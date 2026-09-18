اعلام اولین فهرست پس از جام جهانی فوتبال ۹ بازیکن از تیم ملی خط خوردند

سرویس ورزشی-

فهرست اولیه تیم ملی ایران برای فیفادی اعلام شد.

امیر قلعه‌نویی، ۱۸ بازیکن از لیگ داخلی را به اردوی تیم ملی برای بازی با ازبکستان و روسیه فراخواند.

بنا بر اعلام بخش رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران، ۱۸ بازیکن از لیگ داخلی برای بازی دوستانه با ازبکستان و‌ روسیه در فیفادی پیش رو توسط امیر قلعه‌نویی به تیم‌ ملی ایران دعوت شدند. فهرستی بدون حضور لژیونرها که طبق اخبار منتشر شده، تا چند روز آینده اسامی لژیونرهای دعوت شده نیز اعلام می‌شود. اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی به این شرح است:

علیرضا بیرانوند (تراکتور)، سید حسین حسینی (سپاهان)، سید پیام نیازمند (پرسپولیس)، محمد نادری (تراکتور)، احسان حاج‌صفی (سپاهان)، شجاع خلیل‌زاده (تراکتور)، محمد‌مهدی زارع (پرسپولیس)، عارف آغاسی (استقلال)، سامان فلاح (استقلال)، صالح حردانی (استقلال)، رامین رضاییان (فولاد)، آریا یوسفی (سپاهان)، عارف حاجی‌عیدی (سپاهان)، امید نورافکن (سپاهان)، مهدی لیموچی (سپاهان)، مهدی محبی (پرسپولیس)، امیرحسین محمودی (پرسپولیس)، میلاد سورگی (شمس‌آذر قزوین).

غایبان مهم تیم ملی

بررسی لیست تیم ملی نشان می‌دهد که علیرضا بیرانوند علی‌رغم اخبار منتشر شده درخصوص سربازی‌اش، کماکان در لیست تیم ملی حضور دارد. همچنین یکی از مهم‌ترین غایبان تیم ملی، محمدحسین کنعانی‌زادگان است. مدافع پرسپولیسی که در جام جهانی حضور داشت اما حالا جای خود را به محمدمهدی زارع در تیم ملی داده است.

شاید سرشناس‌ترین‌ غایب داخلی در لیست اعلام‌شده، علی علیپور، مهاجم پرسپولیس باشد. بازیکنی که در جام جهانی حضور داشت اما حالا بعد از پشت سر گذاشتن یک فصل خوب در جمع سرخپوشان، نتوانسته نظر امیر قلعه‌نویی را جلب کند. یکی دیگر از بزرگ‌ترین غایب‌های لیست تیم ملی، روزبه چشمی، کاپیتان استقلال است. بازیکنی که به علت مصدومیت جام جهانی را از دست داد و حالا برای بازی با ازبکستان و روسیه هم غایب است.

نسبت به فهرست ایران در جام جهانی، بازیکنان دیگری نظیر عارف آقاسی، محمد نادری، مهدی لیموچی، عارف حاجی‌عیدی، مهدی محبی، مهدی زارع، امیرحسین محمودی، امید نورافکن و... هم به تیم ملی دعوت شدند. از نفرات حال حاضر ۸ نفر در فهرست نهائی جام جهانی حضور داشتند و ۱۰ بازیکن از لیست خط خوردند.

البته محمودی به عنوان بازیکن رزرو و خارج از لیست در کنار تیم ملی حضور داشت. علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، رامین رضاییان، صالح حردانی، احسان حاج‌صفی، سیدحسین حسینی، پیام نیازمند و آریا یوسفی ۸ بازمانده لیگ برتر از جام جهانی به شمار می‌روند.

حضور بازیکنان تیم امید به تعویق افتاد

فدراسیون فوتبال هنگام اعلام فهرست تیم ملی، تأکید کرده بود بازیکنانی که در حال حاضر در اردوی تیم امید حضور دارند، پس از پایان این اردو و در فیفادی بعدی فرصت حضور در جمع ملی‌پوشان را پیدا خواهند کرد. محمد خلیفه، دانیال ایری، امیرمحمد رزاقی‌نیا، اسماعیل قلی‌زاده و کسری طاهری از جمله بازیکنانی هستند که پیش از این سابقه حضور در اردوهای تیم ملی بزرگسالان را داشته‌اند و حالا این احتمال وجود دارد که بار دیگر در فهرست تیم ملی برای فیفادی آبان‌ماه قرار بگیرند. این بازیکنان در حال حاضر در اردوی تیم امید حضور دارند و در مسابقات آسیایی ناگویا بازی می‌کنند. موضوعی که باعث شده در فهرست فعلی تیم ملی جایی نداشته باشند.

از سوی دیگر، تنها بازیکنانی که سابقه حضور در تیم ملی را دارند مدنظر نیستند. احتمال دارد در جریان مسابقات پیش‌رو، نفرات دیگری نیز با نمایش درخشان بتوانند نظر امیر قلعه‌نویی و کادر فنی تیم ملی را جلب کنند. تیم ملی قرار است در آبان‌ماه در تورنمنت عراق حضور داشته باشد و همین مسئله می‌تواند فرصت تازه‌ای برای دیده‌شدن استعدادهای جوان فوتبال ایران فراهم کند.