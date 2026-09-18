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کد خبر: ۳۳۸۲۵۲
تاریخ انتشار : ۲۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۰
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برگزیدگان مرحله استانی 49مین دوره مسابقات سراسری قرآن در قم معرفی شدند

قم- خبرنگار کیهان:
 رئیس اداره امور قرآنی اوقاف قم گفت: با پایان مرحله استانی چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در قم، برگزیدگان رشته‌های مختلف در دو بخش خواهران و برادران معرفی
 شدند.
محمد صالح‌نژاد اظهار کرد: مرحله استانی چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم استان قم، ویژه گرامیداشت مقام رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان، از روز یکشنبه ۸ شهریورماه در قم آغاز شد. 
در این رقابت‌ها، شرکت‌کنندگان در رشته‌های مختلف از جمله قرائت، حفظ، اذان و دعاخوانی به رقابت پرداختند.
وی افزود: این مسابقات تا روز پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ در سالن همایش‌های حرم مطهر امامزاده شاه سید علی(علیه‌السلام) ادامه داشت و در نهایت هیئت داوران، اسامی برگزیدگان در رشته‌های مختلف و در دو بخش برادران و خواهران اعلام کرد.
رئیس اداره امور قرآنی اوقاف قم خاطرنشان کرد: بر این اساس، در بخش خواهران، برگزیدگان رشته‌های مختلف به شرح زیر معرفی شدند:
در رشته حفظ کل بزرگسال، زینب امین‌پور رتبه اول، مریم سادات آبیار رتبه دوم و فاطمه عصارپور و محدثه دانشمند به صورت مشترک رتبه سوم را کسب کردند.
در رشته حفظ ۲۰ جزء بزرگسال، زهره خلیلی رتبه اول، مهدیه شکوری رتبه دوم و زینب دلیری رتبه سوم شدند.
در رشته حفظ ۱۰ جزء بزرگسال، کبری حق‌وردی رتبه اول، محبوبه کلوانی رتبه دوم و فاضله علیزاده رتبه سوم را به دست آوردند.
در رشته حفظ ۱۰ جزء نوجوان، فاطمه بهشتی‌زاده رتبه اول، معصومه سادات خادمی رتبه دوم و نساء خانی رتبه سوم شدند.
در رشته حفظ ۵ جزء بزرگسال، مریم حجازی رتبه اول، محبوبه مغاری و اخلاص سادات رضوی به صورت مشترک رتبه دوم و اعظم شریفی شایان، سودابه آب‌سالان و نگین والایی به صورت مشترک رتبه سوم را کسب کردند.
در رشته قرائت تحقیق بزرگسال، طیبه صبوری رتبه اول، زهرا دوازده‌امامی رتبه دوم و صغری قربانی رتبه سوم شدند.
در رشته قرائت تحقیق نوجوان، زینب اکرمی مقدم رتبه اول و معصومه عصارپور رتبه دوم را به دست آوردند.
در رشته دعاخوانی خواهران، فائزه دمقی رتبه اول، لیلا رسولی رتبه دوم و فاطمه پیوسته رتبه سوم شدند.
در رشته حفظ کل نوجوان، فاطمه جعفری رتبه اول، فاطمه آدینه‌پور رتبه دوم و عطیه عزیزی رتبه سوم را کسب کردند.
در رشته حفظ ۲۰ جزء نوجوان، فاطمه یزدانی رتبه اول و فاطمه شفیعی رتبه دوم شدند.
در رشته ترتیل، فاطمه دلیری رتبه اول، آذرمان صادقی رتبه دوم و نجمه رضازاد رتبه سوم را به دست آوردند.
همچنین در رشته حفظ ۵ جزء نوجوان، مبینا اسفندیاری رتبه اول را کسب کرد.
در بخش برادران نیز، برگزیدگان رشته‌های مختلف به شرح زیر معرفی شدند:
در رشته حفظ کل بزرگسال، احمد معتمدی رتبه اول، مهدی حبیبی رتبه دوم و سید علی حسینی رتبه سوم شدند.
در رشته حفظ کل نوجوان، علی‌رضا براتی رتبه اول، سید علی هل‌اتایی رتبه دوم و غلامحسین علیخانی و محمدرضا قاسملو به صورت مشترک رتبه سوم را کسب کردند.
در رشته حفظ ۱۰ جزء بزرگسال، حسین صالحی رتبه اول، محمد کاظم رجاء رتبه دوم و امیرحسین ایمانی ملکی رتبه سوم شدند.
در رشته حفظ ۱۰ جزء نوجوان، محمد‌هادی فرامرزی رتبه اول، مهدی ایزدی مطلق رتبه دوم و یاسین ابراهیمی رتبه سوم را به دست آوردند.
در رشته حفظ ۵ جزء بزرگسال، محمدحسن خلیلی رتبه اول و محمد رسول کاشانی و حسین رضا آقایی به صورت مشترک رتبه دوم شدند.
در رشته قرائت تحقیق بزرگسال، میثم حمیدی‌نیک و محمدمهدی طالبیان قمی به صورت مشترک رتبه اول، محمد صادق بهشتی و سجاد پروینی‌نژاد به صورت مشترک رتبه دوم و‌هادی خانی رتبه سوم را کسب کردند.
در رشته قرائت تحقیق نوجوان، رضا خجسته‌کی رتبه اول، علی میرشمس رتبه دوم و سید امیرمحمد میره‌ای رتبه سوم شدند.
در رشته دعاخوانی، رضا ابراهیم‌پور رتبه اول، مهدی دهباشی و سید محمد مدنی به صورت مشترک رتبه دوم و وحید رحمانی رتبه سوم را به دست آوردند.
در رشته اذان، محمدمهدی رحیمی رتبه اول، محمدرضا زینلی و متین قربانی به صورت مشترک رتبه دوم و حسین پهلوان‌نژاد رتبه سوم شدند.
در رشته حفظ ۲۰ جزء نوجوان، حسین ایزدی رتبه اول، مهدی عزیزی توفیق رتبه دوم و امیرمحمد علی رتبه سوم را کسب کردند.
در رشته ترتیل، روح‌الله آقایی رتبه اول، محمدمهدی محمودی و مهدی اکبری به صورت مشترک رتبه دوم و مرتضی مرادی و حمیدرضا صافی به صورت مشترک رتبه سوم شدند.
در رشته حفظ ۲۰ جزء بزرگسال، حسین کریمی لویی، سجاد وفایی و حیدر سلیمانی به صورت مشترک رتبه اول، محمدابراهیم صافی رتبه دوم و مهران منعمی رتبه سوم را به دست آوردند.
در رشته حفظ ۵ جزء نوجوان نیز سجاد اسدی رتبه اول، محمدجواد رحیمی رتبه دوم و سید محمدحسین رضویان و امیرعباس سعادت‌جانی به صورت مشترک رتبه سوم 
شدند.

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