فروپاشی توهّمات سعودیها در یمن(یادداشت روز)
حسن رشوند
در ادبیات روابط بینالملل و مطالعات استراتژیک، همواره منازعات بر پایه توازن قوا و موازنه تهدید و شاخصهای سختافزاری نظامی سنجیده میشوند. طبق پارادایم واقعگرایی سنتی، طرفی که از بودجههای دفاعی نجومی، پیشرفتهترین سامانههای پدافندی و پشتیبانی تسلیحاتی ابرقدرتهای جهانی برخوردار باشد، دست برتر را در میدان نبرد دارد. اما بازخوانی تحولات غرب آسیا طی دو دهه اخیر - بهویژه در صحنه نبرد یمن - این نظریههای تکبُعدی مادی را با چالشی بنیادین مواجه کرده است. قرآن کریم در چارچوب یک نگرش هستیشناختی و جامعهشناختی عمیق، قوانین حاکم بر تاریخ و جوامع را در قالب «سنن الهی» تبیین میکند. قوانینی تخلفناپذیر که بر سرنوشت مستکبران و مستضعفان حاکماند. تحولات میدانی روزهای اخیر در یمن، آزادسازی خیرهکننده بیش از ۵۴۰۰ کیلومتر مربع از اراضی اشغالی، فروپاشی سازمان رزم ارتش مجهز سعودی، فرار تحقیرآمیز سربازان متجاوز سعودی و نیروهای اجارهای آن و به غنیمت درآمدن انبوهی از تجهیزات آمریکا و کشورهای غربی توسط رزمندگان مقاومت یمن، دقیقاً تلاقیگاه تحقق سنت قرآنی و دگرگونی در معادلات کلان ژئوپلیتیکی است که یک گروه بهظاهر کوچک با ابتداییترین امکانات نظامی اما با ارادهای الهی و پولادین برای سعودیها رقم زدند. خداوند متعال در قرآن کریم در سوره مبارکه بقره، آیه ۲۴۹، قانون بنیادین مواجهه جبهه حق و باطل را اینگونه ترسیم میفرماید:
«کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِینَ» چهبسا گروه اندکی که به توفیق خدا بر گروه بسیاری پیروز شدند و خدا با شکیبایان است.
همچنین این کتاب آسمانی و هدایتگر در سوره مبارکه انفال، آیه ۳۶، در تحلیل هزینهکردهای سرسامآور جبهه کفر و طواغیت عالم برای خاموش کردن نور حق، قاعده قطعی حسرت و مغلوبیت را چنین بیان میفرماید:
«إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِیَصُدُّوا عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ فَسَیُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَکُونُ عَلَیْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ یُغْلَبُونَ» مسلماً کسانی که کافرند، اموالشان را هزینه میکنند تا مردم را از راه خدا بازدارند و بهزودی همه اموالشان را [برای جلوگیری از گسترش اسلام] خرج میکنند؛ سپس [این عمل] برای آنان مایه حسرت و ندامت میشود [زیرا خواهند دید که ثروتشان را از دست دادهاند و اسلام هم گسترش یافته] و آنگاه مغلوب میشوند.
از منظر تئوریک و اندیشههای سیاسی حاضر در جهان امروز هم، ائتلاف متجاوز با تکیه بر صدها میلیارد دلار خرید تسلیحاتی از کارتلهای صنعتی ـ نظامی غرب، بهویژه (آمریکا، انگلستان و فرانسه)، در پی نابودی مقاومت مردمی یمن بود. اما بر اساس منطق قرآنی، هزینههای باطل نهتنها هدف آنها را محقق نکرد، بلکه این اموال و تجهیزات در نهایت به مایهای از حسرت، ندامت و در نهایت ابزاری در دست جبهه حق برای اضمحلال خود آنان تبدیل شد.
