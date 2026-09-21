داوری: امیدوارم مسیر تغییرات بسکتبال با قدرت ادامه پیدا کند
سرپرست فدراسیون بسکتبال پس از کسب مدال برنز بازیهای آسیایی، با اشاره به روند تغییر نسل در تیم ملی، شرایط دشوار ماههای اخیر و مشکلات مربوط به میزبانی مسابقات، بر ادامه این روند تاکید کرد.
جواد داوری پس از پیروزی تیم ملی ایران مقابل چین و کسب مدال برنز بازیهای آسیایی ناگویا، درباره مسیر طیشده برای رسیدن به سکو اظهار کرد: باید از مردم و خانواده بسکتبال بابت اینکه نتوانستیم مدال خوشرنگتری کسب کنیم، عذرخواهی کنم. ما در مسیر تغییراتی قرار داریم که باید چهار سال قبل آغاز میشد و اکنون این روند در حال انجام است و باید ادامه پیدا کند.
داوری تأکید کرد: به توانایی این بازیکنان ایمان دارم. این مدال برنز با توجه به میزان مصدومیتها و غیبت تعدادی از بازیکنان اصلی، ارزش بسیار زیادی دارد و امیدوارم این مسیر تغییرات با قدرت ادامه پیدا کند.
سرپرست فدراسیون بسکتبال با اشاره به شرایط میزبانی مسابقات خاطرنشان کرد: در موضوع میزبانی نیز فدراسیون بینالمللی بسکتبال تصمیمی گرفت که به نظر ما جای سؤال داشت؛ چرا که میزبانی به کشوری واگذار شد که رقیب مستقیم ما محسوب میشود. نسبت به این موضوع اعتراض کردیم و همچنان پیگیر ایمیلها و مکاتبات انجامشده هستیم.
سرپرست فدراسیون بسکتبال افزود: حضور ایران در المپیک ۲۰۲۸ از مسیر جام جهانی خواهد بود و طبیعی است که شرایط میزبانی و برگزاری مسابقات میتواند در روند آمادهسازی و مسیر تیم تأثیرگذار باشد. با وجود این، امیدواریم بتوانیم شرایط بهتری برای میزبانی و ادامه مسیر فراهم کنیم.