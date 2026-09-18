ماشین جنگی اسرائیل بدون توقف مشغول کشتار مردم بیدفاع در سرتاسر فلسطین
رژیم صهیونیستی در سایه سکوت جامعه جهانی هر روز در حال ادامه نسلکشی فلسطینیان است.
در تازهترین موج توحش رژیم صهیونیستی، ماشین سرکوب و اشغال این رژیم نهتنها در نوار غزه متوقف نشده، بلکه دامنه جنایات آن به شهرها، روستاها و اردوگاههای کرانه باختری نیز کشیده شده است. گزارشهای منابع محلی حاکی از آن است که نظامیان صهیونیست در یورشهای شبانه و بامدادی خود، دهها فلسطینی را بازداشت کرده، به منازل مردم حمله برده و شهرکنشینان مسلح نیز با حمایت آشکار و پنهان ارتش، به جان و مال فلسطینیان حملهور شدهاند.
نهادهای بینالمللی میگویند اکنون به معنای واقعی کلمه شاهد یک «نسلکشی» در نوار غزه هستیم چرا که آوارگان فلسطینی به طور مستقیم و مستمر هدف بمباران هوائی و تیراندازی رژیم اسرائیل قرار میگیرند و کشته میشوند. دیروز اعلام شد در اردوگاههای «النصیرات» و «البریج» در مرکز غزه، دستکم دو زن بر اثر تیراندازی نظامیان صهیونیست به چادرهای آوارگان مجروح شدند. منابع بیمارستانی نیز از انتقال شماری مجروح فلسطینی درپی حملات پهپادی و هوائی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه خبر دادند.
کرانه باختری در گاز سمی و گلوله
نیروهای اشغالگر در تازهترین حملات خود، دو نفر را در منطقه الخلیل بازداشت کردند. نظامیان صهیونیست همچنین به روستای «اللبن الشرقیه» در جنوب نابلس یورش بردند و شهرک بیتساحور و شهرک «زعتره» در شرق بیتلحم را مورد حمله قرار دادند. در همین حال، چهار فلسطینی، از جمله یک پدر و پسر بازداشت شدند. در یورشهای سپیدهدمی نیز نظامیان اشغالگر به اردوگاه «الجلزون»، محله «امالشریط» در شهر البیره و شهرک «المزرعه الغربیه» در شمالغرب رامالله حمله کردند. در جریان یورش به اردوگاه الجلزون، گازهای سمی و بمبهای صوتی علیه ساکنان بیدفاع به کار گرفته شد. نیروهای اشغالگر در المزرعه الغربیه نیز به تعدادی از خانهها یورش بردند و علاوهبر ضرب و جرح غیرنظامیان، به اموال آنها خسارات جدی وارد ساختند.
در سوی دیگر، در ادامه جنایات شهرکنشینان مسلح، روستای «عین سینیا» در شمال رامالله و محله «الطیره» هدف حمله قرار گرفتند. یک فلسطینی نیز پس از حمله شهرکنشینان به شماری از خانوادههای فلسطینی در شمال اریحا زخمی شد. شهرکنشینان همچنین به منطقه بیتا در جنوب نابلس یورش برده و به سوی آنها گلوله جنگی شلیک کردند. در حملهای دیگر، پنج فلسطینی پس از سنگپرانی شهرکنشینان به خودرویشان در شرق رامالله زخمی شدند.
واشنگتن؛ شریک تمامعیار جنایات
همزمان، اریکا گوارا روساس، مقام ارشد سازمان عفو بینالملل، تصمیم دولت آمریکا برای ممانعت از حضور هیئت عالیرتبه فلسطینی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را برای دومین سال متوالی محکوم کرد. او این اقدام را تلاشی برای مجازات فلسطین به دلیل پیگیری عدالت و پاسخگویی در دادگاههای بینالمللی توصیف کرد و گفت: «این تصمیم بخشی از کارزار بیامان انتقامگیری علیه خود مفهوم عدالت بینالمللی و سوءاستفاده خطرناک آمریکا از جایگاه میزبانی سازمان ملل است.» در همین چارچوب، «رشیده طلیب»، نماینده کنگره آمریکا، از سنای این کشور خواست فروش ۲.۸ میلیارد دلار بمب به رژیم صهیونیستی را متوقف کند. او با اشاره به وعده وزیر جنگ این رژیم برای «تمام کردن کار نسلکشی در غزه» گفت: «دولت ترامپ در حال ارسال ۲.۸ میلیارد دلار بمب به یک رژیم آپارتاید است؛ ۴۰ هزار بمب 2 هزار پوندی با پول مالیاتدهندگان آمریکایی قرار است در اختیار رژیم اسرائیل قرار بگیرد. ما از مجلس سنا میخواهیم به فوریت فروش این تسلیحات را به اسرائیل متوقف کند.»