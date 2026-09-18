اخبار کوتاه از فوتبال
* کریستیانو رونالدو که پیش از این اعلام کرده بوده جام جهانی 2026 آخرین حضور او در این رقابتهاست، اخیراً اخباری در خصوص آینده حرفهای او مطرح شده بود مبنی بر اینکه در آستانه آویختن کفشهایش در رده ملی است، اما در لیست اعلامی از سوی ژرژ ژسوس برای بازیهای پیشروی تیم ملی پرتغال، نام برنده پنج توپ طلا هم دیده میشود.تیم ملی پرتغال در پنجره بازیهای ملی پیشرو در رقابتهای لیگ ملتهای اروپا به ترتیب به مصاف ولز (2 مهر – خانگی)، نروژ (5 مهر- خارج از خانه)، دانمارک (9 مهر- خارج از خانه) و نروژ (12 مهر- خانگی) خواهد رفت.
* تیم فوتبال نساجی مازندران که در 4 هفته ابتدایی لیگ برتر تنها یک امتیاز کسب کرده بود، در 3 هفته 7 امتیاز بدست آورد تا به وضعیت خودش سر و سامان بدهد. در شرایطی که به نظر میرسد آرامش به نساجی بازگشته، اما این تیم از نظر مدیران باشگاه بن بست تاکتیکی دارد و حالا خبر میرسد که مجتبی حسینی، سرمربی قائمشهریها در آستانه جدایی قرار گرفته است.مدیران نساجی ظاهراً به دلیل سبک بازی این هفتههای اخیر قصد جابهجایی دارند.
* یاسر آسانی ستاره آلبانیایی تیم فوتبال استقلال، نهتنها به دلیل گلهایش، بلکه به خاطر یک اقدام کمسابقه نیز مورد توجه قرار گرفته است. رسانه «abcnews» آلبانی نوشت: این بازیکن آلبانیایی با اقدامی سخاوتمندانه به یکی از دوستان ایرانی خود در باشگاه استقلال کمک کرده است.آسانی یک خانه به دوست خود در باشگاه استقلال هدیه داده است. این فرد از کارکنان بخش تدارکات باشگاه استقلال است و آسانی از همان ابتدای حضورش در این باشگاه رابطه دوستانه نزدیکی با او برقرار کرده است؛ رابطهای که با وجود تفاوت ملیت، زبان و فرهنگ این دو شکل گرفته است.آسانی که شرایط زندگی این فرد را از نزدیک دیده بود، از وضعیت مالی نامناسب او با وجود سختکوشیاش ابراز ناراحتی میکرد.آسانی که درآمد قابلتوجهی متناسب با سطح زندگی در ایران دارد، تصمیم گرفت هدیهای بزرگ به دوست خود بدهد و یک خانه برای او تهیه کند.این نخستین بار نیست که آسانی برای کمک به او دست به چنین اقدامی میزند. پیش از این نیز یک دستگاه خودروی جدید به ارزش حدود ۱۰ هزار دلار به او هدیه داده بود.