تعلیق فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام
فدراسیون بینالمللی فیتنس و بدنسازی با ارسال نامهای فدراسیون بدنسازی ایران را تعلیق کرد.
فدراسیون بینالمللی فیتنس و بدنسازی (IFBB) در نامهای که به کمیته ملی المپیک و فدراسیون کشورمان فرستاده به صورت رسمی اعلام کرده است که «مجتبی ملکی را به عنوان رئیس فدراسیون به رسمیت نمیشناسد و او و فدراسیون ایران تعلیق شدهاند.» انتخابات فدراسیون بدنسازی 20 مرداد سال جاری برگزار و در آن مجتبی ملکی به عنوان رئیس انتخاب شد اما در فاصله کمتر از 40 روز، IFBB با اشاره به «بینظمیهای قابل توجه» در زمینه برگزاری انتخابات، نوشته که «نامزدها از فرصت برابر برای شرکت در انتخابات برخوردار نبودند.» بنا بر اعلام خبرگزاری تسنیم، این نهاد بینالمللی البته تأکید کرده که «تعلیق فدراسیون ایران شامل ورزشکاران، مربیان، داوران و مسئولان ایرانی نمیشود و این افراد همچنان میتوانند در مسابقات، قهرمانیها، برنامههای آموزشی و سایر رویدادهای رسمی IFBB شرکت کنند اما به شرطی که امور مربوط به ثبتنام و مشارکت خود در فعالیتهای IFBB را از طریق دو عضو کمیته اجرائی IFBB در ایران، یعنی نصیرزاده و صادق هاشمی پیگیری کنند.» اکنون باید دید واکنش وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون ایران و کمیته ملی المپیک به این اتفاق چه خواهد بود.