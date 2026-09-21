مدیر اطلاع‌رسانی حشدالشعبی اعلام کرد سلاح مقاومت به دولت عراق تحویل نخواهد شد؛ او توضیح داد که مدیریت سلاح‌ها تحت نظارت دولت فدرال بازسازماندهی می‌شود.

مهند العقابی، مدیر اطلاع‌رسانی نظامی حشدالشعبی عراق، روز دوشنبه، تأکید کرد که سلاح گروه‌های مقاومت به دولت عراق تحویل داده نخواهد شد. او گفت که این سلاح‌ها تحت نظارت دولت فدرال «بازسازماندهی» خواهند شد؛ او همچنین حمایت کامل حشدالشعبی از این روند را برای جلوگیری از هرج‌ومرج یا تخلفات اعلام کرد. پیش‌تر نیز شیخ علی الاسدی، رئیس شورای سیاسی جنبش نجباء، ضمن پذیرش گفت‌وگوی جدی و واقعی که منافع همه طرف‌ها را تأمین کند، گفته بود: «اگر مطالبات ما داده نشود، حتی یک پوکه هم تحویل نخواهیم داد.» او گفته بود که نمی‌شود از ما چیزی بخواهند و در عوض آن حواله به آینده دهند. این سخنان در شرایطی مطرح ‌شد که قاسم الاعرجی، مشاور امنیتی نخست‌وزیر عراق، نیز اعلام کرده بود که مطالبی که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی درباره تعیین سقف زمانی برای فعالیت‌های کمیته انحصار سلاح منتشر شده، نادرست است و هیچ مدت زمان مشخصی برای انحصار سلاح در دست دولت تعیین نشده است.

العقابی همچنین بر مخالفت قاطع با هرگونه حمله به اقلیم کردستان تأکید کرد و گفت: «هرگونه حمله به شهر اربیل یا هر استان دیگر عراق کاملاً مردود و غیرقابل قبول است.» او افزود: امنیت اربیل و اقلیم کردستان بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت و ثبات عراق به‌طور کلی است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، العقابی در پاسخ به پرسشی درباره تأمین امنیت اربیل در برابر حملات پهپادی پس از خروج ائتلاف، تأکید کرد: حشدالشعبی اجازه نخواهد داد امنیت منطقه تهدید شود و با تبدیل خاک عراق به عرصه تسویه‌حساب‌های منطقه‌ای یا بین‌المللی مخالفت کرد. او بار دیگر تحویل کامل سلاح‌ها را رد کرد و توضیح داد هدف کنونی، سامان‌دهی مدیریت سلاح‌ها زیر چتر دولت و کاهش هرگونه درگیری داخلی میان اقشار مختلف جامعه عراق است.

گفتنی است فالح الفیاض، رئیس نیرو‌های حشدالشعبی، چندی پیش با اطمینان از قانونی سخن گفت که نه‌تنها حشدالشعبی را در ساختار نظامی عراق تثبیت می‌کند، بلکه آن را به نهادی با آکادمی‌های تخصصی و هویتی منسجم تبدیل خواهد کرد. این قانون، فراتر از یک مصوبه پارلمانی، نقشه راهی است برای جاودانه کردن نیرویی که از دل مردم برخاسته و در برابر تهدیداتی چون داعش، سدی نفوذناپذیر ساخته است. با این حال، مسیر تصویب این قانون در پارلمان، با توجه به شکاف‌های سیاسی و فشار‌های خارجی- شما بخوانید آمریکا!- ممکن است با موانعی روبه‌رو شود. موفقیت این پروژه، به توانایی حشد در حفظ اتحاد داخلی و خنثی‌سازی توطئه‌های خارجی بستگی دارد. نقش الفیاض، به‌عنوان مهندسی که این تحول را هدایت می‌کند، در این میان اساسی است. او نه‌تنها باید با چالش‌های سیاسی دست‌وپنجه نرم کند، بلکه باید هویت آرمانی حشد را نیز حفظ کند، هویتی که ریشه در خاک و خون این سرزمین دارد. تحریم فالح الفیاض توسط آمریکا که به بهانه‌های حقوق بشری انجام شده، بیش از یک اقدام دیپلماتیک، نمایشی از ناکامی استراتژیک است. این تحریم، در عمق خود، اعترافی تلخ به شکست پروژه‌هایی است که سال‌ها برای تضعیف حشدالشعبی طراحی شده بودند.