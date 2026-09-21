روح مطهر فقیه اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) و مرجع عالی‌قدر جهان تشیّع، آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی (قدس الله سره الشریف) به لقاء الله پیوست.

آیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی فقیه عالیقدر، متقی و مجاهد و از مراجع تقلید که به دلیل بیماری ریوی در بیمارستان ولی‌عصر(عج) قم بستری بود، بامداد دوشنبه 30 شهریور 1405 به ملکوت اعلی پیوست.

دفتر حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی در پی رحلت ایشان با صدور اطلاعیه‌ای خاطرنشان کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

«الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»

روح مطهر فقیه اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) و مرجع عالی‌قدر جهان تشیّع، آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی (قدس الله سره الشریف) به لقاء الله پیوست.

عمر بابرکت و زندگی پرافتخار آن مرجع عالیقدر، مشحون از ژرف اندیشی و مجاهدت علمی مستمر و تلاش مخلصانه در حفظ و اعتلای فقاهت اصیل و نشر معارف اسلام و پاسداشت از کیان تشیّع و خیرخواهی و دلسوزی برای مردم بود.

به گزارش رسا، این مرجع تقلید فقید در سال ۱۳۰۶ دیده به جهان گشود. وی پس از گذراندن تحصیلات ابتدائی، فراگیری علوم دینی را آغاز کرد و مقدمات و ادبیات و سطح را به پایان رساند. او از سال ۱۳۱۷ شمسی تحصیلات حوزوی خود را در قم آغاز کرد و در دو دوره پس از سال ۱۳۳۲ برای فراگیری علوم دینی به نجف نیز رفت.

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی از سال ۱۳۷۳ به عنوان یکی از هفت مرجع تقلید مورد تایید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به جامعه و مسلمانان و شیعیان معرفی شد.

پدر ایشان حضرت آیت‌الله حاج سید احمد حسینی زنجانی فقیهی بزرگ و پارسایی متخلّق به اخلاق الهی بود و بر ابواب مختلف فقه احاطه و اشراف کامل داشت.

ایشان در دوران علم آموزی حوزوی در محضر عالمان برجسته زیادی تلمذ کرده و حاضر شد و البته بیش از همه از محضر دو تن از فقهاء و محقّقان بزرگ مرحوم حضرت آیت‌الله العظمی بروجردی و مرحوم حضرت آیت‌الله العظمی سیّد محمد داماد بهره جست.

چند دهه رفاقت صمیمانه مرحوم حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی با حضرت آیت‌الله العظمی شهید امام خامنه‌ای زبانزد است.

مرکز فقهی امام محمد باقر(ع) از مهم‌ترین مراکز علمی تحت اشراف این مرجع تقلید فقید است که طلاب و اساتید زیادی در آن علم آموزی کرده و می‌کنند.

دروس حوزه علمیه قم تا پایان هفته جاری تعطیل شد

مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به مناسبت ارتحال فقیه اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) و مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی (قدس الله سره الشریف) به اطلاع می‌رساند دروس حوزه علمیه قم از امروز دوشنبه 30 شهریور تا پایان هفته جاری تعطیل می‌باشد.

سه روز عزای عمومی

و تعطیلی روز چهارشنبه اول مهرماه در قم

به گزارش خبرگزاری حوزه، اکبر بهنا‌م‌جو، استاندار قم نیز در پی ارتحال حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی، از اعلام سه روز عزای عمومی و تعطیلی روز چهارشنبه اول مهرماه در قم همزمان با تشییع پیکر این مرجع تقلید خبر داد.

تعطیلی دروس حوزه علمیه نجف و اعلام عزای عمومی در پی ارتحال آیت‌الله زنجانی

حوزه علمیه نجف اشرف در پی ارتحال آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی عزای عمومی اعلام و دروس خود را تعطیل کرد.

مراسم وداع با پیکر مطهر حضرت آیت‌الله حاج سید موسی شبیری زنجانی(ره) که بر قله علم و فقاهت، اخلاق، تواضع و فروتنی، تقوا و پارسایی بود، عصر دوشنبه در دفتر معظم‌له برگزار شد.

پیکر مطهر مرحوم آیت‌الله شبیری زنجانی

روز چهارشنبه در قم تشییع می‌شود

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای‌عالی حوزه‌های علمیه، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کردند: مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی (قدس سره الشریف) روز چهارشنبه همزمان با سومین روز عزای عمومی، از مسجد امام حسن عسکری (علیه‌السلام) به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) برگزار خواهد شد و پیکر پاک ایشان در حرم مطهر بانوی کرامت به خاک سپرده می‌شود.

