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کد خبر: ۳۳۸۴۸۶
تاریخ انتشار : ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۰
سرویس کیهان » اخبار
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انفجارهای مهیب به دلایل نامعلوم در شمال سوریه انبارهای مهمات نابود شدند

منابع خبری از وقوع چندین انفجار در یک انبار تسلیحاتی متعلق به ارتش سوریه در حلب واقع در شمال این کشور خبر دادند.
به گزارش مهر به نقل از الجزیره، انفجارهای جدیدی در انبار تسلیحاتی ارتش سوریه نزدیک منطقه العیس در حومه جنوبی حلب- واقع در شمال این کشور- به وقوع پیوست. بامداد دیروز خبرگزاری رسمی سوریه از وقوع انفجارهای شدید در یک انبار مهمات ارتش سوریه در العیس خبر داد که متعاقب آن صداهای مهیبی در منطقه شنیده شد. فرمانده عملیات دفاع مدنی حلب، با هشدار به شهروندان، آنها را از نزدیک‌شدن به محل وقوع حادثه منع کرد. هم‌زمان با وقوع این حادثه، نیروهای امنیتی در استان حلب به حالت آماده‌باش کامل درآمدند. هنوز علت وقوع انفجارها مشخص نشده است. طی ۳۰ روز گذشته، ۵ مورد انفجار گسترده در انبارهای مهمات و تجهیزات نظامی در مناطق مختلف سوریه به ثبت رسیده که زنگ خطری برای وضعیت امنیتی این مناطق به‌شمار می‌رود.

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