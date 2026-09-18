سیاستگذاری سلامت باید به سمت پیشگیری از بیماریها حرکت کند
همدان- خبرنگار کیهان:
مدیرکل بیمه سلامت استان همدان با بیان اینکه پیشگیری باید از اولویتهای نظام سلامت باشد، گفت: نظام پیشگیری و تشخیص زودهنگام بیماریها، میتواند از تحمیل بخش قابل توجهی از هزینههای سنگین درمان به مردم و دولت جلوگیری کرد.
فریبرز نیاستی با بیان اینکه نظام سلامت در حوزه پیشگیری دستاوردهای قابل توجهی داشته است گفت: در سطح ملی در زمینه واکسیناسیون و کنترل بیماریهایی مانند فلج اطفال و سرخک به سطح بالایی از پوشش رسیدهایم و اکنون باید بر پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر تمرکز شود.
وی افزود: بیماریهایی مانند دیابت، فشار خون و چاقی ارتباط زیادی با سبک زندگی، تغذیه، فعالیت بدنی و سایر عوامل رفتاری دارند و سیاستگذاری سلامت باید بیش از گذشته به سمت پیشگیری از این بیماریها حرکت کند. مدیرکل بیمه سلامت استان همدان تأکید کرد: در نظام سلامت علاوه بر پرداخت هزینه برای درمان بیماری، باید برای حفظ سلامت و رفتارهای سالم نیز مشوقهایی در نظر گرفته شود.
توسعه طرح پزشک خانواده
مدیرکل بیمه سلامت استان همدان با تاکید بر ضرورت توسعه نظام ارجاع و پزشک خانواده، گفت: نظام ارجاع و پزشک خانواده در بخش شهری در حال توسعه است اگرچه این نظام ممکن است دارای ایراداتی باشد، اما در شرایط فعلی مناسبترین سازوکار شناختهشده برای مدیریت خدمات سلامت و کنترل هزینههای درمان است.
نیاستی عنوان کرد: بیمهشدگان روستایی برای دریافت خدمات سطوح دو و سه باید از مسیر نظام ارجاع اقدام کنند و مراجعه آنها به پزشک متخصص باید پس از ویزیت توسط پزشک خانواده انجام
شود.
وی با اشاره به نقش پزشک خانواده در مدیریت سلامت افراد گفت: پزشک خانواده باید شناخت مناسبی از وضعیت سلامت فرد و خانواده داشته باشد و با در اختیار داشتن سابقه بیماریها، شرایط خانوادگی و عوامل خطر، مناسبترین مسیر درمانی را برای بیمار انتخاب کند.
وی با تاکید بر نقش پزشک خانواده در تشخیص زودهنگام بیماریها گفت: یکی از مهمترین کارکردهای این نظام، پیشگیری و تشخیص بموقع بیماریهاست؛ موضوعی که در نهایت میتواند هزینههای درمان را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
پرداخت ۵/۴ همت هزینه درمان
بیمهشدگان سلامت در همدان
مدیرکل بیمه سلامت استان همدان با اشاره به هزینههای درمانی پرداختشده در استان گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، معادل ۴.۵ همت، از سوی بیمه سلامت برای هزینههای درمانی در استان همدان پرداخت شده
است. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به صندوق حمایت از بیماران خاص و صعبالعلاج گفت: این صندوق از سال ۱۴۰۱ تشکیل شده و تعداد گروههای بیماری زیر پوشش آن به ۱۳۳ گروه رسیده
است.
90 درصد تعرفه خدمات ناباروری
در مراکز دولتی
مدیرکل بیمه سلامت استان همدان به حمایت بیمه سلامت از درمان ناباروری اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای دو هزار و ۸۴۳ زوج نابارور در استان همدان پرداخت کردهایم.
وی ادامه داد: در مراکز دولتی، ۹۰ درصد تعرفه خدمات درمان ناباروری و در مراکز خصوصی نیز ۶۰ درصد تعرفه بخش خصوصی توسط بیمه سلامت پرداخت میشود.