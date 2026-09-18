تشدید جنگ زیرساختها بین روسیه و اوکراین
اوکراین و روسیه بار دیگر زیرساختهای نظامی و انرژی یکدیگر را با شدت هرچه تمام هدف قرار دادند.
جنگ زیرساختها بین روسیه و اوکراین به اوج خود رسیده است. در جدیدترین مورد از این حملات، اوکراین پالایشگاه نفت «اسلاونفت-یانوس» در شهر «یاروسلاول» روسیه را هدف حمله پهپادی خود قرار داد؛ تأسیساتی که از نظر ظرفیت پالایش، جزو پنج پالایشگاه بزرگ روسیه است. در مقابل، وزارت دفاع روسیه نیز اعلام کرد روز پنجشنبه نیروهای مسلح این کشور بزرگترین «مرکز داده» اوکراین در شهر کییف را که فعالیت تجهیزات سِروِری مورد استفاده برای اهداف نظامی را تأمین میکرد، هدف قرار دادند. بر اساس این گزارش، ارتش روسیه همچنین مجموعه ذخیرهسازی انرژی باتری «بروواری» را که فعالیت تأسیسات نظامی در منطقه کییف را تأمین میکرد، هدف قرار داد و منهدم کرد. منابع محلی اوکراین درباره این حملات اعلام کردند که حداقل ۲۰ موشک بالستیک اسکندر و ۴ موشک ابرفراصوت زیرکان به کییف اصابت کرده، ولی سامانههای پدافندی آمریکایی «پاتریوت» فعال نشدهاند.