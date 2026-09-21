زنگ آغاز سال تحصیلی جدید توسط رئیسجمهور نواخته شد
زنگ آغاز سال تحصیلی جدید توسط رئیسجمهور در دبستان دخترانه فاطمه زهرا (س) منطقه ۱۱ تهران نواخته شد.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور روز دوشنبه
(30 شهریورماه) با حضور در دبستان حضرت فاطمه زهرا (س)
منطقه ۱۱ شهر تهران، زنگ آغاز سال تحصیلی
۱۴۰۵-۱۴۰۶ را به صورت رسمی نواخت تا فصل جدیدی از تلاش علمی و تربیتی در سراسر کشور آغاز شود.
رئیسجمهور در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید، طی سخنانی باشکوه و انگیزشی با تأکید بر ظرفیتهای بیبدیل و توانمندیهای بالقوه دانشآموزان برای ساختن آیندهای درخشان برای کشور، اظهار داشت: اگر ذهن و فکر شما بر بهترین شدن متمرکز باشد و تمام توان خود را در این راه به کار گیرید، بدون شک میتوانید به این هدف والا و ارزشمند دست پیدا کنید.
پزشکیان با اشاره به مسیر زندگی شخصی، پر فراز و نشیب و تجربیات دوران پیشرفت خود خاطرنشان کرد: من به عنوان رئیسجمهور این مرز و بوم، از دل یک خانواده بسیار معمولی و بدون امکانات ویژه به این جایگاه مدیریتی رسیدهام و این مسیر روشنی است که نشان میدهد هر انسانی میتواند تنها با تلاش، پشتکار و امید، سختترین مسیرهای پیشرفت را طی کند و به موفقیتهای بزرگ دست یابد.
وی در ادامه با لحنی صمیمانه خطاب به دانشآموزان افزود: شما فرزندان این کشور باید با تمام وجود تلاش کنید تا فردای ایران اسلامی را به گونهای بسازید که هیچ قدرت و بیگانه مستکبری جرأت نکند به ملت بزرگ و سرافراز ایران به چشم انسانهای ضعیف نگاه کند. رئیسجمهور «تلاش مداوم» را یکی از اصلیترین الزامات دستیابی به موفقیتهای پایدار دانست و با تأکید ویژه بر ضرورت ایجاد فضای همدلی و دوستی در میان دانشآموزان گفت: در کنار تلاش علمی و سختکوشی، باید با یکدیگر دوست و همدلی داشته باشید. اگر در میان شما اختلاف، درگیری و تفرقه وجود داشته باشد، بخش عمدهای از انرژی و تلاشهایتان به هدر خواهد رفت؛ بنابراین هم باید تلاش کنید، هم با یکدیگر دوست باشید و هم در مسیر آموزش و زندگی به یکدیگر کمک کنید.
پزشکیان همچنین با تأکید بر اهمیت ارائه آموزشهای صحیح، اصولی و نوین به نسل جدید اظهار کرد: شما استعداد این را دارید که بهترینهای دنیا باشید و ما نیز در مجموعه دولت تمامی توان خود را به کار میگیریم تا شرایط و امکانات لازم را فراهم کنیم و بهترین ابزارها را در اختیار شما قرار دهیم. دولت تمام تلاش خود را خواهد کرد تا فضای دوستی، مشارکت جمعی و تلاش مضاعف را برای تمامی دانشآموزان فراهم سازد تا آنان بتوانند در محیطی امن و مناسب، مسیر رشد و تعالی خود را دنبال کنند.
وی در بخش دیگری از توصیههای خود به دانشآموزان، یادگیری همزمان علم و مهارتهای کاربردی را پیشنیاز اصلی حل مسائل و چالشهای موجود کشور برشمرد و تصریح کرد: چنانچه شما دانشآموزان علاوه بر خوب درس خواندن، مهارتهای عملی و زندگی را به خوبی فرا بگیرید، میتوانید مشکلات خانواده، محله، شهر، کشور و حتی جامعه جهانی را حل کنید. یاد گرفتن درسها بدون کسب مهارت، نتیجه مطلوب و نهائی را نخواهد داشت؛ چرا که علم زمانی ارزش واقعی مییابد که بتوانید آنچه را آموختهاید در مقام عمل پیاده و اجرا کنید.
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه دانشآموزان و فرزندان ایران سرمایههای حقیقی و بیبديل این کشور هستند، یادآور شد: ارزش وجودی شما از طلا و تمام ثروتهای مادی بسیار بالاتر است. اگر مهارتهای لازم را بیاموزید، میتوانید به بالاتری جایگاههای علمی و مدیریتی دست یابید. یادتان باشد که همیاری و خدمت به مردم را از همین دوران مدرسه یاد بگیرید و در مسیری که قرار دارید بهترین باشید. برای رسیدن به اهداف بزرگ، کار گروهی را تمرین کنید؛ زیرا انسان در تنهائی به نتایج بزرگ و مطلوب نخواهد رسید.
