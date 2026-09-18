کد خبر: ۳۳۸۲۴۸
تاریخ انتشار : ۲۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۰
پايان خوش گم شدن دختر بچه در گيسوم؛ پليس راه او را به آغوش خانواده رساند
تالش- خبرنگار کیهان:
رئيس پليس راه استان از پيدا شدن يک دختر بچه گمشده در حاشيه جاده محدوده گيسوم تالش و تحويل وي به خانوادهاش خبر داد.
سرهنگ «محمد صالحي» اظهار داشت: تيم گشت پاسگاه پليس راه تالش- صومعهسرا حين گشتزني در محدوده گيسوم، دختر بچهاي را که در حاشيه جاده گم شده و از والدين خود جدا شده بود، مشاهده کردند.
وي افزود: مأموران وظيفهشناس پليس راه، بلافاصله ضمن رعايت نکات ايمني، کودک را براي حفظ امنيت به مقر انتظامي منتقل و اقدامات لازم براي شناسايي خانواده وي را آغاز کردند.
رئيس پليس راه استان ادامه داد: با همکاري مردم محلي و پيگيري مأموران، در کمتر از يک ساعت والدين کودک که از مسافران عبوري بودند، شناسايي و دختر بچه در سلامت کامل به خانوادهاش تحويل داده شد.