در همین چارچوبِ سنن الهی بود که امام شهید انقلاب، حضرت آیتاللهالعظمی امام سید علی خامنهای (قُدِّسَ اللهُ نَفْسَهُ الزَّکِیَّةُ)، در اول فروردین ۱۳۹۸ در جوار بارگاه منور رضوی (ع)، در اوج هیاهوی رسانههای استکباری درباره سرازیر شدن پیشرفتهترین سامانههای موشکی و راداری غربی به ریاض، با آرامش و بصیرتی مثالزدنی فرمودند:
«من از تجهیزات و امکاناتی که غرب در اختیار عربستان قرار میدهد، نگران نیستم، چون اینها انشاءالله در آیندهای نهچندان دور به دست مجاهدان اسلام خواهد افتاد.»
امروز در شهریور ۱۴۰۵ پس از ۸ سال از آن وعده صادق الهی، صحنههای منتشرشده از پایگاه راهبردی «خالد» در محور المخا، جزیره میون، تعز، الجوف و مناطق ساحلی مشرف به دریای سرخ، سندی قطعی بر تحقق این بشارت تاریخی است. تصاویر رژه تانکهای آبرامز، نفربرهای بردلی و انبارهای مملو از مهمات ساخت آمریکا، فرانسه و انگلیس با پرچمهای مقاومت و فریاد «هَیْهَاتَ مِنَّا الذِّلَّةُ» رزمندگان یمنی، گویای آن است که گاوهای شیرده استکبار، با دلارهای نفتی خود، انبارهای لجستیکی مجاهدان اسلام را تجهیز کردهاند! عملیات رزمندگان یمنی به مواضع سعودی از جهات مختلف حائز اهمیت است تا آنجا که باید طراحی و اجرای این عملیات گسترده در دانشگاههای نظامی بهعنوان یک منبع درسی تدریس شود. اما در این رابطه چند نکته قابل گفتن است:
۱- به نظر میرسد ابعاد نظامی عملیات اخیر رزمندگان یمنی فراتر از یک پیشروی تاکتیکی است و میتوان گفت که در خطوط دفاعی نیروهای سعودی و ائتلاف آنها یک زلزله بزرگ رخ داده است. در این عملیات غیرقابلپیشبینی سعودیها یک سلسله اتفاقاتی افتاد که به برخی از آنها اشاره میشود:
- آزادسازی خیرهکننده بیش از ۵۴۰۰ کیلومتر مربع از مناطق اشغالی یمن، فرار و هلاکت صدها تن از نظامیان و مزدوران ائتلاف سعودی و به غنیمت درآمدن کوهی از پیشرفتهترین زرهپوشها، پهپادها و سامانههای پدافندی و موشکی آمریکایی و غربی، بیش از هر چیز، تحقق یک پیشبینی الهی و راهبردی را به رخ جهانیان کشید.
- تسلیم و متلاشی شدن حداقل سه تیپ از نیروهای ائتلاف و مزدوران تحت امر ریاض در مناطق حیس، المخا و تعز نشان داد که ارتش اجارهای سعودی فاقد هرگونه انگیزه و تابآوری در برابر یورشهای برقآسای مقاومت است.
- دهها دستگاه خودروی زرهی ضدکمین، سامانههای هدایت الکترونیکی و موشکهای تاو که ریاض با قیمتهای گزاف از واشنگتن خریداری کرده بود، اکنون مستقیماً در زرادخانه انصارالله برای تغییر توازن قوا به کار گرفته شده است.
- درست مانند فرار مفتضحانه آمریکاییها از افغانستان، کارشناسان و افسران ارشد سعودی نیز مواضع مستحکم خود را رها کرده و با پشت سر گذاشتن پیشرفتهترین تجهیزات، به عمق خاک عربستان گریختند.
