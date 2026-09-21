وعده دولت برای افزایش کالابرگ از مهرماه

دولت وعده داده که افزایش کالابرگ از مهر قطعی است؛ اما رقم نهایی و منبع تأمین میلیاردها تومان اعتبار جدید هنوز روشن نیست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از هفته‌ها بحث درباره افزایش اعتبار کالابرگ، حالا دولت اجرای افزایش این حمایت را از نیمه مهرماه اعلام کرده است. رئیس‌جمهور نیز پیش‌تر از قطعی‌شدن تصمیم دولت برای تقویت کالابرگ خبر داده بود و وزیر اقتصاد اعلام کرده که ۳۰۰ هزار تومان کف افزایش اعتبار خواهد بود؛ بااین‌حال، هنوز مشخص نیست این افزایش دقیقاً به همه مشمولان تعلق می‌گیرد یا به شکل هدفمند برای دهک‌های پایین اجرا می‌شود.

در حال حاضر اعتبار کالابرگ یک میلیون تومان به‌ازای هر نفر در ماه است. بنابراین اگر حداقل افزایش اعلام‌شده، یعنی ۳۰۰ هزار تومان، اعمال شود، اعتبار هر نفر به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

اگر دولت افزایش ۳۰۰ هزار تومانی را برای حدود ۸۷ میلیون نفر مشمول فعلی اجرا کند، ماهانه حدود ۲۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان منابع جدید نیاز خواهد بود. این رقم در یک سال به بیش از ۳۱۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

البته، باید میان «افزایش رقم کالابرگ» و «حفظ قدرت خرید» تفاوت قائل شد. اگر قیمت کالاهای اساسی با سرعت بیشتری از اعتبار کالابرگ رشد کند، حتی افزایش ۳۰۰ یا ۵۰۰ هزار تومانی نیز ممکن است تنها برای مدت کوتاهی اثر خود را نشان دهد.

برنامه دولت برای افزایش کالابرگ

گفتنی است، جلسه بررسی راهکارهای تأمین منابع پایدار برای افزایش اعتبار کالابرگ، روز یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، اعضای تیم اقتصادی دولت و جمعی از معاونان و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد.

در این جلسه، ظرفیت‌های مختلف تأمین مالی طرح افزایش اعتبار کالابرگ به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و میزان و قابلیت اتکای منابع حاصل از مطالبات دولت از بخش گاز صنایع، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، بازتنظیم یارانه‌های حمایتی دهک‌های پردرآمد و مطالبات خارجی دولت ارزیابی شد.

در این بررسی، بر ضرورت تفکیک منابع مقطعی از منابع پایدار و تعیین میزان تحقق‌پذیری هر یک از منابع پیشنهادی تأکید شد تا تأمین مالی افزایش اعتبار کالابرگ، بدون ایجاد ناترازی بودجه‌ای و فشار بر متغیرهای کلان اقتصادی انجام شود.

در بخش دیگری از جلسه، گزارشی از دیدگاه بیش از ۷۰ اقتصاددان درباره افزایش اعتبار کالابرگ و شیوه تأمین مالی آن ارائه شد. بر اساس جمع‌بندی این دیدگاه‌ها، اکثریت کارشناسان افزایش حمایت کالابرگی را با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی کشور قابل دفاع دانسته‌اند؛ مشروط بر آنکه اجرای آن به کسری بودجه، پولی‌سازی کسری، افزایش فشارهای تورمی و تضعیف عدالت در توزیع منابع منجر نشود.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در این جلسه، عدالت در توزیع ثروت و منابع کشور را از رویکردهای اساسی دولت عنوان کرد و با اشاره به وعده دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ، اظهار داشت: برنامه دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ با وجود شرایط خاص کشور ناشی از جنگ و تحریم نشان می‌دهد که تأمین معیشت مردم همچنان در صدر اولویت‌های دولت قرار دارد.

او با تأکید بر ضرورت تأمین منابع پایدار برای اجرای این سیاست حمایتی، تصریح کرد: منابع و اعتبارات تخصیص‌یافته به دستگاه‌ها و نهادهای پرهزینه و کم‌اثر باید مورد بازنگری قرار گیرد و ظرفیت‌های حاصل از کاهش هزینه‌های غیرضروری در مسیر حمایت از معیشت مردم به کار گرفته شود.