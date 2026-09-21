کد خبر: ۳۳۸۴۶۶
تاریخ انتشار : ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۰
مالک سراج: هر شب در خیابانم؛ مثل روزی که امام گفت بودن در آبادان ثواب شهادت دارد
مالک سراج، بازیگر سینما و تلویزیون، در مراسم بزرگداشت هفته هنری بسیج و روز بسیج هنرمندان، با اشاره به خاطرات خود از دوران جنگ و حضور در آبادان گفت: «تکلیف مثل همان روزی که امام گفت بودن توی آبادان ثواب شهادت دارد، الان هم همان است؛ هیچ فرقی نکرده.»
این بازیگر با بیان اینکه «هر شب توی خیابانم»، ادامه داد: «ما در محاصرهایم، فقط در یک رنج بزرگتر. شک نکنید. اصلاً حرف من نیست، نفس این آدم هنوز اینجاست.»
مراسم بزرگداشت هفته هنری بسیج و روز بسیج هنرمندان به مناسبت سالروز صدور پیام حضرت امام خمینی(قدسسره) خطاب به هنرمندان در سال ۱۳۶۷، در حسینیه جماران برگزار شد. سراج در ادامه سخنان خود با اشاره به یکی از حاضران گفت: «برای این آدم میخونم؛ محمد آزاد.»