از عموم مؤمنین، طلاب و فضلا دعوت می‌شود تا در مراسم باشکوه تشییع آن مرجع عظیم‌الشأن حضوری پرشور داشته باشند. این حضور مؤمنانه در آیین بدرقه پیکر مطهر آن عالم ربانی، تجلی ایمان و پیوند ناگسستنی مردم و مرجعیت و مصداق بارز تعظیم شعائر اسلامی است.

حضور مراجع و علما

در بیت آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی(ره)

آیت‌الله سبحانی از مراجع عظام تقلید با حضور در بیت مرحوم آیت‌الله شبیری زنجانی(ره)، ارتحال این مرجع تقلید را تسلیت گفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی عراقی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب در قم هم با حضور در بیت مرجع فقید حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی، ارتحال ایشان را تسلیت گفت.

نمایندگان بیوت مراجع عظام تقلید، تنی چند از شخصیت‌های حوزوی، اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی حوزه‌های علمیه و مجلس خبرگان رهبری هم در بیت این مرجع فقید حضور یافتند.

آیت‌الله سبحانی: آیت‌الله العظمی شبیری از ارکان حوزه‌های علمیه و در علوم اسلامی صاحب نظر و دارای مبانی استوار بود

آیت‌الله سبحانی در پیامی ارتحال حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی را تسلیت گفت.

متن این پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا للّه وانا إلیه راجعون

رحلت فقیه اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام)، عالم ربانی و محقق عالی‌قدر، حضرت آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی (اعلی الله مقامه)، مایه تأسف و تأثر گردید.

آن عالم بزرگوار از ارکان حوزه‌های علمیه و در بسیاری از علوم اسلامی صاحب نظر و دارای مبانی استوار بود و از تلامذه برجسته اساتید بزرگ حوزه، همچون آیت‌الله العظمی بروجردی و آیت‌الله العظمی داماد به شمار می‌رود.

اینجانب این مصیبت عظمی را به پیشگاه حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، اساتید و فضلاء و طلاب حوزه‌های علمیه، و بازماندگان آن فقید سعید بالاخص فرزندان عالم و فاضل ایشان تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجه و حشر با اجداد طاهرینش خواهانم.

عاش سعیداً و مات سعیداً.

قم - جعفر سبحانی

۳۰/۰۶/۱۴۰۵

آیت‌الله مظاهری: آیت‌الله العظمی شبیری

در خصایل بارز علمی و اخلاص در عمل

اسوۀ حسنۀ دوران بودند

آیت‌الله مظاهری نیز در پی ارتحال مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی پیامی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری حوزه، متن این پیام بدین شرح است:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

«إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ»

ارتحال اسفناک فقیه جامع و مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله آقای حاج سید موسی شبیری زنجانی«قدّس‌سرّه‌الشّریف»، موجب کمال تأثر و اندوه گردید.

ایشان که بقیة السلف الصالح و خود، یکی از اساطین و ارکان متین حوزۀ علمیۀ مقدسۀ قم بودند، عمر شریف خود را یکسره در مجاهدت بی‌وقفۀ علمی و معنوی و تعلیم و تربیت جمع کثیری از اساتید و فضلاء و حراست از دیانت و فقاهت و صیانت از جایگاه مرجعیت و حفاظت از کیان حوزه و روحانیت و دلسوزی برای مؤمنان، سپری نموده و بی‌شک در خصایل بارز علمی و وسعت دانش و دقت نظر و مناقب والای اخلاقی و صفای نفس و اخلاص در عمل، اسوۀ حسنۀ دوران بودند.

حوزه‌های علمیه و خصوصاً حوزۀ مقدسۀ قم، ستاره‌ای درخشان را از دست داد و این ضایعه‌ای سنگین و مصیبت‌بار است. «ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.»

ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مبارک حضرت ولی‌الله الاعظم«ارواحنا و ارواح العالمین له الفداء» و نیز حوزه‌های علمیه و بیت شریف آن عالم ربانی و پارسا خصوصاً آقازادگان معزّز و فاضل ایشان و همۀ خاندان مصاب و عموم شاگردان و مستفیدان از محضر آن فقیه وارسته و همچنین ارادتمندان و مقلدان آن مرجع عالیقدر، از خداوند سبحان، علوّ درجات آن شخصیت فراموش ناشدنی و حشر و نشر ایشان با اجداد طاهرینشان و اولیاء معصومین«صلوات ‌الله‌علیهم‌اجمعین» و صبر جمیل و اجر جزیل و سلامت و سعادت همۀ بازماندگان مکرّم آن عالم عالی مقام را مسألت می‌کنم.

والسلام علیه و علیهم و رحمه الله و برکاته.

