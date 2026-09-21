لغو بازی‌های هفته یازدهم استقلال و تراکتور

با توجه به برنامه مسابقات لیگ نخبگان آسیا، بازی‌های هفته یازدهم تیم‌های استقلال و تراکتور به تعویق می‌افتد.

تیم‌های فوتبال استقلال و تراکتور نمایندگان ایران در مسابقات لیگ نخبگان آسیا هستند. استقلال در هفته دوم این رقابت‌ها 20 مهرماه با الغرافه در قطر دیدار خواهد کرد و تراکتور در عمان به مصاف الشمال قطر می‌رود.

در هفته سوم، شاگردان سهراب بختیاری‌زاده سه‌شنبه 5 آبان ماه در امارات با شباب الاهلی مصاف خواهند داشت و تراکتور 4 آبان با العین امارات بازی می‌کند. در لیگ برتر، تراکتور پنجشنبه 7 آبان در هفته یازدهم در شیراز به مصاف فجر سپاسی می‌رود و استقلال 8 آبان ماه میزبان شمس‌آذر قزوین است.

در ادامه مسابقات فشرده، تراکتور 11 آبان در هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا میزبان نفتچی ازبکستان است و استقلال 12 آبان در بصره عراق به مصاف الشمال می‌رود. با این شرایط، نمایندگان ایران باید در 7 روز سه بازی برگزار کنند. با توجه به این موضوع، هر دو باشگاه خواهان تعویق مسابقات هفته یازدهم لیگ برتر شده‌اند که سازمان لیگ نیز با در نظر گرفتن شرایط نمایندگان ایران، با این تصمیم موافقت خواهد کرد.

به این ترتیب، دیدار فجر شهید سپاسی شیراز- تراکتور و استقلال- شمس آذر قزوین در هفته یازدهم به تعویق می‌افتد.

فریبا: شیب جوانگرایی در تیم ملی تندتر شود

پیشکسوت فوتبال گفت: شیب جوانگرایی در تیم ملی باید تندتر و بیشتر از بازیکنان جوان استفاده شود.

بهتاش فریبا بازیکن اسبق تیم ملی در مورد شروع دور جدید تمرینات تیم ملی با هدایت امیر قلعه‌نویی و اینکه برخی معتقدند فدراسیون فوتبال باید از این مربی عبور می‌کرد، گفت: زمان زیادی تا جام ملت‌های آسیا نداریم و فکر می‌کنم تغییر در کادر فنی تصمیم درستی نبود. مربی خارجی نمی‌تواند در کوتاه‌مدت کاری انجام دهد و در مورد مربیان ایرانی هم باید به این موضوع اشاره کرد که فعلاً گزینه‌ای در دسترس نیست و اکثر مربیان در داخل و خارج از ایران مشغول فعالیت هستند. شیب جوانگرایی در تیم ملی باید تندتر و بیشتر از بازیکنان جوان استفاده شود. امیدوارم تیم ملی در جام ملت‌های آسیا بعد از چند دهه به قهرمانی برسد.

انتصاب مشاور رسانه‌ای برای باشگاه استقلال

رئیس هیئت‌مدیره استقلال، علی خلف را به عنوان مشاور رسانه‌ای این باشگاه منصوب کرد.

علی تاجرنیا رئیس هیئت‌مدیره و سرپرست مدیرعاملی، طی حکمی علی خلف را به عنوان مشاور رسانه‌ای باشگاه استقلال منصوب کرد. بر اساس این حکم، ساماندهی و پایش فعالیت‌های رسانه‌ای با هماهنگی تمامی ارکان باشگاه به‌ویژه روابط‌عمومی، از جمله مسئولیت‌های علی خلف در این جایگاه خواهد بود.

خلف از چهره‌های شناخته‌شده رسانه‌ای در حوزه فوتبال و استقلال است که پیش از این نیز مدیریت روابط‌عمومی این باشگاه را بر عهده داشته است. وی با سال‌ها تجربه و فعالیت در عرصه رسانه، از چهره‌های باسابقه این حوزه به شمار می‌رود و طی چند دهه گذشته در بالاترین سطوح بخش‌های مختلف رسانه‌ای کشور فعالیت داشته است.

خانبان و لوسادا به کادر فنی تیم ملی اضافه شدند

کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام ملت‌های آسیا با اضافه شدن دو چهره جدید تقویت شد. پس از جدایی آندرانیک تیموریان و علی‌اصغر قربانعلی‌پور، با نظر امیر قلعه‌نویی، مهرداد خانبان و پپه لوسادا به جمع کادر فنی تیم ملی اضافه شدند.