۲- دلاورمردان یمنی با تسلط بر این مناطق، رگ حیاتی استکبار را در زیر اهرم فشار خود قرار دادند. چراکه پیامد راهبردی این پیروزی عظیم، بیش از ریاض، تلآویو، واشنگتن و لندن را به وحشت انداخته است. با تسلط مجاهدان انصارالله بر مناطق حساس «المخا»، «ذباب» و اشراف بر جزیره میون در دهانه تنگه بابالمندب، کنترل این آبراه حیاتی جهان رسماً در دستان پولادین مقاومت تثبیت شد. تنگه بابالمندب که شریان حیاتی انتقال نفت و تجارت شرق و غرب و گلوگاه تنفسی رژیم صهیونیستی در بندر ایلات است، اکنون زیر رصد مستقیم سامانههای موشکی و پهپادی مقاومت یمن قرار دارد. این یعنی:
- پایان امنیت کشتیرانی رژیم صهیونیستی و حامیان غربی در بابالمندب. با این اقدام رزمندگان قهرمان یمن، هرگونه تحرک ناوگان جنگی آمریکا و ائتلاف دریایی غرب در دریای سرخ، از این پس مشروط به اراده مجاهدان صنعاست.
- این اقدام بهموقع و حسابشده، باطلالسحر ائتلافهای ساختگی دریایی بود که آمریکا و سعودی به همراه دنبالههای هابی آنها در منطقه در صدد ایجاد آن بودند. با این حرکت رزمندگان یمنی، مانورها و ائتلافهای پوشالی واشنگتن برای تأمین امنیت شریانهای صهیونیستی، عملاً در برابر اراده و تسلط سرزمینی انصارالله بیاثر شده است.
۳- تحولات اخیر در یمن حامل یک پیام بسیار روشن برای حکام سعودی بود. تکیه بر تجهیزات آمریکایی و دلخوش کردن به چترهای امنیتی غربی، سرابی بیش نیست. آلسعود که سالها ثروتهای امت اسلامی را صرف خرید جنگافزارهای آمریکایی برای کشتار زنان و کودکان یمنی کرده است، امروز میبیند که سلاحهایش به غنیمت گرفته شده و مرزهایش آسیبپذیرتر از هر زمان دیگری است. ریاض باید بفهمد که تنها مسیر تضمین امنیت، تن دادن به خواست ملت یمن، پایان دادن کامل به محاصره و تجاوز و درک جایگاه نوین جمهوری اسلامی و محور مقاومت در منطقه است. خروج از باتلاق یمن با نمایشهای رسانهای ممکن نیست؛ چراکه یمن امروز دیگر یمن سال ۲۰۱۵ نیست؛ یمن امروز، یک ابرقدرت منطقهای صاحب موشکهای هایپرسونیک، پهپادهای نقطهزن و ارتشی میلیونی و شکستناپذیر است.
۴- تحولات میدانی یمن را نباید جدا از پازل کلان نظم نوین غرب آسیا تحلیل کرد. همانطور که رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (مدظلهالعالی) بارها تأکید کردهاند، هندسه قدرت در منطقه برای همیشه تغییر کرده و دوران سلطهگری شیطان بزرگ و دستنشاندگانش به پایان رسیده است. همگرایی بیسابقه ارکان محور مقاومت - از تهران تا صنعا، بغداد، دمشق، بیروت و غزه - معماری امنیتی جدیدی را رقم زده که در آن، غرب آسیا منحصراً توسط ملتهای مسلمان اداره خواهد شد. فتح الفتوح اخیر مجاهدان یمنی در تصرف اراضی اشغالی و غنیمتگیری جنگافزارهای غربی، طلیعه فروپاشی نهایی استیلای آمریکا بر گذرگاههای دریایی منطقه و انشاءالله فتح قدس شریف است.
۵- آنچه امروز در بیابانها و سواحل یمن میگذرد، مصداق بارز آیه شریفه «وَکَانَ حَقًّا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ» است. خون شهدای مظلوم یمن و پیشبینیهای حکیمانه امام شهیدمان، امروز به بار نشسته است. تسلیحاتی که قرار بود کمر مقاومت را بشکند، اکنون بر سر متجاوزان فرود میآید. این فتح آشکار، مژدهای است برای تمام مستضعفان جهان که به این یقین برسند وعده صادق الهی تخلفناپذیر است و فردا از آنِ مجاهدان فیسبیلالله است که پرچم اسلام راستین را برافراشتهاند و طواغیت جهان و منطقه، سرنوشتی جز تسلیم یا فرار نخواهند داشت.