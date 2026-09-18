افزایش سرسامآور قیمت سوخت آمریکا و اروپا را به هم ریخت
سرویس خارجی-
افزایش سرسامآور قیمت بنزین و گازوئیل در آمریکا و اروپا در نتیجه جنگ آمریکا علیه ایران، خشم و عصبانیت مردم این کشورها را برانگیخته است. مثلاً ماهیگیران خشمگین فرانسوی روز پنجشنبه ورودیهای دو بندر این کشور را در اعتراض به افزایش قیمت سوخت مسدود کردند.
جنگافروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و متحدانش نهتنها آمریکا بلکه کل جهان را گرفتار کرده است. در آمریکا قیمت بنزین و گازوئیل به بالاترین حد خود در برخی ایالات رسیده است. چهارشنبهشب به وقت ایران، بانک مرکزی آمریکا برخلاف نظر ترامپ برای کنترل تورم نرخ بهره را کاهش داد. ساعاتی پس از آنکه فدرال رزرو برای نخستینبار از سال ۲۰۲۳ نرخ بهره را افزایش داد و به محدوده ۳.۷۵ تا ۴.۰۰ درصد رساند، دونالد ترامپ با خشم خواستار کاهش فوری و دستکم ۳ درصدی بهره و رساندن آن به سطح ۱ درصد یا کمتر شد.
در این کشور افزایش قیمت بنزین و گازوئیل آنقدر سریع و جدی است که به اصطلاح، «کارد را به استخوان رسانده» و باعث خشم مردم شده است. اکنون شبکههای اجتماعی آمریکا مملو شده است از ویدیوهای ناله و بروز عصبانیت از تداوم افزایش قیمت بنزین و گازوئیل. یک اینفلوئنسر آمریکایی طی توئیتی در این زمینه نوشته است: «الان باک بنزینم رو پر کردم و باید بگم با اینکه ایران بمب اتم داشته باشه مشکلی ندارم.» یک شهروند دیگر آمریکایی میگوید: «روزانه یک میلیارد دلار خرج جنگی در ایران کردیم که در آن به تمام معنا افتضاح بار آوردیم و مفتضح شدیم؛ قیمتها سر به فلک کشیده است، اونوقت این عوضی میگه نگران نباشید!» براساس برآوردهای دانشگاه براون، مصرفکنندگان آمریکایی در جریان تجاوز این کشور به ایران در مجموع حدود ۱۰۷ میلیارد دلار بیش از آنچه در صورت عدم وقوع جنگ هزینه میکردند، صرف خرید بنزین و گازوئیل کردهاند. این رقم به طور میانگین معادل بیش از ۵۰۰ میلیون دلار در روز از زمان تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در ۲۸ فوریه (۹ اسفند ۱۴۰۴) است؛ و جهش اخیر قیمت نفت خام تأکید میکند که این هزینه در هفتههای پیشرو باز هم افزایش خواهد یافت.
سگهای کثیف!
ترامپ خشمگین و عصبانی از این وضعیت خشم خود را به روی افشاگران اطلاعات مربوط به جنگ خالی کرده و آنها را سگهای کثیف خطاب کرده است. ترامپ دیروز (جمعه) در تروثسوشال نوشت: «خیلی جالب است. حتماً بخوانید! به افشاگری ادامه دهید، ای سگهای کثیف! وقتی شما را پیدا کنیم، بهای سنگینی خواهید پرداخت!!!»
رویترز: اروپا در فشار است
در اروپا نیز بحران انرژی به مراحل بسیار حساس و خطرناکی رسیده است. به نوشته رویترز کاهش سطح ذخایر گاز طبیعی اروپا همزمان با جهش قیمت انرژی، فشار مضاعفی بر اقتصاد و دولتهای این قاره سبز وارد کرده و نگرانیها درباره تأمین انرژی در ماههای سرد سال و تشدید تورم را افزایش داده است. براساس این گزارش ذخایر گاز اروپا که قرار است در ماههای اوج مصرف زمستانی بهعنوان سپری در برابر شوکهای عرضه و قیمت عمل کنند، اکنون ۶۹ درصد پر هستند؛ میزانی بسیار پایینتر از میانگین ۸۵ درصدی پنج سال گذشته در این مقطع از سال است. براساس گزارش انجمن زیرساخت گاز اروپا، آلمان و هلند مجموعاً ۳۵ درصد ظرفیت ذخیرهسازی گاز اتحادیه اروپا را در اختیار دارند، از عقبماندهترین کشورها در روند ذخیرهسازی هستند. براساس گزارش این رسانه انگلیسی، بهای بالای انرژی ناشی از اختلالات مرتبط با جنگ آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران، شرکتهای خصوصی را از خرید گاز و دولتها را از اجرای اهداف ملی ذخیرهسازی بازداشته است. همزمان با افزایش بهانی جهانی نفت به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه، قیمت بنزین در اروپا نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد افزایش یافته و قیمت گازوئیل نیز ۳۸ درصد بیشتر شده است. به نوشته رویترز شاخص بهای گاز طبیعی اروپا اکنون به ۸۱ یورو (۹۳ دلار) به ازای هر مگاواتساعت رسیده که ۱۵۰ درصد بیشتر از یک سال گذشته و بالاتر از پیشبینی «نامطلوب» بانک مرکزی اروپا است.
