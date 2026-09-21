اخبار بازیهای آسیایی ۲۰۲۶- ناگویا
از حذف گلشادنژاد
تا صعود ژیمناستها به فینال
روز دوم بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا برای کاروان ایران با ثبت نتایج متفاوتی همراه بود؛ از حذف نزدیک آتوسا گلشادنژاد و علی حبیبینژاد تا صعود چند ژیمناست و دو شناگر به فینال.
در دومین روز بازیهای آسیایی ۲۰۲۶، نمایندگان ایران در ۱۱ رشته به میدان رفتند. تیمهای تنیس روی میز، بسکتبال سهنفره بانوان، کبدی بانوان و والیبال ساحلی صاحب پیروزی شدند و در ژیمناستیک و شنا نیز چند ورزشکار به فینال رسیدند. در مقابل، کاراته، بوکس، تیراندازی و ووشو نیز با حذف برخی نمایندگان همراه بود.
پیروزی پینگپنگبازان مقابل اندونزی
تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران در سومین دیدار مرحله گروهی مقابل اندونزی با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی رسید و در صدر گروه F قرار گرفت. نوشاد عالمیان یک برد ۳ بر ۲ و نیما عالمیان دو برد با نتایج ۳ بر یک و ۳ بر صفر به دست آوردند. آرین غفاری نیز ۳ بر یک مغلوب حریف خود شد.
در بسکتبال سهنفره بانوان، ایران در نخستین مسابقه گروه B با نتیجه ۱۹ بر ۵ از سد ازبکستان گذشت و سپس ژاپن را ۱۸ بر ۱۶ شکست داد تا دومین پیروزی متوالی خود را ثبت کند. مهلا عابدی، فرناز خدامرادی، مهسا کرانی و شمیم نوری اعضای تیم ایران هستند. آخرین دیدار مرحله گروهی برابر چین تایپه برگزار خواهد شد.
حذف گلشادنژاد در یکچهارم نهائی
آتوسا گلشادنژاد، نماینده ایران در وزن ۶۸- کیلوگرم کاراته زنان، در مرحله یکچهارم نهائی برابر سوباسا کاما از ژاپن با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد. با شکست کاراتهکای ژاپنی مقابل نماینده چین، گلشادنژاد فرصت حضور در دیدار ردهبندی را نیز از دست داد و از رقابتها کنار رفت.
در بوکس نیز علی حبیبینژاد در وزن ۷۰ کیلوگرم در نخستین مبارزه خود مقابل «لی جیو فنگ» از چین قرار گرفت و با رأی نزدیک ۳ بر ۲ شکست خورد. حبیبینژاد راند نخست را ۵ بر صفر واگذار کرد، اما در راند دوم ۴ بر یک پیروز شد و در راند سوم نیز عملکرد خوبی داشت؛ با این حال داوران در نهایت مبارزه را به سود بوکسور چینی اعلام کردند.
تیم هندبال مردان ایران نیز در دومین دیدار گروه B با نتیجه ۳۴ بر ۲۰ برابر بحرین شکست خورد. ایران پیش از این مقابل کویت نیز مغلوب شده بود و در ادامه باید به مصاف کرهجنوبی و قزاقستان برود.
برد والیبال ساحلی و کبدی بانوان
تیم والیبال ساحلی ایران با ترکیب عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی در نخستین دیدار خود تیمور شرقی را ۲ بر صفر و با امتیازهای ۲۱ بر ۱۲ و ۲۱ بر ۴ شکست داد. دیدار بعدی ایران برابر عمان خواهد بود.
تیم کبدی بانوان نیز شروع مقتدرانهای داشت و در نخستین مسابقه گروه A با نتیجه ۶۳ بر ۲۰ ژاپن را شکست داد. ایران در ادامه مرحله گروهی با بنگلادش و هند روبهرو میشود.
روز موفق ژیمناستها
ژیمناستیک یکی از رشتههای موفق ایران در روز دوم بود. در دارحلقه، سیاوش سیاهی با امتیاز ۱۳.۸۶۶ ششم و مهدی احمدکهنی با امتیاز ۱۳.۶۶۳ هشتم شدند و هر دو به فینال صعود کردند.
آرمان خدایی نیز در خرک حلقه امتیاز ۱۴.۴۰۰ گرفت و چهارم شد تا به فینال راه پیدا کند. مهدی الفتی در پرش خرک با دو اجرای ۱۴.۹۶۶ و ۱۳.۲۰۰ و امتیاز نهائی ۱۴.۰۸۳ در رده سوم ایستاد و فینالیست شد.
محمدرضا حمیدی نیز در بارفیکس با امتیاز ۱۲.۸۳۳ نهم شد و بهعنوان نخستین رزرو فینال این ماده معرفی شد. فینال خرک حلقه و دارحلقه پنجشنبه و فینال پرش خرک جمعه برگزار میشود.
دو فینالیست در شنا
امیر مطاعی در ۱۰۰ متر قورباغه ابتدا با زمان یک دقیقه و ۶ صدم ثانیه به فینال رسید و رکورد ملی این ماده را که پیش از این با زمان ۱:۰۲.۱۲ در اختیار خودش بود، شکست. او در فینال نیز با زمان ۱:۰۰.۵۷ رکورد ایران را دوباره بهبود داد، اما در رده هفتم قرار گرفت و به مدال نرسید.
هومر عباسی نیز در ۵۰ متر کرال پشت با زمان ۲۵.۳۷ ثانیه ضمن شکستن رکورد ملی به فینال راه یافت. صعود او باعث شد پس از ۱۶ سال یک شناگر ایرانی در فینال انفرادی بازیهای آسیایی حضور داشته باشد. عباسی در فینال با زمان ۲۵.۲۳ ثانیه هفتم شد. سامیار عبدلی نیز در ۵۰ متر آزاد با زمان ۲۲.۴۴ ثانیه از صعود به فینال بازماند.
ناکامی تیراندازان و ادامه رقابت در ووشو
در تفنگ ۱۰ متر مردان، امیرمحمد نکونام با امتیاز ۶۲۸.۹ تنها ۰.۶ امتیاز با فینال فاصله داشت و دهم شد. پوریا نوروزیان با ۶۲۶.۵ امتیاز هجدهم و هادی قرهباغی با ۶۲۵.۳ امتیاز بیستم شدند. تیم ایران نیز با مجموع ۱۸۸۰.۷ امتیاز در میان ۱۳ تیم پنجم شد.
در ووشو، شجاعیپناهی در وزن ۶۵ کیلوگرم با پیروزی مقابل نماینده ترکمنستان به یکچهارم نهائی رسید. مهدی کرمانی در وزن ۶۰- کیلوگرم نیز با شکست حریف ازبکستانی راهی مرحله یکچهارم نهائی شد. دیانا رحیمی در وزن ۶۰- کیلوگرم برابر نماینده چین شکست خورد و حذف شد. زهرا کیانی، پرچمدار ایران، در فرم چانگچوان با امتیاز ۹.۷۰۳ چهارم شد و از رسیدن به مدال بازماند.