خشم ریاض از رهبران پاکستان و ترکیه مقام سعودی: فقط حرف میزنند، کمک نمیکنند
سرویس خارجی-
انتقاد بیسابقه یک مقام سعودی از پاکستان و ترکیه، همزمان با تشدید فشارهای نظامی و اقتصادی بر ریاض، پرده از شکافهایی برداشته که پیشتر پشت عنوان «ائتلاف» پنهان مانده بود، شکافهایی که اکنون بیش از هر زمان دیگری خود را نشان میدهند و بنسلمان را با دشواریهای تازهای برای خلاصی از جنگ مواجه کردهاند.
برای ریاض، میدان یمن دیگر صرفاً یک عرصه نظامی نیست؛ به آزمونی برای سنجش میزان همراهی متحدان و توان ادامه دادن یک نبرد فرسایشی تبدیل شده است. هرچه دامنه بحران گستردهتر میشود، شکاف میان محاسبات سیاسی و واقعیتهای میدان نیز آشکارتر میشود. حالا ائتلافهای روی کاغذ باید در برابر هزینههای واقعی جنگ خود را نشان دهند. اکنون عربستان در شرایطی قرار گرفته که حفظ ابتکار عمل، بیش از گذشته به توان عبور از فشارهای نظامی، اقتصادی و سیاسی گره خورده است و رژیم سعودی نیز ناتوان مینماید.
یک مقام رژیم سعودی که نامش فاش نشده در گفتوگو با شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی آشکارا از عملکرد پاکستان و ترکیه در قبال تحولات یمن انتقاد کرد و گفت این دو کشور بهرغم اظهارات حمایتی، هیچ همکاری عملی قابلتوجهی با ریاض انجام ندادهاند. او با لحنی ناامید تأکید کرد: «از سوی پاکستان یا ترکیه چیزی جز اظهارات نرسیده است و هیچ همکاریای صورت نگرفته است. آنها فقط میخواهند سلاح بفروشند.» این گلایه در شرایطی مطرح شده که رژیم سعودی زیر فشار فزاینده نیروهای دولت صنعا قرار دارد و حتی از آمریکا نیز حمایت نظامی مستقیم دریافت نکرده است.
تعهدات کاغذی و ژستهای تبلیغاتی
گلایه این مقام سعودی در حالی است که طبق توافق منجر به «ائتلاف مکه» میان عربستان با پاکستان و ترکیه، در صورت حمله به خاک یکی از کشورها، دو کشور دیگر باید برای دفاع مداخله کنند. جنگ یمن اما نشان داد این ائتلاف چیزی جز یک ژست سیاسی و اقدام تبلیغاتی برای ریاض نبوده است. سخنگوی ارتش پاکستان نیز در مصاحبه با رسانهای سعودی از «تعهد نامحدود» و «بیقیدوشرط» اسلامآباد به دفاع از عربستان سخن گفت، اما هیچ جزئیاتی درباره نحوه اجرای پیمان سهجانبه دفاعی یا ارسال نیروی کمکی ارائه نداد؛ درست همانطور که مقام سعودی پیشبینی کرده بود: فقط حرف میزنند و سلاح میفروشند.
گفتنی است، خشم مقام سعودی از پاکستان و ترکیه، همراه با امتناع آمریکا از ورود مستقیم نظامی و محدود شدن کمکها به همکاری اطلاعاتی (از جمله با رژیم صهیونیستی)، تصویر روشنی از انزوای فزاینده ریاض ارائه میدهد. در حالی که مردم یمن با راهپیماییهای گسترده هفتگی و نیروهای مسلح با عملیاتهای دقیق معادله بازدارندگی را حفظ کردهاند، رژیم سعودی و حامیان غربیاش با واقعیتی روبهرو هستند که واشنگتنپست نیز به آن اعتراف کرده: مقاومت یمن نهتنها متوقف نشده، بلکه قویتر از همیشه در برابر تجاوز و محاصره ایستاده است.
راهپیمایی عظیم مردم یمن
اما در پاسخ به دعوت عبدالملک الحوثی، رهبر انصارالله، مردم یمن راهپیمایی گستردهای در استان صعده، یکی از پایگاههای اصلی مقاومت در شمالغربی کشور و نزدیک مرز عربستان، برگزار کردند. شرکتکنندگان با شعار «حمایت از نیروهای مسلح و معادله محاصره در برابر محاصره» حمایت خود را از نیروهای مسلح یمن اعلام کردند و ادعای رژیم سعودی مبنی بر هدف قرار گرفتن مکه مکرمه را صراحتاً رد کردند. این تجمع مردمی نشاندهنده عمق حمایت داخلی از مقاومت و بیاعتباری ادعاهای ریاض در میان مردم یمن است.
