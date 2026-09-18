اورژانس همدان در سال گذشته حدود 96 هزار مأموریت انجام داده ‌است

همدان- خبرنگار کیهان:

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به فعالیت اورژانس پیش‌بیمارستانی استان، گفت: اورژانس همدان در سال گذشته حدود 96 هزار مأموریت انجام داده و حدود 100 هزار مورد مزاحمت تلفنی نیز ثبت شده است.

غلامرضا کلوندی افزود: هر تماس مزاحم ممکن است موجب از دست دادن جان یک بیمار سکته مغزی و قلبی یا مصدوم حادثه‌ای شود، بنابراین لازم است موضوع از منظر فرهنگی و ارتقای آگاهی عمومی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان اورژانس کشور، اظهار کرد: با استفاده از منابع داخلی دانشگاه، 25 دستگاه آمبولانس با ارزش حدود 500 میلیارد تومان خریداری شده است. کلوندی افزود: با موافقت سازمان اورژانس کشور، هفت دستگاه دیگر نیز به ناوگان اورژانس استان افزوده خواهد شد که می‌تواند ظرفیت خدمت‌رسانی این مجموعه را به شکل محسوسی افزایش دهد.

وی با اشاره به ظرفیت اورژانس هوائی استان اظهار کرد: در سال قبل، 50 مأموریت هوائی انجام شد و هر مأموریت بیش از 200 میلیون تومان برای دانشگاه هزینه داشته است؛ در حالی که این خدمات برای مردم رایگان ارائه می‌شود.

کلوندی افزود: با توجه به افزایش هزینه‌ها، برآورد فعلی برای قراردادهای جدید اورژانس هوائی حدود 800 میلیون تا یک میلیارد تومان به ازای هر ساعت است و دانشگاه در تلاش است با توجه به اهمیت سرعت خدمات‌رسانی به بیماران، قرارداد جدید را منعقد کند. وی ادامه داد: به دلیل محدودیت‌های امنیتی ناشی از جنگ تحمیلی اخیر، از دی‌ماه سال گذشته پروازهای اورژانس هوائی متوقف شده بود و دانشگاه در حال پیگیری برای ازسرگیری این خدمت است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اینکه امروز حدود 20 درصد بیماران بستری در بیمارستان‌ها از خارج از استان مراجعه می‌کنند، اظهار کرد: این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت علمی و درمانی موجود و اعتماد مردم به خدمات ارائه‌شده در استان است.