جزئیات انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی

جزئیاتی از طرح انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی که اجرای آزمایشی آن قرار است در پنج استان کشور از ابتدای مهرماه آغاز شود؛ منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ طرح انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی وارد مرحله جدیدی شده و طبق اعلام سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، اجرای آزمایشی آن از ابتدای مهرماه در پنج استان آغاز می‌شود؛ طرحی که در صورت پیشرفت پایلوت، قرار است به‌تدریج تا پایان سال در سراسر کشور اجرا شود.

رضا سپه‌وند؛ سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به جلسه این کمیسیون با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد، شرکت ملی پالایش و پخش و دیوان محاسبات گفت: زیرساخت‌های اجرای این طرح ایجاد شده و انتقال سهمیه تاکنون دو مرتبه در چند جایگاه به‌صورت آزمایشی مورد بررسی قرار گرفته است.

چگونگی انتقال سهمیه به کارت بانکی

بر اساس آیین‌نامه اجرائی طرح، موضوع صرفاً پرداخت هزینه بنزین با کارت بانکی نیست؛ بلکه «سوئیچ سهمیه سوخت» مسئول نگهداری اطلاعات، محاسبه و تخصیص سهمیه خواهد بود.

وزارت اقتصاد با همکاری وزارت ارتباطات و شرکت ملی پخش مسئول ایجاد این سوئیچ است و امکان انتقال سهمیه از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو پیش‌بینی شده است. در این سازوکار، امکان ثبت کارت بانکی بهره‌بردار خودرو نیز وجود دارد؛ یعنی کارت بانکی فردی غیر از مالک خودرو می‌تواند برای استفاده از سهمیه خودرو ثبت شود. در صورت تغییر مالک خودرو نیز سهمیه به مالک جدید منتقل خواهد شد.

مالک شریعتی؛ رئیس کارگروه اجرای برنامه هفتم در بخش انرژی، نیز اعلام کرد که طبق آیین‌نامه هیئت وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی اجرای سوئیچ سهمیه سوخت است و شرکت ملی پالایش و پخش، فراجا و بیمه مرکزی باید اطلاعات مورد نیاز خودروها و مالکان را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند.

وزارت اقتصاد همچنین موظف شده گزارش اجرای عملیاتی طرح در پنج استان را ارائه کند. در این فرآیند، اطلاعات مربوط به مالکیت خودرو، کد ملی و سهم مالکیت از سوی دستگاه‌های مربوط دریافت می‌شود و بانک مرکزی نیز باید امکان شناسایی کد ملی مرتبط با کارت بانکی را برای سامانه فراهم کند.

آیا کارت سوخت حذف می‌شود؟

اجرای این طرح الزاماً به معنای حذف فوری کارت سوخت نیست. آیین‌نامه، سامانه هوشمند سوخت و سوئیچ سهمیه را در کنار یکدیگر پیش‌بینی کرده و در مرحله نخست، اجرای تکالیف مربوط به کارت سوخت بنزین انجام می‌شود.

بنابراین نحوه نهائی استفاده از کارت بانکی در جایگاه‌ها باید بر اساس مدل اجرائی پایلوت مشخص شود. همزمان با انتقال سهمیه، موضوع قبض الکترونیکی سوخت نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ وزارت اقتصاد با همکاری وزارت نفت و بانک مرکزی موظف شده امکان استفاده از روش‌های نوین پرداخت، از جمله صدور قبض برای استفاده از سهمیه را فراهم کند.

گفتنی است؛ در جلسه کمیسیون انرژی، انتقال سهمیه در کنار برنامه تنوع‌بخشی به سبد سوخت بررسی شده است. بر اساس گزارش ارائه‌شده، مصرف CNG کشور اکنون حدود ۱۷ میلیون مترمکعب در روز است، در حالی که ظرفیت موجود حدود

۳۵ میلیون مترمکعب اعلام شده و برنامه هدایت حدود چهار میلیون خودروی دوگانه‌سوز به سمت CNG در دستور کار قرار دارد. همچنین توسعه LPG و ایجاد ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی در جایگاه‌های سوخت دنبال می‌شود.

کاهش 8 درصدی مصرف بنزین

همچنین محمدصادق عظیمی‌فر؛ مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از کاهش حدود هشت درصدی مصرف بنزین کشور خبر داد و گفت: در کنار این کاهش، مصرف CNG نیز حدود ۱۱ درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به برنامه دوگانه‌سوز کردن تاکسی‌های اینترنتی گفت: برخی رانندگان نگران هستند که چرا هنوز پیامک ثبت‌نام یا تبدیل خودرو برای آنها ارسال نشده، اما این فرآیند در حال انجام است.

بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده، تاکنون نزدیک به پنج هزار تاکسی اینترنتی برای دوگانه‌سوز شدن ثبت‌نام شده‌اند و میزان پیمایش آنها نیز با توجه به شرایط اقلیمی و الگوی سفر، مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت و در اطلاع‌رسانی‌های بعدی اعلام خواهد شد.