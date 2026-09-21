بحرینیها برای «قیام بزرگ» فراخوان دادند
سرویس خارجی-
دعوتهای مردمی برای «قیام بزرگ» در بحرین علیه اقدامات آلخلیفه برای محدودسازی شعائر و اعتقادات شیعیان در این کشور گسترش یافته است.
دهههاست که رژیم آلخلیفه در بحرین، با اتکا به اقلیتی حاکم و حمایت قدرتهای خارجی، اکثریت شیعه این سرزمین را هدف سرکوب سیستماتیک و تبعیض نهادینهشده قرار داده است؛ از انحصار قدرت سیاسی و اقتصادی در دست خاندان حاکم و محرومسازی شیعیان از حقوق شهروندی گرفته تا تخریب مساجد و حسینیهها، محدودسازی آشکار شعائر مذهبی، بازداشت و شکنجه علما و فعالان، سلب تابعیت مخالفان و تلاش برای تغییر ترکیب جمعیتی از طریق تابعیتبخشی گسترده به بیگانگان سنیمذهب، همگی بخشی از پروژهای دیرپا برای به حاشیه راندن و تضعیف هویت دینی و اجتماعی اکثریت مردم این کشور بوده که ریشه در سیاستهای استعماری و فرقهگرایانه این رژیم دارد.
سرکوب خونین قیام مردمی ۲۰۱۱ که با دخالت نظامی عربستان و نیروهای سپر جزیره همراه بود، نقطه عطفی در تثبیت سیاستهای سرکوبگرانه آلخلیفه بهشمار میرود که در جریان آن صدها نفر کشته و زخمی شدند، رهبران مخالفان به حبسهای طولانی و اعدام محکوم گردیدند و هزاران تن دیگر به تبعید اجباری یا زندانهای مخوف روانه شدند. از آن زمان تاکنون، رژیم با استفاده از قوانین امنیتی مبهم، شبکههای جاسوسی و دادگاههای فرمایشی، هرگونه صدای اعتراضی را خفه کرده و حتی فعالیتهای خیریه و فرهنگی شیعیان را نیز زیر نظر و محدودیت شدید قرار داده است.
دعوت به «قیام ملت»
دعوتهای مردمی در شبکههای اجتماعی برای برگزاری یک حرکت اعتراضی گسترده در بحرین با عنوان «قیام ملت» در واکنش به محدودسازی آزادیها، فشار بر شیعیان و دخالت در امور و شعائر دینی آنان گسترش یافته است. کمیته برگزارکننده این حرکت در نخستین بیانیه خود اعلام کرد که شکلگیری این دعوت، ناشی از احساس مسئولیت در قبال رنجها و محدودیتهایی است که مردم بحرین با آن مواجه هستند؛ از جمله محدود شدن آزادیها، دخالت در امور دینی، هدف قرار گرفتن علما و صاحبنظران و آنچه این کمیته «به حاشیهراندن و هدفگیری سیستماتیک شیعیان» خوانده است. در این بیانیه بر حق مردم برای برخورداری از کرامت، عدالت و آزادی تأکید و تصریح شده است که این حرکت، دعوت به آشوب یا خشونت نیست، بلکه تلاشی برای رساندن یک صدای مردمی از مسیرهای مسالمتآمیز و مسئولانه است. کمیته برگزارکننده همچنین از مقامهای بحرینی خواست محدودیتهای اعمالشده بر شعائر و آیینهای دینی، سیاستهای تبعیضآمیز و فشار بر جامعه شیعه را متوقف کرده و زمینه برابری شهروندان در حقوق و تکالیف، احترام به علما و روحانیون، آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز و آزادی بازداشتشدگان مرتبط با پروندههای ابراز عقیده را فراهم کنند.
