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کد خبر: ۳۳۸۲۶۰
تاریخ انتشار : ۲۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۸
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چشم ترامپ این‌بار دنبال 31 تُن طلای ونزوئلا

در ادامه غارت ثروت‌های مردم ونزوئلا روزنامه فایننشال‌تایمز گزارش داد که دولت ونزوئلا و جناح مخالف به توافقی نزدیک شده‌اند (بخوانید مجبور شده‌اند) تا ذخایر طلای بانک مرکزی این کشور را که ارزشی در حدود ۴ میلیارد دلار دارد، از بانک مرکزی انگلیس، به بانک فدرال‌رزرو نیویورک منتقل کنند. 
به گزارش فایننشال‌تایمز،‌ براساس توافق پیشنهادی، دولت موقت دلسی رودریگز کنترل قانونی این ذخایر طلا را به دست می‌آورد، اما قادر نخواهد بود آنها را به فروش برساند! «خورخه رودریگز» رئیس مجلس ملی ونزوئلا ماه گذشته اعلام کرد  این کشور در تلاش برای مقابله با تورم فزاینده، در حال پیگیری بازپس‌گیری ذخایر طلای خود است. بانک مرکزی انگلستان سال‌هاست که حدود ۳۱ تن از ذخایر طلای ونزوئلا را بلوکه کرده است. دولت موقت دلسی رودریگز در حالی که مدعی است با انتقال این ذخایر به آمریکا از آن برای کنترل تورم در ونزوئلا استفاده خواهد کرد  دولت آمریکا میلیاردها دلار درآمد نفتی این کشور را بالاکشیده است.

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