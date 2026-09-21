کد خبر: ۳۳۸۴۶۸
تاریخ انتشار : ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۰
«به وقت ایران» ۱۷ میلیون بازدید در تلوبیون ثبت کرد
برنامه تلویزیونی «به وقت ایران» با ثبت حدود ۱۷ میلیون بازدید در پلتفرم تلوبیون، در شمار تولیدات پربازدید رسانه ملی قرار گرفت.
«به وقت ایران» با اجرای سرباز روحالله رضوی و حضور وحید خضاب و نیما اکبرخانی به عنوان کارشناس، از جمله برنامههایی است که پس از وقوع جنگ تحمیلی سوم روی آنتن رفت و به بررسی تحولات ایران و منطقه میپردازد. این برنامه پیش از این نیز در میان تولیدات پرمخاطب تلویزیونی قرار گرفته بود. بر اساس نظرسنجی مرکز متا در تیرماه ۱۴۰۵، «به وقت ایران» رتبه نخست تولیدات رسانهای پرمخاطب را به خود اختصاص داده بود.
برخی کارشناسان، استقبال از این برنامه را نشانه تغییر ذائقه مخاطبان در مواجهه با برنامههای سیاسی میدانند و معتقدند «به وقت ایران» توانسته تا حدی از الگوی رایج برنامههای سیاسی فاصله بگیرد.