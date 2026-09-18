سرویس خارجی-

حملات رژیم آپارتاید اسرائیل به لبنان ادامه دارد و وزارت بهداشت عمومی این کشور از افزایش شمار شهدای تجاوزات رژیم صهیونیستی به این کشور به ۸ هزار و ۹۵۳ تن خبر می‌دهند.

در سایه‌ی دهه‌ها اشغالگری، تجاوزگری مستمر و پروژه‌های آپارتاید که رژیم اسرائیل با حمایت بی‌قید و شرط قدرت‌های غربی، به‌ویژه آمریکا پیش برده، جنوب لبنان به میدان آزمایش سیاست‌های تجاوزکارانه و خون‌ریز این رژیم تبدیل شده است، رژیمی که نه‌تنها به قطعنامه‌های بین‌المللی وقعی نمی‌نهد، بلکه با اتکا به حمایت نظامی و سیاسی آمریکا و متحدانش، هرگونه مقاومت مردمی را تهدید وجودی خود اعلام کرده و تلاش می‌کند با بمباران روستاها، کشتار غیرنظامیان و تحمیل شرایط تحقیرآمیز، اراده‌ ملت لبنان را بشکند. در این میان، مقاومت اسلامی لبنان، به رهبری حزب‌الله، همچنان تنها نیروی واقعی بازدارنده و نماد ایستادگی ملت در برابر این پروژه‌ استعماری باقی مانده و ثابت کرده که تنها با اتکا به قدرت مردمی و اراده‌ مستقل می‌توان در برابر ماشین جنگی صهیونیستی و حامیان غربی‌اش ایستاد.

ادامه تجاوزات

در همین رابطه گزارش‌ها نشان می‌دهند جنگنده‌های نیروی هوائی رژیم آپارتاید اسرائیل مجدداً مناطقی از وادی السلوقی، القنطره، بنی‌حیان، طلوسه و النبطیة علیا در جنوب لبنان را هدف حملات تجاوزکارانه خود قرار دادند. هم‌زمان با حملات هوایی، توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز شهرک نبطیه علیا را به صورت متوالی و پیوسته زیر آتش سنگین خود قرار داد. به گزارش ایرنا به نقل از شبکه المیادین، رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه و بامداد روز پنجشنبه نیز با حملات توپخانه‌ای، هوائی و عملیات انفجاری، مناطق مختلف جنوب لبنان را هدف قرار داد که به‌دنبال آن، چندین شهرک و روستا در شهرستانهای صور، بنت‌جبیل و نبطیه شاهد انفجارهای شدید و بمباران مداوم بودند. پیش‌تر هم منابع لبنانی از تداوم تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی این کشور خبر دادنده بودند؛ رژیم صهیونیستی با اجرای یک عملیات انفجاری در شهرک ارنون، مناطقی از این شهرک را هدف قرار داد. هم‌زمان، توپخانه ارتش اسرائیل در ادامه تحرکات نظامی در مناطق مرزی، شهرک «حداثا» را هدف قرار داد. همچنین، یگان‌های توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی ارتفاعات علی‌الطاهر در جنوب لبنان را باز هم زیر آتش سنگین خود گرفتند. هم‌زمان، وزارت بهداشت عمومی لبنان خبر داد که از زمان آغاز حملات رژیم به لبنان، علاوه‌بر شهادت ۸ هزار و ۹۵۳ تن، حدود ۳۰ هزار و ۶۴۳ تن دیگر در جریان این حملات زخمی شده‌اند.

تحقیر ارتش لبنان

خبر دیگر آن‌که به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر.تی، منطقه دیر میماس در جنوب لبنان شاهد تنش میان ارتش این کشور و رژیم صهیونیستی بود چرا که نظامیان صهیونیست به سمت محل استقرار نیروهای لبنانی پیشروی کرده و از آنها خواستند این مرکز را تخلیه کنند. براساس این گزارش، نیروهای لبنانی هم‌زمان با پیشروی نظامیان صهیونیست تجهیزات خود را در این منطقه قرار دادند. نظامیان اشغالگر نیز از بمب‌های صوتی در محل استقرار نیروهای ارتش لبنان استفاده و برای اخراج آنها از منطقه ضرب‌الاجل تعیین کردند. توپخانه رژیم صهیونیستی نیز به سمت منطقه نحله واقع در جنوب لبنان خمپاره شلیک کرد.