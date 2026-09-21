اسامی کشتیگیران ایران در مسابقات امیدهای جهان ۲۰۲۶
اتحادیه جهانی کشتی اسامی ملیپوشان ایران برای حضور در مسابقات جهانی زیر ۲۳ سال ۲۰۲۶ را اعلام کرد؛ رقابتهایی که مهرماه در لاسوگاس آمریکا برگزار میشود و فهرست اعلامشده ممکن است تغییر کند.
مسابقات جهانی کشتی زیر ۲۳ سال ۲۰۲۶ با حضور بیش از ۶۰۰ کشتیگیر از ۲۱ تا ۲۷ مهر در شهر لاسوگاس آمریکا برگزار خواهد شد. این رقابتها در سالن توماساند مک سنتر دانشگاه نوادا برگزار میشود و مسابقات در سه بخش کشتی فرنگی، کشتی زنان و کشتی آزاد پیگیری خواهد شد. اتحادیه جهانی کشتی اسامی کشتیگیران ایرانی حاضر در مسابقات جهانی زیر ۲۳ سال ۲۰۲۶ را اعلام کرد، البته تأکید شده که این فهرست ممکن است تغییر کند.
کشتی آزاد: ۵۷ کیلوگرم: علی یحییپور، ۶۱ کیلوگرم: ابراهیم خواری، ۶۵ کیلوگرم: اهورا خاطری،۷۰ کیلوگرم: ابراهیم الهی، ۷۴ کیلوگرم: علی کرمپور، ۷۹ کیلوگرم: مهدی یوسفی، ۸۶ کیلوگرم: رضا افشار، ۹۲ کیلوگرم: ابوالفضل رحمانی، ۹۷ کیلوگرم: مبین عظیمی، ۱۲۵ کیلوگرم: ابوالفضل محمدنژاد.
کشتی فرنگی: 55 کیلوگرم: آرمین شمسیپور، ۶۰ کیلوگرم: مراد عشیری، ۶۳ کیلوگرم: عرفان جرکنی، ۶۷ کیلوگرم: محمد کمالی، ۷۲ کیلوگرم: احمدرضا محسننژاد، ۷۷ کیلوگرم: اهورا بویری، ۸۲ کیلوگرم: ابوالفضل مهمدی، ۸۷ کیلوگرم: یاسین یزدی، ۹۷ کیلوگرم: محمدهادی صیدی،۱۳۰ کیلوگرم: ابوالفضل فتحی.
بر اساس فهرست فعلی، ایران در مسابقات جهانی زیر ۲۳ سال ۲۰۲۶ در بخش کشتی آزاد ۱۰ نماینده و در بخش کشتی فرنگی ۱۰ نماینده دارد.