خانبان ۴۴ ساله سابقه حضور در کادر تیم ملی در دوره کارلوس کی‌روش و دراگان اسکوچیچ را دارد و پس از آن نیز سال‌ها در پرسپولیس در کنار مربیانی مانند کالدرون، یحیی گل‌محمدی و اوسمار فعالیت کرد. او فصل گذشته نیز در تراکتور دستیار اسکوچیچ و محمد ربیعی بود و اکنون به عنوان مربی به تیم ملی بازمی‌گردد.

پپه لوسادا، مربی بدنساز اسپانیایی، نیز سابقه فعالیت در پرسپولیس، نساجی و گل‌گهر را دارد. او با پرسپولیس در فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱ موفق به کسب سه‌گانه لیگ برتر، جام حذفی و سوپرجام شد.

کادر تیم ملی اکنون شامل قلعه‌نویی، سعید الهویی، رحمان رضایی، هومن افاضلی، مهرداد خانبان، آلین دینکا و پپه لوسادا است.

بیرانوند در انتظار نظر کمیسیون پزشکی

دروازه‌بان تراکتور، برای تعویق خدمت سربازی درخواست تشکیل کمیسیون پزشکی داده و منتظر بررسی پرونده‌اش است.

آن‌طور که شنیده می‌شود علیرضا بیرانوند دو موضوع پزشکی را مطرح کرده است؛ نخست درخواست بررسی پرونده در کمیسیون اعصاب و روان به دلیل وجود خالکوبی روی دستش و دوم ادعای آسیب‌دیدگی یکی از رباط‌های دست که قرار است ۱۴ مهر MRI انجام دهد و نتیجه را به کمیسیون مربوط ارائه کند.

صرف داشتن تتو به‌تنهائی موجب معافیت نمی‌شود و تنها در صورت تشخیص پزشکان درباره وجود مشکل مرتبط با اعصاب و روان، امکان بررسی معافیت وجود دارد.

بیرانوند که از اول مهرماه سرباز محسوب می‌شود، طبق تصمیم فعلی نظام وظیفه باید برای گذراندن خدمت به فجر سپاسی شیراز برود؛ هرچند زمان اعزام او ممکن است اول مهر، آبان یا آذر باشد.

از سوی دیگر، اعتبار کارت بازی او برای تراکتور امروز به پایان می‌رسد و تاکنون نامه‌ای برای تمدید آن به سازمان لیگ ارسال نشده است.

قضاوت داور روسی در دیدار ایران- ازبکستان

تقابل تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان با قضاوت داورانی از کشور روسیه برگزار می‌شود.

تیم ملی فوتبال ایران از ساعت 17:30 روز پنجشنبه دوم مهر (به وقت ایران) در دیداری دوستانه و در ورزشگاه استقلال شهر فرغانه، به مصاف تیم ملی ازبکستان خواهد رفت.

با اعلام فدراسیون فوتبال ازبکستان، کیریل لِونیکوف از کشور روسیه قضاوت این مسابقه را بر عهده خواهد داشت. دمیتری ارماکوف و آندری ورتشکین نیز کمک‌های لونیکوف خواهند بود.

دیدار با تیم ملی روسیه در روز هفتم مهر نیز در تقویم شاگردان امیر قلعه‌نویی به چشم می‌خورد.

محرومیت ۴ ماهه خداداد عزیزی تأیید شد

کمیته استیناف فدراسیون فوتبال، اعتراض باشگاه تراکتور به محرومیت ۴ ماهه خداداد عزیزی را رد و رأی کمیته انضباطی را عیناً تأیید کرد.

بر این اساس، عزیزی به دلیل بدرفتاری و فحاشی رکیک نسبت به بازیکن تیم حریف، علاوه‌بر ۴ ماه محرومیت از حضور در ورزشگاه‌ها، به پرداخت ۲ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شده است.

کمیته استیناف تأکید کرده این محرومیت شامل تمامی ورزشگاه‌های محل برگزاری مسابقات رسمی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی در کشور می‌شود و عزیزی در مدت محرومیت حق ورود به این ورزشگاه‌ها را ندارد. همچنین جریمه یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریالی شمس‌آذر به دلیل شعارهای موهن تماشاگران این تیم نیز تأیید شد. تمامی آرای اعلام‌شده قطعی هستند.