گلریز: امام خمینی تنها کسی بود که از موسیقی حماسی دفاع کرد

مراسم بزرگداشت هفته هنری بسیج و روز بسیج هنرمندان با یادآوری پیام تاریخی امام خمینی(ره) خطاب به هنرمندان، تجلیل از خانواده شهید هنرمند‌ پوریا شهبازی و تأکید هنرمندان بر ضرورت حضور در میدان برگزار شد.

مراسم بزرگداشت هفته هنری بسیج و روز بسیج هنرمندان، همزمان با سالروز صدور پیام تاریخی حضرت امام خمینی(ره) خطاب به هنرمندان در سال ۱۳۶۷، صبح دوشنبه ۳۰ شهریور در حسینیه جماران برگزار شد؛ مراسمی که با قرائت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و در ادامه با نمایش نماهنگی از حضور رزمندگان دوران دفاع مقدس در حسینیه جماران با صدای شهید سیدمرتضی آوینی، مرور فعالیت‌های سازمان بسیج هنرمندان و سخنرانی تعدادی از هنرمندان و چهره‌های فرهنگی همراه بود. محمد گلریز، خواننده موسیقی انقلاب، در بخش دیگری از مراسم با اشاره به نقش امام خمینی(ره) در حمایت از هنر و موسیقی به خاطره‌ای از دیدار تعدادی از هنرمندان موسیقی انقلاب با امام خمینی(ره) در سال ۱۳۵۹ اشاره کرد و گفت: در همان ایام همراه با مرحوم احمدعلی راغب، شهید مجید حدادعادل، مجتبی میرزاده و مرحوم حمید سبزواری، به بهانه تولید سرودهای انقلابی و سرود شهید مطهری خدمت حضرت امام رسیدیم. وقتی به منزل رسیدیم، مرحوم حاج احمدآقا در طبقه پایین با ما صحبت کردند و از قول حضرت امام گفتند که ایشان کتابی نوشته‌اند که در۲۰ صفحه آن درباره موسیقی صحبت کرده‌اند و جمله کلیدی ایشان این بود که هنرمندان تلاش کنند آهنگ‌هایی بسازند که همه سلیقه‌ها از آن خوششان بیاید.

این خواننده موسیقی انقلاب افزود: بعد از صحبت‌های حاج احمدآقا به طبقه بالا رفتیم و حضرت امام را دیدیم. ایشان با لباسی ساده در اتاقی بزرگ نشسته بودند. وقتی با ایشان مواجه شدیم، مبهوت چهره نورانی ایشان شدیم. از بنیانگذار انقلاب بسیار ممنون بودیم که تنها کسی بودند که از موسیقی حماسی دفاع کردند. به اعتقاد من همین تأکید ایشان بود که باعث شد آثار ارزشمندی در دوران دفاع مقدس ساخته شود و دست هنرمندان در این زمینه باز باشد.