قبول شدی یا نه؟!(گفت و شنود)
گفت: نشریه آمریکایی «فارن پالیسی» با ارائه اسناد و شواهد فراوان نشان داده است که آمریکا در جنگ با ایران شکست سختی خورده است.
گفتم: چشمبسته غیب گفته است؟! این واقعیت را که تقریباً تمامی صاحبنظران و مقامات و رسانههای دنیا اعلام کردهاند.
گفت: تیتر فارن پالیسی برای این گزارش بازتاب زیادی داشته است. تیتر زده که «چگونه پنتاگون در مقابل ایران زمینگیر شده است».
گفتم: هفته گذشته «جی. دی. ونس»، معاون ترامپ هم در تماس با فرماندهان نظامی آمریکا نظر آنها را درباره جنگ با ایران جویا شده و از آنها خواسته بود که نظراتشان را بدون پردهپوشی و نگرانی از عواقب آن اعلام کنند و آنها با صراحت به شکست آمریکا اعتراف
کرده بودند.
گفت: پس بگو که چرا ترامپ پاسخ این پرسش را که آمریکا پیروز شد یا شکست خورده است، به بعد موکول میکند و جواب روشنی نمیدهد؟!
گفتم: یارو از امتحان رانندگی برگشته بود. رفقایش پرسیدند قبول شدی یا نه؟ گفت؛ هنگام آزمایش با یک کامیون تصادف کردم و افسر آزمایشکننده بیهوش شد و به کُما رفت. باید از کُما خارج شود تا ببینم قبول شدهام یا نه!