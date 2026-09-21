دعوت از 8 لژیونر و چند تغییر مهم لیست 26 نفره تیم ملی فوتبال ایران اعلام شد

سرویس ورزشی-

غیبت چند چهره باسابقه در کنار دعوت از بازیکنان بدون بازی ملی، فهرست جدید ایران را به نشانه‌ای احتمالی از آغاز تغییر نسل در مسیر جام ملت‌های آسیا تبدیل کرده است.

با دعوت از ۸ لژیونر به اردوی تیم ملی برای فیفادی پیش‌رو، تعداد ملی‌پوشان دعوت شده به اردو برای بازی دوستانه با ازبکستان و روسیه با احتساب ۱۸ بازیکن دعوت شده از لیگ داخلی به ۲۶ بازیکن رسید. برخی بازیکنان برای اولین بار حضور در اردوی ملی را تجربه می‌کنند، برخی دیگر از بازیکنان بازگشت دوباره‌ای به این سطح داشته‌اند و البته چند بازیکن نیز به دلایل مختلف غایب هستند. اسامی نهائی بازیکنان حاضر در اردوی تیم ملی به این شرح است: علیرضا بیرانوند (تراکتور)، سید حسین حسینی (سپاهان)، سید پیام نیازمند (پرسپولیس)، محمد نادری (تراکتور)، احسان حاج صفی (سپاهان)، شجاع خلیل‌زاده (تراکتور)، علی نعمتی (لوسیل قطر)، محمد‌مهدی زارع (پرسپولیس)، عارف آغاسی (استقلال)، سامان فلاح (استقلال)، صالح حردانی (استقلال)، رامین رضاییان (فولاد)، آریا یوسفی (سپاهان)، سعید عزت‌اللهی (شباب الاهلی امارات)، محمد قربانی (الوحده امارات)، عارف حاجی‌عیدی (سپاهان)، امید نورافکن (سپاهان)، محمد محبی (ریه‌کا کرواسی)، مهدی لیموچی (سپاهان)، مهدی محبی‌(پرسپولیس)، امیرحسین محمودی (پرسپولیس)، میلاد سورگی (شمس‌آذر قزوین)، مهدی طارمی (الوصل امارات)، سر‌دار آزمون (شباب‌الاهلی امارات)، دنیس اکرت (استاندارد لیژ بلژیک)، شهاب زاهدی (جوهور دارالتعظیم مالزی).

بازیکنانی که از فهرست بیرون ماندند

فهرست جدید تیم ملی برای دیدارهای دوستانه برابر ازبکستان و روسیه، به همان اندازه که با بازگشت سردار آزمون و حضور چهره‌های تازه جلب توجه می‌کند، با نام بازیکنان غایب نیز خبرساز شده است. بازیکنانی که برخی از آنها سال‌ها پای ثابت اردوها و مسابقات ایران بودند، حالا در جمع ۲۶ نفره امیر قلعه‌نویی حضور ندارند تا اردوی جدید با تصویری متفاوت از تیم ملی آغاز شود. کنار هم قرار گرفتن این غیبت‌ها و حضور بازیکنانی که هنوز حتی یک بازی ملی در کارنامه ندارند، شاید نشانه آغاز دورانی تازه باشد. دوره‌ای که در آستانه جام ملت‌های آسیا، تغییر نسل فوتبال ایران را وارد مرحله جدی‌تری کند و به‌تدریج پایان حضور برخی چهره‌های باتجربه را رقم بزند. با این حال، دلایل غیبت همه این بازیکنان یکسان نیست و مصدومیت، افت عملکرد و افزایش رقابت، هرکدام در شکل گرفتن فهرست فعلی سهم دارند. اگرچه مهم‌ترین نام در این بین علیرضا جهانبخش است، اما سایر نفرات هم خودنمایی می‌کنند. با این حال غیبت جهانبخش در حالی که او برای تیم جدیدش به میدان رفته، جلب توجه می‌کند. اگرچه فدراسیون در این مورد توضیح خود را داده ‌اما به هر حال درباره علیرضا جهانبخش صحبت‌های بیشتری هم مطرح است. اینکه آیا او در سی و سه سالگی همچنان می‌تواند در رقابت با نسل جدید، پیراهن تیم ملی را حفظ کند یا خیر؟ به این اسامی می‌توان نام‌های دیگر نظیر‌ هادی حبیبی‌نژاد را هم اضافه کرد و همچنان بازیکنان حاضر در تیم امید که هر کدام مدعی رسیدن به پیراهن تیم ملی هستند. در میان نام‌های بیرون‌مانده، نام ده بازیکن بیش از دیگران جلب توجه می‌کند:

1- میلاد محمدی پس از جدایی از پرسپولیس و انتقال به لیگ بلاروس، حالا جایگاه خود در فهرست تیم ملی را نیز از دست داده است. مدافع چپی که فصل گذشته نمایش چندان موفقی در پرسپولیس نداشت و حضورش در فهرست جام جهانی نیز محل بحث بود، در اردوی جدید جزو انتخاب‌های قلعه‌نویی نیست.

