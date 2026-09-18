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کد خبر: ۳۳۸۲۵۵
تاریخ انتشار : ۲۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۰
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس:

اهل‌بیت‌(ع)، چراغ راهگشای ما و معنویت؛ روغن‌کاری چرخ زندگیست

  شيراز- خبرنگار كيهان:
 با هدف گسترش رهگذرهای قرآنی، شناسایی استعدادی‌های درخشان و ایجاد پیوندی عمیق‌تر میان نسل جوان و آموزه‌های اهل بیت‌(ع)، چهارمین نشست کمیته توسعه و ترویج شورای توسعه قرآنی با هدف اجرای بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت با محوریت «سوره مبارک فتح» و رشته‌های متنوع آموزشی در سراسر کشور با حضور مهدی رنجبر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس، دور هم گرد آمدند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، در این گردهمایی با تأکید بر پیوند ناگسستنی هنر و قرآن، از تقویت رویکرد ادبی و عرفانی در برنامه‌های ملی استان خبر داد و با اشاره به جایگاه معنویت در زندگی اجتماعی گفت: معنویت، روغن‌کاری چرخ‌ زندگی و اهل‌بیت‌(ع)، چراغ راهگشای ما در زندگیست.
مهدی رنجبر با اشاره به همزمانی رونمایی از پوستر جشنواره ملی «شعر آیات» با هفته بزرگداشت حافظ و گردشگری ادبی، افزود: هدف ما گسترش رویکردهای قرآنی و عرفانی در این مناسبت‌هاست؛ چراکه بزرگان ادب ما همچون حافظ و سعدی، خود حافظان قرآن بودند و شیراز مهد عرفای بزرگی چون ملاصدراست. رنجبر در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به اثرات روحی فعالیت‌های قرآنی خاطرنشان کرد: برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری در هر سطحی برای جامعه ضروری است اما هنگامی که سخن از قرآن و عترت به میان می‌آید، فضائی متفاوت و معنوی ایجاد می‌شود. کار در این حوزه، به انسان آرامشی وصف‌ناپذیر می‌بخشد و در میدان قرآن و معنویت، حال همه ما خوب می‌شود.
در چهارمین نشست توسعه و ترویج شورای توسعه قرآنی، سارا گرگین، معاون گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، در سخنانی به تبیین اهمیت رویدادهای ملی پرداخت.
گرگین تأکید کرد: برگزاری آزمون‌های سراسری قرآن و عترت تنها ارزیابی آموزشی نیست، بلکه اقدامی راهبردی برای توسعه رهگذرهای قرآنی در سطح کشور و ایجاد بستری پویا جهت ارتباط مؤثر با اقشار مختلف جامعه است.
یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های دوره جاری، تمرکز بر حفظ و مفاهیم سوره مبارک فتح به یاد شهید قاعد امت(ره) است. معاون گروه قرآن و عترت با بیان این مطلب، توضیح داد: این تصمیم در راستای عمل به توصیه‌های مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی و مصوبات شورای کانون‌های قرآنی کشور اتخاذ شده تا ترویج این سوره پیروزمندانه به عنوان کار ویژه سال جاری باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در بخش دیگری از صحبت‌های خود خطاب به حضار خبر داد: در تلاش برای حمایت حداکثری از حافظان و پژوهشگران قرآن، تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته‌ایم که علاوه‌بر اعطای گواهینامه پایان دوره برای پذیرفته‌شدگان، مبالغي به ازای هر جزء قبولی جدید پرداخت می‌شود. همچنین برای حافظان ۲۰ جزء و بالاتر، خدماتی همچون عضویت در صندوق‌های اعتباری، بیمه مشاغل آزاد، بیمه تکمیلی و تسهیلات ضروری در نظر گرفته شده تا دغدغه‌های رفاهی این عزیزان تا حد زیادی برطرف گردد.

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