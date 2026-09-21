آخرین تلاشهای غرب برای نجات از بحران سوخت از باز کردن شیر ذخایر استراتژیک تا پرداخت یارانه
سرویس خارجی-
در پی تشدید بحران انرژی در اروپا و افزایش کمسابقه قیمت سوخت، دولتهای غربی یکی پس از دیگری به اقداماتی اضطراری از آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت تا پرداخت یارانه و تعیین سقف قیمت روی آوردهاند، اقداماتی که نشان میدهد تبعات جنگ و اختلال در زنجیره تأمین انرژی، اکنون به یکی از جدیترین مشکلهای اقتصادی غرب تبدیل شده است.
بحران سوخت که اکنون دامن غرب را گرفته، محصول مستقیم ماجراجوییهای نظامی آمریکا و رژیم آپارتاید اسرائیل علیه ایران است؛ گرچه جنگ اوکراین هم در این میان تأثیرگذار بوده اما وزن عامل اول بسیار بیشتر به نظر میرسد. واشنگتن به همراه تلآویو، جنگی را به راه انداخت که نهتنها ثبات منطقه را بر هم زد، بلکه زنجیره تأمین انرژی جهان را مختل کرد. این جنگافروزی، همانطور که کارشناسان هشدار داده بودند، به کابوس انرژی اروپا تبدیل شده است و اکنون دولتهای غربی را وادار کرده تا برای نجات خود دست به هر اقدامی بزنند؛ از باز کردن شیر ذخایر استراتژیک گرفته تا پرداخت یارانههای سنگین به مردم و صنایع. واقعیت این است که غرب با سیاستهای خصمانهاش علیه تهران، خودش را در تنگنای بیسابقهای قرار داد و اکنون هزینه این حماقت را با افزایش سرسامآور قیمت سوخت، کمبود در پمپبنزینها و... میپردازد.
درخواست ماکرون برای آزادسازی ذخایر اضطراری
امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، در شرایطی که اروپا هر روز بیش از پیش درگیر کمبود سوخت میشود، خواستار نشست فوری کشورهای گروه هفت برای بررسی آزادسازی بخشی دیگر از ذخایر اضطراری نفت شده است. این درخواست در حالی مطرح میشود که محمولههای نفت خام عربستان سعودی به سمت اروپا در حال کاهش است و قیمت گازوئیل به محدودههای تاریخی و بیسابقهای رسیده است. ماکرون که خود از حامیان سیاستهای ضد ایرانی غرب بوده، اکنون ناچار شده برای جلوگیری از فروپاشی بیشتر بازار انرژی، دست به دامان ذخایر استراتژیک شود، ذخایری که قرار بود برای شرایط بحرانی واقعی نگه داشته شوند، نه برای جبران پیامدهای جنگافروزیهای بیثمر آمریکا و متحدانش؛ البته باید نتیجه گرفت که شرایط کنونی برای آنها شرایطِ بحرانِ واقعی است.
تخلیه شتابان ذخایر در سایه گسترش کمبود
فرانسه اکنون با سرعت بیشتری در حال خالی کردن ذخایر اضطراری خود است، زیرا کمبود سوخت در سراسر این کشور گسترش یافته است. گزارشها نشان میدهد که صفهای طولانی در پمپبنزینها و نگرانی عمومی از قطع عرضه، دولت پاریس را مجبور کرده تا ذخایر استراتژیک را سریعتر آزاد کند. این وضعیت، نتیجه مستقیم اختلال در جریان انرژی منطقه پس از حمله به ایران است؛ حملهای که آمریکا و اسرائیل با ادعاهای واهی امنیت، به راه انداختند و حالا اروپاییها باید تاوان آن را با خالی کردن انبارهای استراتژیک خود بپردازند. این اقدام موقت، تنها مسکنی کوتاهمدت است و نمیتواند ریشه بحران را که همان سیاستهای جنگطلبانه غرب است، درمان کند.
