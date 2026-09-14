کیهان و خوانندگان
* شکی نیست که پیروزیهای خیرهکننده اخیر ملت انقلابی یمن با اتحاد حول محور رهبری از دلایلی مهمی است که انقلابیون یمن را به چنین جایگاهی رساند و دنیا را مبهوت نمود. و این درسی است برای غربگدایان که با مقاومت پیروزی حتمی و کم هزینهتر از تسلیم است.
قربانی
* بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران از اسفند ۱۴۰۴ و همزمانی آن با تسلط انصارا... بر بابالمندب، دو گلوگاه اصلی انتقال انرژی و ترانزیت سالانه میلیاردها دلار تجارت دریایی جهان را همزمان تحت کنترل مقاومت درآورده است. این وضعیت واشنگتن را درگیر بحران و دوراهی راهبردی میکند، چراکه هرگونه تلاش نظامی برای بازگشایی اجباری هرمز، جبهه دوم را در دریای سرخ فعال کرده و منابع آمریکا را میان دو منطقه دور از هم تجزیه میسازد! تهران نیز بدون نیاز به اعمال کنترل مستقیم بر تصمیمات مستقل انصارا...، در چارچوب یک استراتژی واحد، از این همافزایی برای مهار و افزایش هزینههای آمریکا بهره میگیرد.
نعمتی
* به ملت مبارز یمن پیروزیهای خیرهکننده اخیر و تسلط کامل بر تنگه مهم بابالمندب، جزیره مهم میون، ۴ فرودگاه مهم در امتداد دریای سرخ، آزادسازی ۵۴۰۰ کیلومتر مربع از سرزمینهای اشغالی کشورشان و...، را که جهان را مبهوت کردند، تبریک عرض میکنیم. جزاکمالله خیراً
اسفندیاری، فرداد، یسایی و...
* شبکه سیانان فاش کرد بیش از ۱۰۰ مشاور نظامی آمریکایی در عربستان مستقرند و در زمینه اطلاعات و تعیین اهداف نظامی به ریاض کمک میکنند. این یعنی انصارالله نهتنها با مزدوران میدانی، بلکه به طور غیرمستقیم با دستگاه مستشاری و اطلاعاتی ایالات متحده میجنگد و با این وجود، موفق به پیشروی شده است؛ همین امر وحشت واشنگتن از درگیری مستقیم با انصارالله را توجیه میکند. درود خداوند بر مجاهدان و رزمندگان یمن که با توکل به خداوند و اتحاد حول رهبری، عرصه را بر دشمنان منطقه تنگ کردهاند.
شهیدی
* تنگه بابالمندب شاهرگی است که روزانه ۶ میلیون بشکه نفت خام و بیش از ۱۰ درصد کل تجارت دریایی جهان از آن عبور میکند. تسلط انصارالله بر این آبراه استراتژیک، به معنای خلع ید هژمونی دریایی غرب و مزدوران منطقهای آن در دریای سرخ است که بلافاصله پس از تصرف آن توسط انصارالله، اثر کوبنده خود را بر اقتصاد جهانی و شریانهای انرژی نشان داد.
کرمی
* یکی از اشتباهات مسئولان دولتی مذاکره در حین جنگ بود که انجام گرفت. مذاکره باید بعد از غلبه بر دشمن و با قدرت انجام شود نه در حین جنگ و امید به کمک دشمن!
نورافکن
* آقای عباسی معاون وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم به درخواست آقای رئیسجمهور که گفتند هرکسی میتواند کار کند بیاید! نوشته؛ من میتوانم کجا بیایم؟! لطفاً رئیسجمهور محترم پاسخ ایشان را بدهند!
شمسیخانی
* از روزنامه کیهان بابت دفاع از رئیسجمهور شهید در برابر اتهامهای ناصواب تشکر میکنم. کسی که برای دلار 40 هزار تومانی زمان آن شهید، درخواست استعفا داشت، حال با چه رویی از دلار 240 هزاری رونمایی میکند؟ کیهان بر اساس روالش از حقی که از مظلومان ضایع میشود همچون گذشته دفاع جدی نماید.
علیمردانی
* دیپلمات وزارت خارجه آمریکا بعد از گذشت شش ماه سرانجام اعتراف کرد مدرسه میناب را عمداً برای حمایت از پهلوی زدیم، تا جنایت را به گردن حکومت بیندازند و شورش داخلی راه بیفتد. اما نتیجه برعکس شد. چند سال پیش هم آلبرایت وزیر خارجه اسبق آمریکا طی مصاحبهای به دست داشتن آمریکا در کودتا علیه مصدق در سال 1332 اعتراف کرد.
یاسمنی
* بنیاد نخبگان با رصد جامع ۱۰ ساله از نخبگان، المپیادیها و نفرات برتر کنکور به نتایج جالبی رسیده است. ۸۲ درصد زنان و ۸۱ درصد مردان نخبه در ایران ماندهاند. این آمار برای نفرات برتر کنکور ۸۳ درصد است. مسئله مهاجرت نخبگان را باید جدی گرفت اما این آمار نشان میدهد این تصویر که همه در حال رفتناند، دروغ بزرگ رسانههای ضدایرانی است.