2- نام علیرضا جهانبخش در شرایطی از فهرست تازه کنار رفته که او در دیدار اخیر اکسلسیور هلند مقابل آژاکس، ۱۹ دقیقه به میدان رفت. با این حال، طبق اعلام فدراسیون فوتبال، کادر فنی تیم ملی با باشگاه هلندی هماهنگ کرده تا جهانبخش که به‌تازگی دوره مصدومیت را پشت سر گذاشته، برای رسیدن به آمادگی کامل در تیم باشگاهی خود بماند.

3- سامان قدوس دیگر چهره باتجربه‌ای است که فدراسیون درباره علت غیبتش توضیح داده و آسیب‌دیدگی کمر را دلیل نرسیدن او به اردوی فعلی اعلام کرده است. این غیبت از آن جهت اهمیت دارد که برای نخستین‌بار از دوران دراگان اسکوچیچ، نام قدوس در فهرست دعوت‌شدگان دیده نمی‌شود.

4- مهدی قایدی برخلاف جهانبخش و قدوس، در میان غایبانی قرار دارد که افت عملکرد باشگاهی، مهم‌ترین توضیح برای دعوت نشدن‌شان به نظر می‌رسد. او فصل جدید را در النصر با کیفیت مورد انتظار آغاز نکرده و در آخرین مسابقه این تیم مقابل یونایتد دبی نیز بین دو نیمه تعویض شد.

5- علی علیپور با وجود ثبت سه گل و سه پاس گل، در جمع مهاجمان دعوت‌شده قرار نگرفته تا این بار فرصت به بازیکنی مثل شهاب زاهدی برسد. مهاجم پرسپولیس البته در حال حاضر با مصدومیت نیز مواجه است، اما فدراسیون برخلاف توضیحی که درباره جهانبخش و قدوس ارائه کرد، غیبت او را رسماً به این موضوع نسبت نداده است.

6- کنعانی‌زادگان در آخرین تمرین پرسپولیس پیش از تعطیلات دچار مصدومیت زانو شد و حالا یکی از مهم‌ترین غایبان خط دفاع تیم ملی است. با این حال، در اطلاع‌رسانی فدراسیون توضیحی مشابه جهانبخش و قدوس درباره او منتشر نشده تا علت دعوت نشدن این مدافع به‌طور رسمی روشن باشد.

7- روزبه چشمی با وجود مصدومیت در فهرست نهائی تیم ملی برای جام جهانی حضور داشت، اما فرصت بازی پیدا نکرد. حالا شرایط برای او تغییر کرده و پس از دور شدن از ترکیب اصلی استقلال، نامش در فهرست جدید تیم ملی نیز دیده نمی‌شود. چشمی که تجربه بازی در خط دفاع و میانه میدان را دارد، این بار از رقابت با گزینه‌های دعوت‌شده عقب مانده است.

8- شهریار مغانلو این فصل از کلباء به تراکتور پیوست و با پیراهن تیم جدیدش دو گل به ثمر رساند. دو بار هم مقابل استقلال خوزستان توپ را وارد دروازه کرد که هر دو گل به دلیل آفساید پذیرفته نشد. با این حال، این نمایش‌ها برای بازگشت به تیم ملی کافی نبوده است.

9- محمدجواد حسین‌نژاد از نظر سن و موقعیت، داستان متفاوتی با بیشتر نام‌های این گزارش دارد.‌ هافبک ایرانی حاضر در فوتبال روسیه که در تابستان شایعات زیادی درباره مقصدش مطرح شد، همچنان در فهرست قلعه‌نویی جایی ندارد.

10- دانیال اسماعیلی‌فر که در اردوهای پیش از جام جهانی حضور داشت، پس از جا ماندن از فهرست آن مسابقات، در اردوی تازه نیز دعوت نشده است. حضور صالح حردانی، رامین رضاییان و آریا یوسفی، رقابت در سمت راست را برای مدافع تراکتور دشوار کرده و فعلاً راهی برای بازگشت او باز نگذاشته است.