حسین المظاهری

۹ / ربیع الثانی / ۱۴۴۸

۳۰ / شهریور / ۱۴۰۵

آیت‌الله سیستانی:

آیت‌ الله‌ شبیری زنجانی از بزرگان علمای اعلام و اساطیر حوزه علمیه مبارکه قم بودند

همچنین، آیت‌الله سیستانی به مناسبت ارتحال آیت‌الله شبیری زنجانی پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام آیت‌الله سیستانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

ارتحال مرجع عالیقدر فقیه اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) آیت‌الله آقای حاج سیدموسی شبیری زنجانی (رضوان الله علیه) ضایعه‌ای دردناک و خسارتی عظیم است.

آن بزرگوار که سراسر عمر پر برکت خود را در راه تحقیق و تعلیم سپری کردند از بزرگان علمای اعلام و اساطین حوزه علمیه مبارکه قم و از مصادیق برجسته عالم ربانی بودند.

آثار گران بهای علمی و دیگر خدمات دینی معظم‌له میراثی ارزنده و رفتار و منش عملی ایشان همواره الگویی ماندگار برای اهل علم خواهد ماند.

أعلی الله مقامه الشریف و حشره مع أجداده الطیبین الطاهرین.

اینجانب با تأثر و تأسف فراوان این مصیبت بزرگ را به آستان مقدس حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه) و به حوزه‌های علمیه و به بستگان محترم آن فقید سعید به ویژه آقازادگان گرامی و مکرمشان و به عموم مؤمنین تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای همگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.

لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّهَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ

علی حسینی سیستانی

۹ ربیع الثانی

۱۴۴۸ هجری

رئیس قوه قضائیه: آیت‌الله شبیری زنجانی

از نگهبانان میراث اصیل تشیع بودند

سران قوا، آیت‌الله موحدی کرمانی رئیس‌مجلس خبرگان، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آیت‌الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه، سردار وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کتائب سیدالشهداء و... با صدور پیام‌های جداگانه، ارتحال مرجع متقی، مجاهد و عالیقدر آیت‌الله شبیری زنجانی را تسلیت گفتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، طی پیامی ارتحال حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

روح مطهر فقیه عالی‌مقام و مرجع عظام، حضرت آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی (قدّس‌الله نفسه و اعلى‌الله مقامه) به ملکوت اعلی پیوست. ارتحال این فقیه و مرجع روشن‌ضمیر، فقدان و ثلمه‌ای بزرگ است.

عمر مبارک ایشان مشحون از حسنات، با نامه‌ عملى سرشار از خیرات و مبرّات بود. مجاهدت این بقیة‌السلف اعاظم در تعلیم و تعلم فقه آل محمّد (علیهم السّلام) زبانزد و چشمگیر بود.

ایشان از نگهبانانِ امانت‌دارِ میراث اصیل و عَریق تشیع و از استوانه‌های حوزه‌های علمیه و از برجستگان علمی و عملی مکتب نورانی فقه جعفری بودند.

مقام علمی و پرورش شاگردان و تلامیذ برجسته و متعیّن، در کنار تقوا و اخلاص این عالم بزرگوار، شخصیت جامعی از ایشان ساخته بود.

اینجانب مصیبت این فقدان تأسف‌بار را به پیشگاه حضرت بقیّة‌الله الاعظم (ارواحنا فداه) و به علماى عظام، مراجع تقلید، فضلاء، حوزه‌هاى علمیه و به عموم شیعیان و علاقه‌مندان و مقلدان ایشان و بخصوص به بیت شریف و منیع آن مرحوم تسلیت می‌گویم و رحمت، لطف، تفضل و غفران الهى را براى آن عالم عروج کرده مسئلت می‌نمایم.

رئیس‌جمهور: آیت‌الله شبیری زنجانی فقیهی ژرف‌اندیش و از استوانه‌های علمی، تحقیقی و اخلاقی

حوزه‌های علمیه معاصر به شمار می‌رفت

دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور نیز در پیامی رحلت عالم ربانی و فقیه صمدانی حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی را به محضر بقیه‌الله الاعظم(عج)، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، بیت شریف آن عزیز، حوزه‌های علمیه، شاگردان، مقلدان و ملت شریف ایران تسلیت گفت.

متن پیام رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ»

خبر درگذشت فقیه برجسته و عالم ربانی، حضرت آیت‌الله‌العظمی آقای ‌سید موسی شبیری زنجانی(قدس سره)، موجب اندوه و تألم خاطر گردید.

آیت‌الله شبیری زنجانی، فقیهی ژرف اندیش، محققی سترگ در قلمرو علوم اسلامی به‌ویژه در زمینه فقه، حدیث، رجال و تاریخ و گنجینه‌ای از سیره و تجارب ارزشمند عالمان سلف بود که به وصف اخلاق‌مداری، مردم‌داری، رفق و مدارا و اهتمام به پیراستگی ذات دین از تحریف و خرافه سرآمد بود و به بیان نظرات روشنگرانه و خردپذیر، حریت و زهد در حوزه‌های علمیه و در جامعه علمی ایران اشتهار داشت و از استوانه‌های علمی، تحقیقی و اخلاقی حوزه‌های علمیه معاصر به شمار می‌رفت.

