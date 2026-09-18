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کد خبر: ۳۳۸۲۵۱
تاریخ انتشار : ۲۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۰
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میز خدمت دولت وفاق ملی؛ دیدار صمیمی مدیران تالش با مردم

تالش- خبرنگار کیهان:
میز خدمت دولت وفاق ملی با حضور رضا جمشیدی‌ سه‌ساری، فرماندار تالش، و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرائی شهرستان در میدان امام خمینی(ره) برگزار شد.
میز خدمت دولت وفاق ملی، در اجتماع مردم تالش در میدان امام خمینی(ره) با حضور رضا جمشیدی ‌سه‌ساری فرماندار تالش، و مدیران دستگاه‌های اجرائی شهرستان برگزار شد.
در این برنامه، مردم شریف تالش در فضائی صمیمی و بی‌واسطه، مسائل، مطالبات و درخواست‌های خود را با مسئولان مطرح کردند و مدیران دستگاه‌های اجرائی نیز ضمن پاسخگویی، برای پیگیری و رفع مسائل مطرح‌شده در چارچوب ضوابط و امکانات موجود، قول مساعد دادند. میز خدمت دولت وفاق ملی در بخش حویق برگزار شد.
همچنین میز خدمت دولت وفاق ملی با حضور رضا جمشیدی سه‌ساری، فرماندار شهرستان تالش، و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرائی در مسجد جامع للکه‌محله چوبر برگزار شد.
در راستای رویکرد دولت وفاق ملی مبنی بر حضور میدانی مسئولان و پاسخگویی مستقیم به مطالبات مردم، میز خدمت دولت وفاق ملی امروز در بخش حویق شهرستان تالش برگزار شد.

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