آژیرهای هشدار در خاک عربستان
از میادین جنگ نیز خبر میرسد نیروهای مسلح یمن در پاسخ به بیش از ۴۵۰ حمله هوائی عربستان طی یک هفته، عملیاتهای ویژهای علیه تأسیسات نفتی آرامکو در ینبع و پایگاه هوائی خمیس مشیط انجام دادند. آژیرهای هشدار خطر در شهرهای أبها و خمیس مشیط به صدا درآمد و برخی رسانهها از انفجارهایی در این مناطق خبر دادند. پدافند هوائی یمن همچنین دو گروه جنگنده سعودی را
بر فراز المخا مجبور به عقبنشینی کرد و یک جت اف-۱۵ را بر فراز مأرب سرنگون ساخت. در کنار اینها، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از تلاش یک قایق کوچک برای توقیف یک نفتکش در ۷۵ مایلی شرق عدن خبر داد؛ نشانهای دیگر از گسترش معادله بازدارندگی یمن.
دروغ بزرگ
سید عبدالملک الحوثی، رهبر جنبش انصارالله، ادعای عربستان درباره هدف قرار گرفتن مکه را «دروغی بزرگ، بسیار شنیع و تهمتی آشکار» خواند و تأکید کرد این افترا برای همراه کردن برخی کشورها و تغییر مواضع بینالمللی طراحی شده است. او عربستان را آغازگر تجاوز در تمامی مراحل دانست و گفت: عملیات نظامی سعودیها با مشارکت و مدیریت کارشناسان نظامی آمریکایی، اسرائیلی و انگلیسی انجام میشود. الحوثی یادآور شد که طی ۱۲ سال گذشته مردم یمن در بازارها، منازل، بیمارستانها، مدارس و حتی بیش از دو هزار مسجد هدف حملات قرار گرفتهاند و عربستان در دوره کاهش تنش نیز بهجای صلح، به تشدید اقدامات خصمانه و ایجاد تشکلهای تکفیری ادامه داده است.
کسی که پرده کعبه را به اپستین داد، مکه را هدف میگیرد
مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن، گفت: «ادعاهای بیاساس رژیم سعودی مبنی بر اینکه یمن، مکه را هدف قرار میدهد، تلاشی مذبوحانه برای بسیج افکار عمومی است. آگاهی عمومی به سطحی رسیده است که مردم ماهیت واقعی رژیم سعودی را دریافتهاند؛ رژیمی که ضمن هدر دادن ثروت امت اسلامی، نسبت به کعبه، قرآن کریم و حرمین شریفین بیاحترامی روا داشته است... همان کسی که پوشش کعبه مشرفه را به اپستین جنایتکار هدیه داد، اکنون مکه و اماکن مقدس اسلامی را هدف قرار داده است.»
پیشنهاد آتشبس ریاض
در بحبوحه پیشروی نیروهای یمنی در سواحل غربی و بابالمندب، رژیم سعودی از طریق عمان پیشنهاد آتشبس دو هفتهای و سپس مذاکرات مستقیم را مطرح کرده است. ریاض مدعی آمادگی برای لغو محاصره و ورود کمکها شده، اما انصارالله بر راهحل جامع و نهائی تأکید دارد: پایان کامل محاصره هوایی، زمینی و دریایی، خروج کامل نظامی، امنیتی و سیاسی عربستان از یمن، و تشکیل صندوقی برای جبران خسارات ناشی از تجاوز. صنعا بارها اعلام کرده که بحران را نباید به مسائل بشردوستانه محدود کرد و گفتوگوی یمنی-یمنی را نیز دخالت خارجی میداند. روزنامه الاخبار لبنان نیز نوشت که در بحبوحه تحولات میدانی در یمن با افزایش تلاشهای منطقهای برای مهار تشدید درگیری، عربستان پیشنهاد آتشبس و مذاکره با انصارالله را داده است، در حالی که این جنبش بر یک راهحل جامع که به جنگ و محاصره پایان دهد، اصرار دارد.