فشار قیمتهای سرسامآور بر دولتهای اروپایی
افزایش بیسابقه قیمت سوخت پس از جنگ علیه ایران، دولتهای اروپایی را تحت فشار شدید قرار داده و مردم بسیاری از کشورها را نگران کرده است. در لوکزامبورگ، لهستان، بلژیک و جمهوری چک، سقف قیمتها بهطور منظم یا موقت با شرایط بازار تنظیم میشود تا از انفجار نارضایتی عمومی جلوگیری شود. دولت آلمان برای کاهش سریع فشار در پمپبنزینها بر تخفیف سوخت و سقف قیمت توافق کرده، ایتالیا تا حد زیادی از مالیات خودرو برای یک سال چشمپوشی میکند، مجارستان به رانندگان خودروهای گازوئیلی کمک مالی میرساند و فرانسه یارانههای سوخت خود را برای چندین صنعت تمدید کرده است. این اقدامات پراکنده و پرهزینه، نشاندهنده استیصال کشورهای غربی در برابر بحرانی است که خودش با حمایت از تجاوز به ایران ایجاد کرده است.
بزرگترین تولیدکننده نفت در دام قیمتهای نجومی
حتی آمریکا که خود را بزرگترین تولیدکننده نفت و بنزین جهان میداند، از گزند این بحران در امان نمانده و قیمتهای سرسامآوری را تجربه میکند. واشنگتن که با جنگافروزی علیه ایران، بازار جهانی انرژی را به آشوب کشاند، اکنون شاهد آن است که مردم و صنایع خودش نیز زیر بار هزینههای سنگین سوخت کمر خم کردهاند. این وضعیت، دروغ بزرگ ادعاهای آمریکایی درباره خودکفایی انرژی را برملا میکند و ثابت میکند که جنگافروزیهای کاخ سفید، نهتنها متحدان اروپایی را به زانو درمیآورد، بلکه دامن خود آمریکا را هم میگیرد و هیچ برندهای در این بازی خطرناک باقی نمیگذارد.
از کمبود سوخت جت تا افزایش قیمت گازوئیل
در ادامه بحران سوخت ناشی از جنگافروزی غرب علیه ایران، گزارشهای تازه رسانههای معتبر نشان میدهد که اروپا با کمبود شدید سوخت جت روبهرو شده و پیشبینی میشود در سهماهه چهارم سال با کسری ۵۱۰ هزار بشکهای در روز مواجه شود، در حالی که ذخایر سوخت جت در هاب آمستردام-روتردام-آنتورپ به پایینترین سطح هفت سال اخیر رسیده است. همزمان قیمت گازوئیل در اروپا از مرز ۲۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرده و به رکوردهای تاریخی رسیده و محمولههای نفت خام عربستان به اروپا قطع یا کاهش یافته است.
کارشناسان بهصراحت اعلام کردهاند که جنگ ترامپ علیه ایران، چیزی جز کابوس انرژی برای اروپا نبوده است. این جنگ که با هماهنگی رژیم اسرائیل و حمایت کامل غرب به راه افتاد، جریان صادرات نفت و فرآوردههای سوختی را مختل کرد و اروپا را که سالها به منابع پایدار منطقه وابسته بود، در تنگنای بیسابقهای قرار داد. اکنون دولتهای اروپایی یکی پس از دیگری مجبور به باز کردن ذخایر استراتژیک، پرداخت یارانه و تعیین سقف قیمت شدهاند تا شاید کمی از خشم افکار عمومی بکاهند. این کابوس، نتیجه مستقیم سیاستهای خصمانه و کوتاهنظرانه غرب است که بهجای دیپلماسی، راه جنگ را برگزید و حالا باید هزینههای سنگین آن را بپردازد.
مجموعه این اقدامات تنها تلاشهایی مقطعی برای نجات از بحرانی است که ریشه در جنگافروزی آمریکا و اسرائیل علیه ایران دارد. غرب که با اعتمادبهنفس کاذب وارد این درگیری شد، اکنون درمییابد که بازار انرژی جهانی بسیار شکنندهتر از آن است که تصور میکرد. این بحران سوخت، نه یک اتفاق طبیعی، بلکه محصول مستقیم سیاستهای تجاوزکارانه واشنگتن و تلآویو است و تا زمانی که این رویکرد تغییر نکند، باز کردن شیر ذخایر و پرداخت یارانه تنها مسکنهایی موقت خواهند بود که نمیتوانند زخم عمیق ایجادشده را التیام بخشند.