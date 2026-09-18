احیای امر به معروف و نهی از منکر نیازمند اقدامات منسجم و اجرائی است
یزد - خبرنگار کیهان:
امامجمعه یزد با تأکید بر ضرورت احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر گفت: این فریضه باید با برنامهریزی منسجم، آموزش صحیح و اقدامات اجرائی در جامعه دنبال شود.
آیتالله ناصری، نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه یزد، در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان با تأکید بر ضرورت احیای واقعی فریضه امر به معروف و نهی از منکر، اظهار داشت: از زمان تأسیس ستاد، مأموریت اصلی آن احیای امر به معروف و نهی از منکر بوده است و لذا تمامی فعالیتها باید به گونهای دنبال شود که جامعه با این فریضه الهی بیش از پیش آشنا شود. وی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای عمومی است و همه اقشار جامعه باید نسبت به آن توجه داشته باشند، افزود: تحقق این امر مستلزم آن است که معروفها و منکرها بهدرستی شناسایی، تبیین و در قالب برنامههای آموزشی به جامعه معرفی شوند.
نماینده ولیفقیه در استان یزد خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم امر به معروف و نهی از منکر به معنای واقعی کلمه احیا شود، باید سازوکار آن به صورت منسجم و در قالب سازمانی مستقل دنبال شود.
آیتالله ناصری با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر باید با شیوه مناسب جنبه اجرائی پیدا کند، تصریح کرد: موضوع عفاف و حجاب تنها بخشی از این فریضه است و باید با نگاه جامع، همه ابعاد امر به معروف و نهی از منکر مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: بیحجابی و برخی ناهنجاریهای اجتماعی، امروز در شأن نظام اسلامی نیست و نباید نسبت به این مسائل بیتفاوت بود و آنها را به حال خود رها کرد.
امامجمعه یزد با اشاره به ضرورت جبران کاستیهای گذشته در این حوزه گفت: در زمینه امر به معروف و نهی از منکر کوتاهیهایی صورت گرفته است، اما امروز باید با برنامهریزی دقیق، اقدامات منسجم و منظم در دستور کار قرار گیرد.
وی همچنین بر اهمیت آموزش و فرهنگسازی از سنین پایین تأکید کرد و افزود: موضوع آموزش و تبیین معروفها و منکرها باید در مدارس مورد توجه جدی قرار گیرد و نسل جوان با مبانی و شیوههای صحیح امر به معروف و نهی از منکر آشنا شود.
آیتالله ناصری در عین حال بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی تأکید کرد و گفت: در اجرای برنامههای امر به معروف و نهی از منکر نباید جامعه دچار دوقطبی شود؛ بلکه باید اتحاد، یکپارچگی و همدلی مردم حفظ و تقویت شود و اقدامات فرهنگی و اجرائی با رویکردی منطقی، منسجم و وحدتآفرین دنبال
شود.