این کمیته در ادامه با تأکید بر ضرورت گشودن باب گفتوگویی جدی برای حل ریشههای تنش در بحرین، اعلام کرد که «قیام ملت» علیه ملت یا طایفهای دیگر نیست و هدف آن ایجاد کینه یا تشدید شکافهای اجتماعی نخواهد بود، بلکه مطالبه کرامت، حقوق، عدالت و مقابله با عادیشدن محدودیت، بازداشت و ممنوعیت است. براساس این بیانیه، این حرکت قرار است با تأکید بر مسالمت، آگاهی، وحدت و مسئولیتپذیری دنبال شود و اختلاف دیدگاهها نیز نباید بهانهای برای تعرض به کرامت انسان یا سلب حقوق شهروندان باشد. کمیته برگزارکننده همچنین این اقدام را پایان موضعگیریهای خود ندانست و آن را آغاز مرحلهای از تحرک مردمی توصیف کرد که به گفته اعضای آن، با هدف دفاع از حقوق و آزادیهای شهروندان و ایجاد شرایطی برای آیندهای عادلانهتر و باثباتتر دنبال خواهد شد. یکی از اعضای این کمیته نیز در گفتوگو با پایگاه خبری «منامهپست» خبر داد که فشار بر شهروندان شیعه در بحرین تشدید شده و کانالهای نیمهرسمی برای تحریک علیه آنان، خبرچینی و توهین فعال شدهاند؛ وی همچنین بازداشت علما، تخریب وجهه آنان در رسانههای دولتی، بازداشت شهروندان شیعه، مداخله در امور اوقاف جعفری و تلاش برای تأثیرگذاری بر گفتمان دینی، منابر حسینی و دستههای عزاداری را از دیگر موارد مورد اعتراض برشمرد.
این عضو کمیته در ادامه با اشاره به اهمیت شعائر و باورهای دینی برای جامعه شیعه، آنها را از جمله حوزههایی دانست که نباید تحت فشار یا مداخله سیاسی قرار گیرند و گفت که تداوم این وضعیت، ضرورت یک واکنش مردمی را افزایش داده است. وی تأکید کرد که هدف از این حرکت، حفظ هویت دینی و اجتماعی نسلهای آینده و مقابله با آن چیزی است که «پروژههای هدف قرار دادن دین، عقیده و هویت اعتقادی» خوانده میشود. در مجموع، برگزارکنندگان این حرکت ضمن تأکید بر مسالمتآمیز بودن آن، خواستار توقف محدودیتهای اعمالشده بر شعائر مذهبی، پایان تبعیض و به حاشیهراندن شهروندان، احترام به علما و آزادی بازداشتشدگان پروندههای مرتبط با بیان و عقیده شدهاند و اعلام کردهاند که اعتراضات خود را در چارچوب مطالبه حقوق، کرامت و آزادی و از طریق ابزارهای مسالمتآمیز و مسئولانه پیگیری خواهند کرد.
گفتنی است چند روز پیش بود که مردم بحرین بار دیگر در اعتراض به ادامه بازداشت و محاکمه علمای شیعه در تظاهراتی شرکت کردند، حرکتی که نشاندهنده نارضایتی عمیق جامعه شیعه از سیاستهای جاری بود. تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهایی، محاکمههای ناعادلانه علمای شیعه را محکوم و خواستار پایان این روند شدند.
در شرایطی که محدودیتهای روزافزون بر شعائر مذهبی و هویت شیعیان بحرین به نقطه حساسی رسیده، فراخوان «قیام ملت» نه صرفاً واکنشی گذرا، بلکه نشانهای از عمق نارضایتی انباشتهشدهای است که دیگر با سرکوب و سکوت قابل مهار نیست؛ این حرکت اگر با پایبندی به مسالمت و مطالبه حقوق برابر ادامه یابد، میتواند دریچهای برای گفتوگوی واقعی و کاهش شکافهای ساختاری بگشاید و در غیر این صورت، تنها بر پیچیدگی بحران سیاسی و اجتماعی این کشور بیفزاید.