پزشکیان صرفهجویی و مدیریت مصرف را از آموزههای مهمی دانست که باید از محیط مدرسه و به صورت عملی به دانشآموزان آموزش داده شود. وی با اشاره به ناترازیهای موجود در حوزه انرژی گفت: متأسفانه اقدامات و تحریمهای دشمنان باعث شده تا امروز در حوزه برق و انرژی با ناترازیهایی مواجه باشیم. قطعی و نبود انرژی باعث خوابیدن چرخ تولید، بیکاری و در نهایت ایجاد گرانی و تورم میشود. بنابراین همه ما وظیفه داریم در کلاس درس و خانههایمان در مصرف انرژی صرفهجویی کنیم تا سهمی در تولید ثروت و ایجاد اشتغال داشته باشیم.
وی با اشاره به جنایات دشمنان و حملات صورت گرفته به کشور، تصریح کرد: دشمنان با ایجاد مشکلات اقتصادی به دنبال فروپاشی جامعه ما هستند؛ بنابراین مصرف درست و صرفهجویی، یک مبارزه هوشمندانه در برابر این اقدامات است و دولت هزینههای حاصل از این صرفهجویی را صرف آمادهسازی بسترهای رشد دانشآموزان خواهد کرد.
رئیسجمهور همچنین با حضور در جمع دانشآموزان، پرسش مهر امسال را با عنوان «مشکل را چگونه پیدا کنیم و آنگاه چگونه حل کنیم؟» مطرح کرد و یادآور شد: توانایی حل مسئله و اندیشهورزی بنیان اصلی توسعه کشور است. دشمنان از فکر و دانش ما میترسند و به همین دلیل به مدارس و مراکز علمی هجوم میآورند. حفظ اتحاد، همدلی و پایبندی به ارزشها تنها راه خنثیسازی توطئههای دشمنان است.
وی در پایان با اشاره به لزوم تحول در نظام آموزشی از معلمان خواست روشهای تدریس خود را بر پایه کار گروهی، خلاقیت و حل مسئله استوار سازند و دانشآموزان را افرادی قالبشکن و نوآور تربیت کنند.
حمایت از معیشت
در صدر اولویتهای دولت است
همچنین جلسه بررسی راهکارهای تأمین منابع پایدار برای افزایش اعتبار کالابرگ، روز دوشنبه (30 شهریورماه) به ریاست پزشکیان و با حضور اعضای تیم اقتصادی دولت، جمعی از معاونان و نمایندگان دستگاههای ذیربط برگزار شد.
در این جلسه، ظرفیتهای مختلف تأمین مالی طرح افزایش اعتبار کالابرگ بهصورت کاملاً کارشناسی و دقیق مورد بررسی قرار گرفت. میزان و قابلیت اتکای منابع حاصل از مطالبات دولت از بخش گاز صنایع، صرفهجویی در مصرف سوخت، بازتنظیم یارانههای حمایتی دهکهای پردرآمد و مطالبات خارجی دولت از جدیترین محورهای ارزیابی در این نشست بود.
کارشناسان حاضر در جلسه بر ضرورت تفکیک کامل منابع مقطعی از منابع پایدار تأکید کردند تا تأمین مالی این طرح حمایتی بزرگ، بدون ایجاد ناترازی بودجهای و جلوگیری از فشار بر متغیرهای کلان اقتصادی و پایه پولی انجام شود.
در ادامه، گزارشی از نظرسنجی و دیدگاههای بیش از ۷۰ اقتصاددان برجسته کشور درباره شیوه اجرای طرح و تأمین مالی آن ارائه شد. بر اساس جمعبندیهای صورت گرفته، اکثریت صاحبنظران افزایش حمایت کالابرگی را با توجه به شرایط اقتصادی موجود قابل دفاع و ضروری دانستند، مشروط بر آنکه اجرای آن به کسری بودجه، تورم جدید و تضعیف عدالت منجر نشود.
پزشکیان نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه عدالت در توزیع منابع از اصول اساسی دولت است، تصریح کرد: برنامه دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ نشان میدهد که تأمین معیشت مردم و تقویت قدرت خرید اقشار کمبرخوردار در صدر اولویتهای ما قرار دارد.
وی دستور داد اعتبارات دستگاههای پرهزینه و کماثر بازنگری شده و معافیتهای مالیاتی بنگاههای بزرگ اقتصادی در راستای تحقق عدالت اصلاح شوند. همچنین مقرر شد کارگروهی ویژه برای پایش مستمر اجرای طرح تشکیل شده و بانک مرکزی ساماندهی و ثباتبخشی به بازار ارز را با جدیت پیگیری کند.