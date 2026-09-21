درآمد نفتی ایران به ۱۶ میلیارد دلار رسید
درآمد نفتی ایران در نیمه نخست امسال با عبور از
۱۶ میلیارد دلار، رکورد وصول درآمد نفتی در ششماهه را به ثبت رساند.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ بررسیها نشان میدهد درآمد نفتی ایران در ششماهه نخست امسال به حدود ۱۶ میلیارد دلار رسیده است.
در پنج ماه ابتدایی سال بیش از ۱۳ میلیارد دلار از محل فروش نفت وارد کشور شده بود. این درآمد دست دولت را برای تقویت حمایتهای معیشتی از جمله افزایش مبلغ کالابرگ بازتر کرد.
بر این اساس، فروش نفت ایران در شهریور امسال از سه میلیارد دلار فراتر رفت. این رقم بیشترین میزان ماهانه در دو سال گذشته است.
براساس گزارش ماه قبل رویترز، چین بزرگترین مشتری نفت ایران و ایران بزرگترین صادرکننده دریایی نفت به چین است.
پیش از این، یک رسانه خارجی از بلاتکلیفی نفتکشهای ایرانی به دلیل تحریم خبر داده بود که منابع آگاه این خبر را تکذیب کردند.
طبق آمار سازمان برنامه، درآمد نفتی کشور تاکنون بیشتر از سقف بودجه محقق شده و دست دولت را برای واردات کالا و پیشرفت پروژههای ملی باز گذاشته است.
گفتنی است اخبار دریافتی از گزارش عملکرد بودجه دولت نشان میدهد درآمد نفت در بودجه تا پایان مرداد ۱۱۰ درصد محقق شده است. برخی رسانهها درآمد نفتی کشور را تاکنون، بیش از ۱۵ میلیارد دلار اعلام کردهاند. علیرغم بروز جنگ اخیر، تشدید تحریمها و محاصره دریایی غیرقانونی کشور از سوی آمریکا، صادرات نفت کشور طی ششماهه امسال با شگردهای مختلف انجام شده است.
بنابراین، میزان کسری بودجه دولت در مردادماه امسال، نسبت به تیر، حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است.
کسری بودجه دولت تا پایان تیرماه ۲۱ و نیم درصد بوده و در مردادماه، وضعیت بهتر شده است. همچنین وضعیت ذخایر کالاهای اساسی چه در بخش دولتی و چه خصوصی مطلوب است؛ بهگونهای که ۵۰ درصد بیش از ذخایر تکلیفی، ذخیره کالای اساسی داریم.