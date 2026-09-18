دستگیری قاتل در تالش در کمتر از یک ساعت

تالش- خبرنگار کیهان:

فرمانده انتظامی تالش از دستگیری قاتل ۳۶ ساله که ساعتی پیش در درگیری مسلحانه مرتکب قتل شده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری پلیس، سرهنگ «عباس حقیقی‌نیا» در تشریح این خبر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری منجر به قتل، مأموران پلیس بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران در صحنه مشخص شد مردی ۳۶ ساله بر اثر شلیک سلاح گرم به قتل رسیده است. قاتل ۴۷ ساله که قصد فرار داشت، با اشراف اطلاعاتی و اقدام ضربتی پلیس، در کمتر از یک ساعت شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ حقیقی‌نیا با بیان اینکه سلاح جرم کشف و متهم به بزه انتسابی با انگیزه اختلافات شخصی اعتراف کرده است، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی تالش در پایان بر لزوم خویشتن‌داری و حل اختلافات از مسیرهای قانونی برای پیشگیری از حوادث تلخ تأکید کرد.