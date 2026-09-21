میزبانی متفاوت ژاپن و اعتراض کشورها

شروع بیستمین دوره بازی‌های آسیایی تصوراتی که در مورد میزبانی ژاپن وجود داشت را تغییر داد؛ از برگزاری مراسم افتتاحیه «اقتصادی» گرفته تا محل اسکان ورزشکاران و بی‌نظمی‌هایی که دردسرساز شدند.

چشم بادامی‌های سرزمین آفتاب تابان که در برگزاری رویدادهای مختلف «منظم» بودنشان زبانزد خاص و عام است، در سومین میزبانی از بازی‌های آسیایی «روی» دیگری از خود را به نمایش گذاشتند تا نسبت به آنچه در مورد آنها تصور می‌شد، شرایط متفاوتی را به نمایش بگذارند. هر چند تغییر رفتار ژاپنی‌ها در میزبانی از بازی‌های آسیایی چند ماه قبل از شروع این رویداد با «حذف دهکده ورزشکاران» عیان شده بود اما پیش‌بینی می‌شد با توجه به نظم و برنامه‌ریزی مثال‌زدنی آنها، اسکان ورزشکاران در کشتی کروز و کانکس‌ها و کانتینرها به عنوان یک اتفاق جدید با شکل و شمایلی آبرومند و در‌ شأن بازی‌های آسیایی صورت بگیرد. اما شروع بازی‌ها و حضور ورزشکاران این پیش‌بینی را دور از واقعیت نشان داد چرا که چند روز پس از اسکان مهمانان در کانکس‌ها و کشتی کروز، صدای اعتراض آنها بلند شد و برخی کشورها محل اقامت ورزشکارانشان را تغییر دادند و با ترک کانکس‌ها راهی هتل شدند تا بزرگ‌ترین نقطه ضعف میزبانی ژاپنی‌ها عیان شود.

برگزاری المپیک ۲۰۲۲ در توکیو و هزینه‌های سنگینی که به ژاپنی‌ها وارد کرد، یکی از دلایلی بود که تصمیم‌گیرندگان سرزمین آفتاب تابان را برآن داشت تا برای میزبانی از بازی‌های آسیایی دست به عصاتر حرکت کنند و یک رویداد اقتصادی را میزبانی کنند.

حضور ۱۱ هزار ورزشکار در ۴۳ رشته ورزشی از ۴۵ کشور آسیایی در ناگویا که با در نظر گرفتن کادرهای فنی و سرپرستی تعدادشان به ۱۵ هزار نفر می‌رسید مشکلاتی را برای اسکان ایجاد کرد. این مشکل زمانی حادتر شد که مسئولان ژاپنی در هفته‌های منتهی به شروع این رویداد تصمیم گرفتند چند رشته را به بازی‌ها اضافه کنند که این اتفاق حدود ۲ هزار نفر به مهمانانی که به ژاپن سفر می‌کردند را اضافه کرد و همین موضوع به «قوز بالای قوز» برای میزبانی از بازی‌های آسیایی بیستم شد و برخی کشورها را برای اسکان به دردسر انداخت.

برگزاری مراسم افتتاحیه بیستمین دوره بازی‌های آسیایی که صندلی‌های خالی پرتعدادی را به خود می‌دید، یکی از دیگر از نقاط تاریک این میزبانی بود. در این مورد عنوان شده بود که پیش‌بینی بارش شدید باران و تغییرات جوی باعث شده است تماشاگران از حضور در ورزشگاه خودداری کنند اما زمانی که مراسم افتتاحیه کوتاه و بدون برنامه ویژه‌ای به پایان رسید، مشخص شد که میزبان به دنبال برگزاری اقتصادی این مراسم بوده و قصدی برای هزینه گزاف مرسوم در چنین مراسمی نداشته است.