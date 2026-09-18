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کد خبر: ۳۳۸۲۶۳
تاریخ انتشار : ۲۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۸
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کره جنوبی مانع صعود تیم ملی بسکتبال به فینال شد

تیم ملی بسکتبال نتیجه دیدار مرحله نیمه نهائی بازی‌های آسیایی را به کره جنوبی واگذار کرد و از صعود به فینال این بازی‌ها بازماند.
 مسابقات بسکتبال در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی دیروز (جمعه ۲۷ شهریور) با برگزاری دیدارهای مرحله نیمه نهائی پیگیری شد. 
در چارچوب این مرحله از مسابقات، تیم ملی بسکتبال ایران در ورزشگاه بین‌المللی آیچی به مصاف کره جنوبی رفت و با نتیجه ٧٧ به ٥١ برابر این تیم متحمل شکست شد. ملی‌پوشان بسکتبال ایران در پایان نیمه هم نخست هم با نتیجه ٣٦ به ٢٤ بازنده از زمین خارج شدند. 
نتیجه کامل دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و کره جنوبی به این شرح است:
* ایران ٥١- کره جنوبی ٧٧     (٨- ١٢)، (١٦- ٢٤)، (١٣ -٢٥)، (١٦- ١٤)
تیم‌های ملی بسکتبال ایران و کره جنوبی در حالی دیروز در نیمه نهائی بیستمین دوره بازی‌های آسیایی رو در روی هم قرار گرفتند که در ۴ دوره از ۵ دوره اخیر این بازی‌ها مقابل یکدیگر قرار گرفته‌ بودند و طی آن تیم ملی بسکتبال در ۳ دیدار صاحب برتری شده بود. با وجود این پیشینه، تیم ملی بسکتبال ایران نتوانست در دیدار دیروز صاحب برتری شود و بدین ترتیب از صعود به فینال بازماند. دیگر دیدار مرحله نیمه‌نهای میان تیم‌های چین و ژاپن برگزار شد. 
دیدارهای رده‌بندی و فینال مسابقات بسکتبال بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ روز یکشنبه ۲۹ شهریور برگزار خواهد شد.

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