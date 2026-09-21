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کد خبر: ۳۳۸۴۸۷
تاریخ انتشار : ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۰
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لایحه جنجالی در فرانسه که به پلیس مجوز قتل می‌دهد!

هزاران نفر از مردم فرانسه روز یکشنبه در اعتراض به لایحه پیشنهادی برای استفاده پلیس از اقدامات خشونت‌آمیز تظاهرات کردند.
ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، نوشت که مجمع ملی در ماه ژوئیه این لایحه را تصویب کرد و قرار است که سنا نیز به زودی درباره آن رأی‌گیری کند. طبق این لایحه، استفاده نیروهای مجری قانون از روش‌های خشونت‌آمیز، قانونی و مشروع تلقی می‌شود. منتقدان این لایحه را «مجوز کشتار» نامیده‌اند. شماری از سیاستمداران فرانسوی، گروه‌های حقوق بشری و فعالان مدنی، یکشنبه، در تظاهراتی در پاریس علیه این لایحه تظاهرات کردند. ماتلید پانو، از اعضای حزب چپگرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، که در تظاهرات شرکت کرده بود، در سخنانی با بیان این‌که «پلیس هم‌اکنون نیز می‌کشد»، از سناتورهای فرانسوی خواست به این لایحه رأی مخالف بدهند. وی افزود: «در فرانسه، نباید هیچ‌گونه مصونیت سازمان‌یافته‌ای برای پلیس وجود داشته باشد. در جمهوری، نباید طبقه‌ای از شهروندان وجود داشته باشد که حق مرگ و زندگی شهروندان را در دست داشته باشند.»

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