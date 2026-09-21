سرویس اقتصادی-

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با بیان اینکه کریدور ریلی آستارا - چابهار مهم‌ترین پروژه در دست احداث کشور است، بر تسریع احداث راه‌آهن رشت - آستارا تأکید کرد.

به گزارش کیهان، هوشنگ بازوند، روز دوشنبه در نشست خبری با اشاره به تأکید رهبر شهید و رئیس‌جمهور بر تعیین تکلیف و توسعه کریدورهای اصلی کشور، اظهار داشت: کریدور ریلی آستارا - چابهار، مهم‌ترین پروژه در دست احداث است که در انتهای این کریدور قطعه چابهار - زاهدان و در ابتدای آن قطعه رشت - آستارا باقی مانده است.

وی با بیان اینکه طول مسیر ریلی رشت - آستارا ۱۶۲ کیلومتر است، افزود: کل تملک اراضی در دولت‌های قبل ۲۲ کیلومتر بود، اما در دولت چهاردهم ۱۴۰ کیلومتر اراضی این مسیر شامل ۵۴۰ هکتار تملک شد تا اجرای این کریدور تسریع شود؛ به‌طوری که شهید دکتر لاریجانی می‌گفت: این کار اندازه فعالیت سه دولت بود.

مدیرعامل شرکت ساخت زیربناهای حمل‌ونقل کشور درباره آخرین وضعیت مسیر ریلی رشت به آستارا اظهار داشت: عرض مسیر راه‌آهن رشت- آستارا ۳۴ متر است که کار تملک آن به اتمام رسیده

است.

بازوند تصریح کرد: روس‌ها گفته‌اند زمانی در پروژه مشارکت می‌کنند که کار تملک به اتمام رسیده باشد و همچنین این پروژه در مجلس به تصویب برسد؛ چرا که در مجلس خودشان به تصویب رسانده‌اند. ما هم در تلاشیم در مجلس یا شعام این پروژه تصویب شود تا هرچه سریع‌تر این موضوع نهایی شود. البته بخشی از پول کشاورزانی که زمین‌های آنها تملک شد، باقی مانده است.

ریل‌گذاری خط ریلی چابهار - زاهدان

او در خصوص راه‌آهن چابهار - زاهدان نیز گفت: هفته گذشته کل ریل‌گذاری ۴۸۰ کیلومتر این خط ریلی به اتمام رسید و عملیات باقی‌مانده معطوف به ایستگاه چابهار با ۸۰ درصد و نیکشهر با

۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی است که تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت ساخت زیربناهای حمل‌ونقل کشور تصریح کرد: محدوده خاش به ایرانشهر به اتمام رسیده و شرکت راه‌آهن در حال بهره‌برداری از این مسیر است، اما ترجیح ما افتتاح کل پروژه به‌صورت یک‌جاست که برای این امر محدوده ایرانشهر تا نیکشهر و سپس چابهار باقی مانده است.

بازوند با بیان اینکه هفت کریدور آزادراهی در دست احداث است، افزود: مسیر چالوس به بندرعباس اصلی‌ترین آن است، به‌طوری که بیش از ۵۸ درصد این مسیر تعیین تکلیف شده و طول این مسیر ۱۵۰۰ کیلومتر است. ۱۱ کریدور بزرگراهی نیز در استان‌های دیگر در دست احداث است که در صورت بهره‌برداری، شبکه بزرگراهی در تمام کشور گسترده می‌شود.

درباره کریدور ۵۷۰۰ کیلومتری

او با یادآوری اینکه یک کریدور بین‌المللی با عبور از ۱۴ کشور در دست احداث است، افزود: رئیس‌جمهوری در خصوص توسعه جایگاه و نقش ایران در کریدورهای بین‌المللی تأکید بسیاری دارد و از این رو مشارکت در احداث سریع این مسیر در خاک ایران در دستور کار است.

مدیرعامل شرکت ساخت زیربناهای حمل‌ونقل کشور ادامه داد: این مسیر از مرزهای سرخس، لطف‌آباد و درگز وارد ایران شده و از مرزهای بازرگان، تمرچین و خسروی خارج می‌شود؛ بنابراین در مجموع ۵۷۰۰ کیلومتر از این مسیر در خاک ایران قرار دارد.

