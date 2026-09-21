روایت سینمایی جنایتی که در «دژنو» رخ داد
فیلم کوتاه «دژنو» بهعنوان تنها اثر راهیافته از غرب کشور در بخش مستند چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران حضور یافت.
سینا ولدبیگی، کارگردان این اثر، در گفتوگو با خبرنگار کیهان، درباره علت انتخاب نام فیلم گفت: «دژنو» نام قدیمی شهر نودشه است. ایده اولیه کار بر اساس شنیدهها و روایتهای بومی مردم منطقه شکل گرفت و پس از سه سال تحقیق، پژوهش و مصاحبه با بازماندگان و خانوادههای شهدا و جانبازان، به مرحله ساخت رسید. به گفته این فیلمساز، این اثر به روایتی کمتر دیدهشده از بمباران شیمیایی شهر نودشه استان کرمانشاه در ۲۶ اسفند ۱۳۶۶ میپردازد؛ جنایتی که تنها یک روز پس از فاجعه حلبچه رخ داد و ۱۸ شهید و بیش از ۱۰۰ مجروح بر جای گذاشت.
وی با اشاره به همزمانی این حادثه با بمباران شیمیایی حلبچه افزود: متأسفانه شهادت مردم نودشه به دلیل همزمانی با فاجعه بزرگ حلبچه در سایه قرار گرفت و مغفول ماند. ما در این اثر کوشیدیم رنجها، آثار ماندگار جانکاه شیمیایی بر زندگی جانبازان و خاطرات افرادی را که سالها با عوارض این جنایت زیستهاند، در قالبی داستانی-مستند و با بازسازی واقعیت بازگو کنیم تا بخش مهمی از تاریخ دفاع مقدس زنده بماند.
ولدبیگی با اشاره به چالشهای مالی تولید خاطرنشان کرد: این فیلم با بودجهای کاملاً محدود و با همراهی جهادی عوامل ساخته شد؛ بهطوری که هنوز دستمزد برخی عوامل پرداخت نشده است. وی با تشکر از حمایتهای بنیاد شهید، بنیاد روایت فتح و مسئولان محلی پوه و نودشه، بر ضرورت حمایت بیشتر دستگاههای فرهنگی از فیلمسازان دفاع مقدس تأکید کرد و افزود: در حال حاضر مشغول تحقیق روی پروژهای جدید درباره اعزام و درمان مجروحان شیمیایی حلبچه در ایران هستم.