فرانسویهای عصبانی
افزایش بهای انرژی در اروپا در نتیجه جنگ علیه ایران، بهشدت تأثیرات خود را در زندگی مردم فرانسه گذاشته و کاسه صبر آنها نیز در حال لبریز شدن است. به نوشته «لوموند»، افزایش شدید قیمتها در فرانسه، قیمت بنزین را به بالاترین سطح تاریخی خود رسانده و رشد قیمت گازوئیل نیز نارضایتی رانندگان و برخی گروههای اجتماعی را تشدید کرده است. براساس گزارش خبرگزاری فرانسه از دادههای دولتی، قیمت گازوئیل که پرمصرفترین سوخت در این کشور است روز پنجشنبه از مرز ۲.۳۷ یورو در هر لیتر (۲.۷۲ دلار) گذشت و به رقمی بسیار نزدیک به رکورد ۲.۳۸ یورو رسید.
به نوشته لوموند، در واکنش به این وضعیت، اعتراضات در سراسر فرانسه رو به افزایش است. رانندگان و خانوارها خشم و نارضایتی خود را نسبت به این افزایش هزینهها که تأثیر سنگینی بر هزینه روزانه آنها دارد، ابراز میکنند. ماهیگیران فرانسوی روز پنجشنبه در اعتراض به افزایش قیمت سوخت ناشی از جنگ آمریکا علیه ایران، ورودیهای دو بندر و یک انبار سوخت را در جنوب فرانسه مسدود کردند. اعتراض ماهیگیران همزمان با نزدیکشدن قیمت بنزین در جایگاههای سوخت فرانسه به بالاترین حد تاریخی خود انجام میشود. به نوشته لوموند، «سباستین لکورنو» نخستوزیر فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد که دولت یارانه بنزین برای صنف ماهیگیری را تا سقف مجاز تعیینشده در قوانین اتحادیه اروپا افزایش خواهد داد، اما این اقدام نتوانست از خشم عمومی بکاهد. کاخ الیزه نیز در پی «وخامت سریع» اوضاع بینالمللی و پیامدهای آن بر امنیت و انرژی در فرانسه، برای نشستی ویژه فراخوانده است.
افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در فرانسه مشکل دیگری هم بهوجود آورده است. به نوشته یورونیوز، رانندگان فرانسوی برای خرید بنزین ارزانتر به جایگاههای شرکت توتال هجوم آوردهاند. رقبای این شرکت نیز معترض هستند و غول انرژی فرانسه را متهم میکنند که با تشویق دولت، رقابت در بازار را به هم زده است. براساس این گزارش، شرکت توتال که هم نفت خام استخراج میکند و هم آن را به بنزین پالایش میکند، شبکه گستردهای از جایگاههای سوخت در سراسر فرانسه دارد. با این حال، فروش خردهفروشی سوخت در این کشور معمولاً در اختیار فروشگاههای زنجیرهای است که بنزین را با سود بسیار کم یا حتی نزدیک به قیمت تمامشده عرضه میکنند تا مشتریان بیشتری را به فروشگاههای خود بکشانند. اما با افزایش شدید قیمت نفت در بهار امسال بهدلیل جنگ آمریکا و ایران، این شرکت بسیار سودآور اعلام کرد قیمت بنزین E10 را در هر لیتر به ۱.۹۹ یورو و گازوئیل را به ۲.۲۵ یورو محدود میکند. این قیمت به شکل محسوسی پایینتر از میانگین کشوری حدود ۲.۱۵ یورو در هر لیتر است و در برخی مناطق، از جمله پاریس، قیمتها حتی تا نزدیک ۲.۵۰ یورو هم میرسد.
در حال باختن هستیم
اما در حالی که بحران انرژی ناشی از جنگ علیه ایران در جهان در حال گسترش است و حتی گزارشها حاکی است که دولت چین را هم گرفتار کرده است. نشریه آمریکایی فارنپالیسی در مقالهای نوشته است: اوایل ماه مارس(اسفند)، دونالد ترامپ، گفت که آمریکا جنگ علیه ایران را «برده» است اما هنوز باید «کار را تمام کند». ماهها بعد، در حالی که درگیری در سراسر منطقه تشدید میشود و دیپلماسی متوقف شده است، آن «کار» همچنان ناتمام مانده و پایانی در افق دیده نمیشود. نویسنده مقاله میافزاید: ترامپ روز چهارشنبه نیز گفت که «امیدواریم به پایان جنگ نزدیک شده باشیم» و مدعی شد که ایران میخواهد توافق کند. اما این خوشبینی با آنچه در واقعیت میگذرد در تناقض است.
به گزارش ایسنا به نقل از فارنپالیسی، در مجموع، این درگیری برای واشنگتن یک فاجعه استراتژیک بوده است. این جنگ آسیبپذیریهای جدی ارتش آمریکا را آشکار و نیروهایش را بیش از حد پراکنده کرده، تاکنون حدود ۳۸.۱ میلیارد دلار برای آمریکا هزینه داشته و بحران انرژی جهانی ایجاد کرده است. با هر معیار و هر روشی هم حساب کنید، از توانایی ایران برای اعمال قدرت در منطقه تا تواناییهای نظامی و وضعیت برنامه هستهایاش، آمریکا در حال شکست در این جنگ است. علاوهبر این، تهران اکنون ثابت کرده که میتواند تنگه هرمز را بلندمدت ببندد؛ تواناییای که مدتها به آن میبالید اما هرگز واقعا آن را نشان نداده بود... آمریکا در اهداف استراتژیک اصلی خود شکست خورده است.