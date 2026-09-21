کد خبر: ۳۳۸۴۷۰
تاریخ انتشار : ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۰
بازدید از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس رایگان شد
همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، بازدید عموم مردم از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از ۳۰ شهریور تا ۱۷ مهرماه رایگان اعلام شد.
علاقهمندان میتوانند در این بازه زمانی از ساعت ۹ تا ۱۷ با حضور در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، از تالارهای هشتگانه، سراسرنمای مقاومت و دیگر بخشهای این مجموعه بازدید کنند.
این موزه همزمان با هفته دفاع مقدس، برنامههای متنوع فرهنگی نیز برای عموم مردم برگزار میکند و بازدیدکنندگان میتوانند با روایت مستند تاریخی و حماسی کشور در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس آشنا شوند.