فقدان این فقیه برجسته خلل جبران ناپذیری است که تنها به لطف الهی و مدد حضرت بقیه‌الله اعظم(عجل الله تعالی فرجه الشریف) جبران پذیر است.

اینجانب درگذشت این عالم ربانی و فقیه صمدانی را به محضر بقیه‌الله الاعظم(عج)، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، بیت شریف آن عزیز به ویژه آقازادگان محترم، حوزه‌های علمیه، شاگردان، مقلدان و ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عالم بزرگوار، علو درجات و هم‌نشینی با اجداد طاهرینش مسألت دارم.

رئیس ‌مجلس شورای اسلامی: ژرفای فقاهت و تواضع از آیت‌الله شبیری شخصیتی کم‌نظیر ساخته بود

همچنین، دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس شورای اسلامی در پیامی ضمن تسلیت رحلت عالم ربانی حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی تاکید کرد: تواضع، ساده‌زیستی، صفای باطن، تقوا، اخلاق کریمانه و ولایت‌مداری، از ایشان شخصیتی کم‌نظیر و مورد اعتماد و احترام عالمان و مؤمنان ساخته بود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، متن کامل این پیام به شرح زیر است:

انّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ

مَوتُ العالِمِ مُصیبَةٌ لا تُجبَرُ و ثُلمَةٌ لا تُسَدُّ، و هُوَ نَجمٌ طـمِسَ، و مَوتُ قَبیلَةٍ أیسَرُ مِن مَوتِ عالِمٍ

رسول گرامی اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم

رحلت عالم ربانی، فقیه ژرف‌اندیش و مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج سیدموسی شبیری زنجانی، ضایعه‌ای سنگین و جبران‌ناپذیر برای حوزه‌های علمیه، جامعه روحانیت و عموم ارادتمندان مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت(علیهم‌السلام) است.

آن عالم وارسته، از برجسته‌ترین چهره‌های علمی و معنوی حوزه‌های علمیه در روزگار ما بود که عمر پربرکت خویش را در راه تفقه و ترویج دین، تحقیق و تدریس، تربیت شاگردان و پاسداری از معارف نورانی اهل‌بیت(ع) سپری کردند. دقت کم‌نظیر علمی، ژرفای فقاهت، حافظه و احاطه گسترده بر میراث علمی شیعه، همراه با تواضع، ساده‌زیستی، صفای باطن، تقوا، اخلاق کریمانه و ولایت‌مداری، از ایشان شخصیتی کم‌نظیر و مورد اعتماد و احترام عالمان و مؤمنان ساخته بود. جایگاه علمی ایشان نیز پس از سال‌ها فقاهت و معنویت و جایگاه ممتاز ایشان در حوزه بر کسی پوشیده نیست.

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی تنها یک مرجع تقلید و استاد برجسته در حوزه‌های علمیه نبودند، بلکه از آن عالمانی محسوب می‌شدند که حضورشان به جامعه دینی آرامش، اتکاء و اطمینان می‌بخشید. ایشان از اوتاد و ستون‌های معنوی جهان تشیع و از چهره‌هایی بودند که نام و حضورشان بخشی از حافظه دینی و علمی ایران عزیز به شمار می‌رفت و فقدان چنین عالمی، ثلمه عمیق و دشوار برای جبران بر جای خواهد گذاشت.

رحلت این فقیه بزرگ، پس از نزدیک به یک قرن مجاهدت علمی و معنوی، خاموشی چراغی پرفروغ از دانش، تقوا و فضیلت نیست، عالمی که میراث گران‌بهای او در آثار علمی، شاگردان و تربیت‌یافتگان مکتبش و در خاطره حوزه و جامعه دینی ماندگار خواهد ماند هرگز از خاطر تاریخ نخواهد رفت و خدمات ایشان به جهان تشیع ماندگار خواهد بود.

اینجانب این مصیبت بزرگ را در آستانه سالروز ارتحال کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که ایشان عمری افتخار اقامه نماز جماعت در آن آستان مبارک را نیز علاوه‌بر سایر فضائل خویش داشتند، به محضر حضرت ولی‌عصر(عجل‌الله تعالی فرجه الشریف)، رهبر معظم انقلاب(حفظه‌الله تعالی)، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان آن مرجع فقید، بیت مکرم و همه مردم شریف و مؤمن تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عالم ربانی، علو درجات و حشر با اجداد طاهرینش و برای بازماندگان و عموم سوگواران، صبر و اجر مسئلت دارم.

خداوند روح بلند آن فقیه فرزانه را با اولیای الهی و اهل‌بیت عصمت و طهارت(علیهم‌السلام) محشور فرماید.