پرچم ایران در دهکده بازیهای آسیایی به اهتزاز درآمد
مراسم خوشآمدگویی و اهتزاز پرچم کاروان ورزش ایران در دهکده بازیهای آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ برگزار شد.
در آستانه آغاز رسمی بیستمین دوره بازیهای آسیایی، مراسم خوشآمدگویی و اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران صبح پنجشنبه در منطقه بینالمللی دهکده بازیهای آسیایی آیچی- ناگویا برگزار شد. این مراسم با حضور شهردار دهکده بازیها و نماینده ستاد برگزاری به عنوان میزبان، دکتر اصغر رحیمی سرپرست کاروان ورزشی ایران، معاونین سرپرست کاروان و جمعی از اعضای کادر سرپرستی و پزشکی کاروان جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در جریان این مراسم، ضمن استقبال رسمی از کاروان ورزشی ایران، پرچم جمهوری اسلامی ایران در محل پیشبینیشده در دهکده بازیها به اهتزاز درآمد تا حضور رسمی کاروان ایران در بیستمین دوره بازیهای آسیایی آیچی- ناگویا اعلام شود. مراسمهای خوشآمدگویی و استقبال از کاروانهای ورزشی کشورهای آسیایی از برنامههای رسمی ستاد برگزاری بازیهای آیچی- ناگویا است و طی روزهای منتهی به افتتاحیه برای هیئتهای ورزشی کشورهای شرکتکننده برگزار میشود. با برگزاری این مراسم، حضور رسمی کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در بیستمین دوره بازیهای آسیایی آیچی- ناگویا ۲۰۲۶ در دهکده بازیها اعلام شد. بیستمین دوره بازیهای آسیایی آیچی-ناگویا از امروز شنبه ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۵ (۱۹ سپتامبر ۲۰۲۶) به طور رسمی آغاز میشود و تا ۱۲ مهرماه (۴ اکتبر) ادامه خواهد داشت.