشتی‌های متعلق به دشمن سعودی، امنیت کشتیرانی در دریای سرخ و دریای عرب را تضمین می‌کند. کشتی‌های سعودی در آب‌های یمن چیزی جز آتش و جلوگیری از رفت‌وآمد نصیب‌شان نمی‌شود تا محاصره و ظلمی را که بر مردم یمن روا داشته‌اند، تجربه کنند. مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن نیز معادله «محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش» را اعلام کرد و گفت: گزینه‌های یمن شکل‌های دردناک‌تری به خود خواهد گرفت. کشتیرانی بین‌المللی در باب‌المندب برای همه به‌جز کشتی‌های سعودی امن است.

کشته شدن سربازان سعودی

درگیری‌های میدانی میان نیروهای مسلح یمن و نیروهای وابسته به عربستان تشدید شده و با پیشروی نیروهای یمنی و عقب‌نشینی نیروهای سعودی همراه بوده است. در یکی از این حملات پهپادی، پنج سرباز عربستانی از نیروهای زمینی این کشور کشته شدند. نیروهای یمنی با عقب‌راندن شبه‌نظامیان مورد حمایت ریاض، مناطق ساحل غربی به‌ویژه شهر بندری المخا و شماری از جزایر ساحلی را به کنترل خود درآوردند و اشراف کامل بر تنگه باب‌المندب را تثبیت کردند. این تحولات همزمان با هدف قرار دادن تأسیسات نفتی و پایگاه‌های نظامی عربستان با موشک و پهپاد انجام شده است.

همچنین یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد عربستان از زمان تشدید حملات تاکنون ۷۶۰ بار یمن را بمباران کرده است. در ۲۴ ساعت گذشته، جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف، ۲۸ حمله هوايی علیه استان‌های تعز، الجوف و مأرب انجام دادند. منابع یمنی از حملات هوايی عربستان به استان‌های صعده و الجوف خبر دادند که در حمله به شهرستان خب و الشعف هفت نفر شهید و زخمی شدند. چهار نفر از کارکنان دکل‌های ارتباطی شهید و سه نفر زخمی شدند. توپخانه عربستان نیز روستاهای شهرستان مرزی الظاهر و مناطق مسکونی الظاهر و حیدان را با ده‌ها موشک و گلوله هدف قرار داده است.

یمنی‌ها تسلیم‌ناپذیرند

جان مرشایمر، استاد برجسته علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو، یمنی‌ها را از سرسخت‌ترین نیروهایی دانست که آمریکا با آنها روبه‌رو شده و شکست دادن آنها از طریق حملات هوايی را آسان ندانست. او گفت «حوثی‌ها» زیرساخت‌های انرژی داخل عربستان را هدف قرار داده‌اند، فرودگاه بین‌المللی ریاض را زده‌اند و جریان انتقال نفت عربستان به دریای سرخ را عملاً متوقف کرده‌اند. عربستان به اروپایی‌ها اعلام کرده در سپتامبر و اکتبر محموله نفتی تحویل نخواهد داد و حتی برای تأمین نیاز خود به بازارهای اروپایی روی آورده است. مرشایمر تأکید کرد آمریکا سال گذشته با یمنی‌ها جنگید و شکست خورد؛ کمبود مهمات و عدم موفقیت باعث توقف عملیات شد و استفاده از نیروی زمینی نیز خطرناک و پرهزینه است.

نزدیک شدن به مرزهای عربستان

روزنامه نیویورک‌تایمز نیز گزارش داد نیروهای انصارالله یمن به سمت مرزهای عربستان پیشروی کرده و خطر درگیری زمینی مستقیم را افزایش داده‌اند. این نیروها در سایه درگیری‌های شدید با عناصر وابسته به ریاض به سمت شهر نجران عربستان نزدیک شده‌اند. محمد بن سلمان، ولی‌عهد عربستان، بارها از ترامپ خواست برای مهار پیشروی سریع یمنی‌ها وارد عمل شود. ترامپ ابتدا دستور آماده‌سازی حملات هوايی داد اما سپس نظر خود را تغییر داد و دست‌کم در حال حاضر هیچ حمله هوايی آمریکا علیه یمن انجام نخواهد شد. این تردیدها نشان‌دهنده بن‌بست آل‌سعود در برابر مقاومت یمن است.

انقلاب ۲۱ سپتامبر و نقش منطقه‌ای یمن

دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن به مناسبت سالروز انقلاب تأکید کرد این انقلاب یمن را به جایگاه یک بازیگر منطقه‌ای رساند و ملت یمن تا زمان توقف تجاوزات و رفع محاصره به مبارزه ادامه می‌دهد. انقلاب سپتامبر تلاش‌های اجتماعی را متحد کرد و نقش انسانی و اخلاقی یمن را در حمایت از غزه و مقابله با نسل‌کشی ایفا نمود. دوازده سال پیش در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴، جنبش انصارالله پس از اعتراضات مردمی مراکز تصمیم‌گیری سیاسی در صنعا را به دست گرفت و حیاط خلوت عربستان را از میان برد. این تحول به کابوسی برای آل‌سعود تبدیل شد و مسیر استقلال و پایان قیمومت خارجی را گشود.

اراده ملت یمن و حمایت از مقاومت

مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن، نیز سالروز انقلاب یمن را گرامی داشت و با قدردانی از ملت، نیروهای مسلح و خانواده‌های شهدا تأکید کرد با وجود بیش از ۲۵۰ هزار حمله هوايی و محاصره ظالمانه عربستان، اراده ملت یمن پابرجا مانده است. او گفت صنعا با نیت صادقانه پیش‌قدم صلح شد اما ریاض لجاجت کرد و محاصره را تشدید نمود. اقدامات نیروهای یمنی در ساحل غربی عملیاتی ملی برای اعمال حاکمیت و بیرون راندن تجمعات سعودی بوده است. المشاط باز هم ادعای هدف قرار دادن مکه را افترا خواند و بر حمایت اصولی یمن از ملت فلسطین، ایران و محور مقاومت در چارچوب وحدت جبهه‌ها تأکید کرد. صلح واقعی با یمن کم‌هزینه‌ترین و کوتاه‌ترین مسیر است.

سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر جنبش انصارالله یمن نیز در سخنانی به مناسبت سالروز انقلاب ۲۱ سپتامبر، این مناسبت را به ملت یمن تبریک گفت. وی تأکید کرد انقلاب ۲۱ سپتامبر، آزادی و استقلال را بر پایه هویت ایمانی برای ملت یمن محقق کرده و زمینه رهایی از «استکبار آمریکا» را فراهم آورده است.