بازوند با بیان اینکه در دولت چهاردهم اقدامات خوبی برای احداث این کریدور بین‌المللی انجام شده است، گفت: علاوه بر اینکه تونل ۴۵۰۰ متری درگز در دست ساخت قرار دارد، تمام اتصالات مرزی این مسیر نیز در دست ساخت بوده یا مطالعه است.

او با بیان اینکه برقی شدن راه‌آهن تهران - مشهد در دست مطالعه قرار دارد، افزود: زیرسازی راه‌آهن سریع‌السیر قم - اصفهان انجام شده، اما در قطعه قم - تهران این مسیر کاری صورت نگرفته و نیازمند اجرای فاینانس قرارداد است.

عوارض آزادراه‌ها گران نیست!

مدیرعامل شرکت ساخت زیربناهای حمل‌ونقل کشور در پاسخ به افزایش نجومی عوارض بزرگراه‌ها در دو سال اخیر گفت: عوارض آزادراهی در مقایسه با سایر کالاهایی که گران شده، بسیار پایین است(!)

بازوند افزود: حتی در آزادراه‌هایی که دریافت عوارض آنها به‌صورت الکترونیکی است، پرداختی از سوی مردم صورت نمی‌گیرد؛ به‌طوری که تا پایان شهریور امسال حدود ۸۲۵۰ میلیارد تومان از عوارض استفاده از آزادراه‌ها پرداخت نشده است.

آغاز بازسازی پل B۱ کرج

مدیرعامل شرکت ساخت زیربناهای حمل‌ونقل کشور با اشاره به تجاوز دشمن به پل در دست احداث بی‌یک کرج اظهار داشت: پل B۱ در آزادراه شمالی کرج ۱۳ فروردین توسط آمریکا تخریب شد و

۹ موشک به این پل برخورد کرد. این پل در ساعت ۱۷ بمباران شد و ساعت ۱۸ یک پهپاد آمریکایی کابل‌ها را هم زد تا پل بیفتد که این اتفاق نیفتاد. بازوند درباره بازسازی پل B۱ کرج گفت: جمع‌بندی ما، مشاوران و صاحب‌نظران این بود که بازسازی پل به‌صورت ترک تشریفات به همان پیمانکار قبلی واگذار شود. به پیمانکار ابلاغ کرده‌ایم تا کارها را انجام دهد و پیمانکار عملاً کار را شروع کرده است. هزینه این پروژه هم ۲۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

اقدامات جهادی در جنگ

او با اشاره به برنامه دشمن برای تخریب زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور در طول جنگ تحمیلی ۴۰ روزه اظهار داشت: دشمن در محور تهران - خوزستان تعدادی از پل‌ها و تونل‌ها را که زیر رشته‌کوه زاگرس هستند، مورد تجاوز قرار داد و منهدم کرد، اما نتوانست شریان حمل‌ونقل را در کشور مختل یا متوقف کند و مسیر سه ساعت زودتر از زمان وعده داده‌شده، بازگشایی شد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور ادامه داد: در این جنگ همچنین محور مواصلاتی تهران - کرمانشاه و سپس مرز خسروی و ایلام هدف دشمن قرار گرفت و دشمن متجاوز پل‌ها را منهدم کرد، اما توانستیم بدون هیچ تبلیغاتی بلافاصله آنها را بازسازی و بازگشایی کنیم.

بازوند به حمله دشمن آمریکایی به استان‌های جنوبی در تابستان امسال نیز اشاره کرد و گفت: در جریان این حملات هشت پل در مسیر بندرعباس و استان‌های جنوبی کشور منفجر شد که در آینده نزدیک این پل‌ها که به سرعت بازسازی شده‌اند، به‌طور رسمی افتتاح می‌شود.

او افزود: اینکه یک تونل هفت، هشت بار از سوی دشمن منهدم شود، ولی هیچ‌وقت رفت‌وآمد در آن مسیر متوقف نشود، کار سختی بود که با یاری خدا و تلاش کارکنان صنعت حمل‌ونقل کشور انجام

شد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با ارائه آماری از عملکرد دولت چهاردهم در حوزه توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور گفت: در دو سال دولت چهاردهم در مجموع ۱۷۰ کیلومتر آزادراه به بهره‌برداری رسید. در همین دوره ۱۱۵۰ کیلومتر راه اصلی نیز افتتاح شد که یک رکورد محسوب می‌شود.