ازقندی
* وزارت دفاع آلمان با انتشار بیانیهای از افزایش نیروهای مسلح این کشور به حدود ۱۸۶ هزار و ۷۰۰ پرسنل نظامی خبر داد که بالاترین سطح از سال ۲۰۱۳ تاکنون محسوب میشود. فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، بارها تأکید کرده که برلین قصد دارد قویترین نیروهای مسلح اروپا را بسازد.پس اینکه گفته میشد آلمان ارتش خود را کنار گذاشت تا توانست پیشرفت بکند از پایه اشتباه است؟
باغجری
* زنان مسلمان در طول تاریخ از صدر اسلام تاکنون در حمایت از مکتب اهل بیت علیهمالسلام سنگ تمام گذاشتهاند که در تاریخ ثبت است. نباید اجازه داد که استکبار جهانی در جنگ نرم برخی افراد فریب خورده را امروز با تطمیع، تحمیق و جهالت به عنوان الگوی زن مسلمان جا بزند و باعث انحراف بخشی از زنان مسلمان شود.
قائدی
* امت مبعوث! خاطرتان هست که آقای روحانی بعد از خروج آمریکا از برجام و درخواست مجدد آمریکا، برای مذاکره در یک برنامه رسمی تلویزیونی گفت: مگر مردم دیوانهاند که با شما مذاکره کنند؟ اگرچه این کلام درستی است اما قرآن به صراحت از قول شیطان به آنان که وعدههای شیطان را قبول کردند میگوید خودتان را ملامت کنید که وعدههای حق خدا را نپذیرفتید و به وعدههای من دلخوش کردید. آقای روحانی و خاتمی و جریان غربگدا، چرا مجدداً دنبال مذاکره هستید؟! چرا کشور را معطل مذاکره بیخاصیت میخواهید؟
نیکبین
* مدتی است که در برخی معابر و فضاهای عمومی متأسفانه شاهد چهرهای زشت از مرزشکنی بیحجابی و رواج اباحهگری برخی زنان و دختران هستیم که به دلایل مختلف، عامدانه یا از روی غفلت یا ماموریت از بیگانه این حرام شرعی و سیاسی را مرتکب میشوند. چه کسانی باید مانع این روند مخرب گردند؟
عطاری
* مسئولان قضائی و فرهنگی کشور پاسخ دهند تا کیِ باید نظارهگر باشیم که امنیت روانی جامعه با خنجر وطنفروشان (سلبریتینما) ذبح شود و دشمن را نیز به اجماع علیه ایران تحریک کنند؟!
فتحی
* از مسئولان شهرستان تویسرکان درخواست میشود با توجه به این که بیش از سی سال از بهسازی روستای باباپیر، کوچه روبهروی مسجد امیرالمؤمنین علیهالسلام میگذرد که هنوز بهسازی نشده و تعدادی از خانوادهها هم فاقد گاز شهری و... میباشند. و وضعیت لولهکشی گاز تعدادی از خانوادهها نیز غیراصولی است و بسیار خطرآفرین است، لذا مقتضی است به رفع این مشکلات اهالی رسیدگی شود.
بختیاری
* وضعیت پوشش برخی آقایان و خانمها در بیمارستان لاله بسیار نامناسب است. چه کسی مسئول برخورد با این ناهنجاریهاست؟ این وضعیت هیچ تناسبی با جامعه دینی ندارد.
محمدمهدی رحمانی
* بر اساس اخبار منتشره یک وعده غذای یک خانواده شرکت نفت مساوی با حقوق یک معلم و یا یکی از کارکنان نیروهای مسلح است! چرا نظارتی بر دریافتها و ریخت و پاشها نیست؟
زندهوکیلی
* مسئولان شهری در شهرهای شمالی چرا تدبیری برای ایام بارندگی نمیکنند که یک سیلاب، انبوهی از زبالههای کف رودخانهها و مسیلها را با خود به وسط شهر نیاورد و چهره شهر را مخدوش نماید!
زینلی
* چرا آن خانم سلبریتی به عنوان یک هنرمند در مواجهه با جنایات فجیع آمریکا، مانند آنچه در میناب برای دانشآموزان دختر رخ داد یا جنایات اسرائیل در ایران سکوت کرد؟ معلوم است اگر در مورد جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی سکوت نمیکرد، از جایزهای که بیگانگان در خارج به او دادند، خبری نبود. این جایزه در حقیقت حقالزحمه سکوت او در مورد جنایتهای آمریکا میباشد.
دانشمهر
* لاله مرزبان پس از دریافت جایزه، از دست بیگانگان بدون ذکر حتّی یک کلمه از جنگ و تجاوزهای آمریکایی-صهیونی علیه کشورش و کشتار دانشآموزان میناب و هزاران هموطن شهید دیگر طی سال گذشته، به دروغ از نبود آزادی زنان ایران سخن گفت تا باز هم معلوم شود زنان برای غرب، یک ابزار و بازیچه هستند برای نفوذیهای در خدمت آمریکا و اروپا تا به مقاصد پلید جنگطلبانه و سیاسیشان برسند.
رشیدی