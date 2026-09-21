بازیگر‌ هالیوود: «خودشیفتگی» ترامپ مهارنشدنی است

باربارا استرایسند، بازیگر برنده جایزه اسکار، در واکنش به تهدیدهای دونالد ترامپ درباره مرکز هنرهای نمایشی کندی در واشنگتن، از رئیس‌جمهور آمریکا انتقاد کرد و گفت این نهاد فرهنگی به دلیل درگیری بر سر نام ترامپ و آنچه او «خودشیفتگی مهارنشدنی» خوانده، به میدان یک کشمکش تلخ تبدیل شده است.

استرایسند روز پنجشنبه در بیانیه‌ای که در وب‌سایت رسمی خود منتشر کرد، به تصویری اشاره کرد که یک روز پیش از آن توسط عکاسان خبری از داخل هواپیمای ریاست‌جمهوری گرفته شده بود و در آن ترامپ در حال بررسی تابلویی دیده می‌شد که روی آن عبارت «مرکز کندی تخریب شد» به چشم می‌خورد. استرایسند که در سال ۲۰۰۸ از برگزیدگان جوایز مرکز کندی بود، گفت این افتخار برای او و بسیاری از هنرمندان چیزی فراتر از یک تقدیر حرفه‌ای بوده و نشان‌دهنده باور به اهمیت هنر در زندگی یک جامعه دموکراتیک است. او افزود به همین دلیل، تحولات اخیر پیرامون این مرکز برایش «دردناک» و «خشمگین»‌کننده است.

به گزارش فارس، این بازیگر ۸۴ ساله در ادامه به تلاش ترامپ برای اضافه کردن نام خود در کنار نام جان اف. کندی روی نمای ساختمان اشاره کرد؛ اقدامی که با مخالفت گسترده هنرمندان و بخشی از افکار عمومی روبه‌رو شد. یک قاضی فدرال نیز حکم داد که نام مرکز کندی بدون تصویب کنگره قابل تغییر نیست و نام ترامپ از نمای ساختمان برداشته شد.