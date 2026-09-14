وزیر خارجه عمان به عنوان عالی‌ترین مقام دیپلماسی این کشور، به طور طبیعی باید نسبت به نمادهای ملی کشورهای همسایه اشراف و حساسیت لازم را داشته باشد.

«بدر ابوالسعیدی» وزیر خارجه عمان، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، پرچم کشورهای مختلف منطقه را در کنار یکدیگر به نشانه دوستی قرار داده است؛ اما در میان پرچم‌های کشورهای همسایه از جمله عراق، بحرین، عربستان و عمان و... به جای پرچم جمهوری اسلامی ایران، پرچمی جعلی و در واقع تصویری از پرچم شیر و خورشید قرار داده شده است؛ اقدامی که اگرچه ممکن است از سوی طرف عمانی «اشتباه» تلقی شود، اما به دلیل جایگاه منتشرکننده و حساسیت نمادهای ملی، نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد.

این در حالی است که بایستی طوری در این توئیت پرچم ایران تعبیه و جاگذاری می‌شد که فضای سیاسی توئیتر نیز نتواند آن را تغییر دهد و پرچم رسمی کشورمان در کنار پرچم کشورهای دیگر جای بگیرد.

وزیر خارجه عمان به عنوان عالی‌ترین مقام دیپلماسی این کشور، به طور طبیعی باید نسبت به نمادهای ملی کشورهای همسایه اشراف و حساسیت لازم را داشته باشد. از این رو، استفاده از یک پرچم غیررسمی به جای پرچم جمهوری اسلامی ایران، آن هم در پیامی که اساساً با هدف نمایش همگرایی و همراهی کشورهای منطقه منتشر شده، خطایی عادی و کم‌اهمیت نیست و می‌تواند پیام‌های سیاسی ناخواسته‌ای را به افکار عمومی منتقل کند.

به گزارش فارس، مسئله زمانی حساس‌تر می‌شود که بدانیم پرچم شیر و خورشید سال‌هاست از سوی بخشی از جریان‌های برانداز و سلطنت‌طلب به عنوان نماد سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین، قرار دادن این نماد در جایگاه پرچم رسمی ایران می‌تواند از سوی این جریان‌ها با ذوق‌زدگی به عنوان نشانه‌ای از به‌رسمیت‌شناختن یا همراهی یک کشور منطقه‌ای با آنان مورد بهره‌برداری تبلیغاتی قرار گیرد؛ حتی اگر نیت اولیه منتشرکننده چنین چیزی نبوده باشد!

از همین منظر، انتظار می‌رود وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نسبت به این موضوع تذکر و توضیح رسمی لازم را از طرف عمانی مطالبه کند. روابط دوستانه تهران و مسقط، دقیقاً اقتضا می‌کند که در چنین مواردی حساسیت‌های متقابل مورد توجه قرار گیرد و موضوعی که می‌تواند در فضای رسانه‌ای و سیاسی بازتاب گسترده‌ای پیدا کند، نمی‌تواند بدون توضیح و اصلاح باقی بماند.

از سوی دیگر، این اتفاق می‌تواند در حوزه دیپلماسی عمومی عمان نیز هزینه‌ساز باشد. عمان طی سال‌های گذشته تلاش کرده است جایگاه خود را به عنوان کشوری دوست و میانجی در روابط منطقه‌ای تثبیت کند و طبیعتاً حفظ اعتماد افکار عمومی ایران برای چنین نقشی اهمیت ویژه‌ای دارد.

استفاده از نمادی که در فضای سیاسی امروز ایران دارای بار کاملاً مشخصی است، می‌تواند این اعتماد را تحت تأثیر قرار دهد. آن هم در زمانه‌ای که کشور ما درگیر جنگ تحمیلی آمریکاست و این موضوع می‌تواند به عنوان شیطنت دیپلماتیک از سوی افکارعمومی و همچنین همراهی با دشمن تعبیر شود!

مهم‌ترین مسئله همین است که در دیپلماسی، نمادها نیز سخن می‌گویند و بیش از همه همین نمادها تعابیر خاصی را در فضای سیاسی رسانه‌ای متبادر می‌کنند.

وقتی یک مقام رسمی در جایگاه وزیر خارجه، پرچم یک کشور را در کنار پرچم سایر کشورها قرار می‌دهد، هر نماد انتخاب‌شده می‌تواند حامل پیام سیاسی تلقی شود. به همین دلیل، افکار عمومی ایران به‌سادگی نمی‌تواند بپذیرد که چنین خطایی از سوی عالی‌ترین مقام دیپلماسی یک کشور همسایه صرفاً یک اشتباه ساده بوده است.

این ماجرا هرچه باشد نباید به طور ساده از کنار آن عبور کرد و قلم اشتباه و خطا بر روی آن کشید. بلکه بایستی این موضوع با برخورد جدی ایران و تصحیح کامل و عذرخواهی مناسب از سوی عمان پوشش داده شود؛ وگرنه عدم سختگیری در این حوزه ممکن است به تکرار آن و توهین به ماهیت ایران اسلامی منجر شود.