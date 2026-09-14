غلامرضا گلی زواره

خاندان و خانواده‏

از جمله همسران دومین فروغ امامت حضرت امام حسن مجتبى(ع) ام‏بشیر دختر ابى‏مسعود است که در برخى منابع نامش را فاطمه نوشته‏اند، امام دوم از این بانو صاحب سه فرزند به نام‏هاى زید، امّ‌الحسن و امّ‌الحسین شد. زید بزرگ‌ترین فرزند امام مجتبى است و ابونصر بخارى حتى وى را به لحاظ سن از حسن‏مثنى بزرگ‌تر دانسته است.

زید که از مادرى خزرجى دیده به جهان گشود سیدى جلیل‌القدر، شکوهمند و بخشنده بود که خیر او به همه مى‏رسید و مردمانى از روستاها و شهرهاى دور و نزدیک براى جلب سخاوت و کرامت او به سوى مدینه رهسپار مى‏ شدند، در سروده‏اى او را چنین ثنا گفته‏اند: نواده محمد مصطفى چون به سرزمینى در آید خشکى آن را برطرف مى‏نماید و آن را به منطقه‏اى سبز و خرّم تبدیل مى‏کند، زید بهار مردم است و در هر تابستان گرم و خشکى وقتى گیاهان، شکوفه کنند و خوشه‏ها برآیند، تمامى خوبى‏ها را به دوش مى‏گیرد، گویا چراغى است در شبى تاریک و قیرگون.(1)

رجال‌شناسان در آثار خود یادآور شده‏اند زید فرزند امام حسن‌(ع) در حالى که بر اسبى سوار بود در بازار معروف مدینه مى‏ایستاد و مردم در برابرش ازدحام مى‏کردند و از سیماى پرجاذبه‏اش متحیّر مى‏شدند و مى‏گفتند: چقدر به رسول اکرم(ص) شباهت دارد. شیخ مفید مى‏گوید: طبع بلند، احسان و نیکى به مردم از صفات بارز زید بود. زید تولیت موقوفات حضرت نبى‏اکرم(ص) را عهده‏دار بود و در زمان خود ریاست طایفه‏اى از بنى‏حسن را بر عهده داشت و خویشاوندان، او را به فضیلت و پارسایى مى‏شناختند.(2) زید با وجود مقامات و کمالاتى که داشت، مطیع امامان عصر خود بود و پیروى از ستارگان درخشان را وظیفه خویش مى‏دانست.(3)

زید، لُبابه دختر عبیدالله بن‌عباس را به همسرى خویش برگزید، این بانو نخست به ازدواج حضرت ابوالفضل درآمد و با شهادت آن حضرت به مدینه آمد و در این شهر همراه ام‏البنین به سوگوارى پرداخت. محصول این پیوند پاک پسرى است به نام حسن که نسل زید از طریق او تداوم مى‏یابد. زید دست این فرزند را مى‏گرفت و وى را به بارگاه جدّ خویش حضرت رسول(ص) مى‏آورد و عرض مى‏کرد: اى رسول خدا این پسر، حسن فرزند من است و از او رضایت دارم. در یکى از شب‏ها طى رؤیایى راستین حضرت محمد(ص) را مشاهده کرد که خطاب به وى مى‏فرمود: اى زید به دلیل رضایت تو از حسن، من از وى خشنودم و خداوند متعال نیز از او راضى است.

مورخین نوشته‏اند زید همراه عمویش به کربلا رفته و همراه اسیران به سوى شام روانه شده و از آن پس به مدینه بازگشت. حسن در بیت پدر به شکوفایى رسید و در پرتو پرورش‏هاى پدرى جلیل‏القدر و مادرى با ایمان دوران کودکى و نوجوانى را پشت‌سر گذاشت، حسن اَنور را شیخ بنى‏هاشم معرفى کرده‏اند، شرح‌حال‌نگاران او را عابد مورد اعتماد و بزرگى از اهل بیت و مستجاب‌الدعوة معرفى کرده‏اند، او با پیروى از اجداد پاک خود، بسیار قرآن کریم را تلاوت مى‏کرد و به کثرت عبادت، شب زنده‏دارى، روزه‏دارى همراه با زهد و پارسایى مشهور بود، باب دانش، بیان، ذوق و ادبیات را بر روى خود گشود و به دلیل همین مقامات معنوى و علمى لقب‏هایى چون انور، عالم، عابد، فاضل، شریف، مِنْ کُبّارِ آل‏البیت برایش ذکر کرده‌اند. حسن انور در روایات از افراد مورد وثوق مى‏باشد و از پدرش زید و عمویش عبدالله بن‌حسن و جمعى دیگر از راویان مورد اعتماد حدیث نقل مى‏کرد. او سخاوت و کرم را از پدرش به ارث برد و مردمان زیادى را مورد اکرام خویش قرار مى‏داد. از حسن انور کراماتى نیز نقل شده است.(4)

حسن انور در رعایت امور شرعى و مراعات مسائل دینى اصرار داشت و مى‏کوشید در جامعه، مردم موازین مذهبى را به درستى رعایت کنند. وقتى در حجاز مسؤولیت اجتماعى سیاسى را عهده‌دار بود، اگر مشاهده مى‏کرد کسى خلاف شرعى مرتکب مى‏شد او را به‌شدت مورد توبیخ و ملامت قرار مى‏داد، در هنگام امارت مدینه در امور حکومت احتیاط بسیار می‌کرد برای اینکه مردم حدود الهى را مورد توجه قرار دهند و گرد محرمات نگردند مُصِر بود، از مدح و چاپلوسى افراد به‌خصوص توصیف‏هاى اغراق‏گونه شاعران نفرت داشت و به آنان تأکید مى‌کرد به جاى این امور حُرمت دستورات قرآنى و سنت نبى‏اکرم را پاس بدارید و مردم را به سوى خصال نیکو تشویق کنید و اهل‌بیت پیامبر(ص) را مدح نمائید.(5)

حسن بن‌زید از جنایات منصور خلیفه عباسى بسیار متنفر و منزجر بود. یک‌بار وقتى ابراهیم فرزند عبدالله بن‌حسن در بصره همراه عدّه زیادى از اولاد انصار و مهاجرین و فرزندان ابوطالب به دلیل مخالفت با عباسیان و مبارزه با منصور دوانیقى کشته شدند، حسن انور از این ماجرا بسیار متأسف گردید و چون سر ابراهیم را در طشتى نهادند و در برابر خلیفه عباسى قرار دادند، حسن که در آنجا حضور داشت با مشاهده این وضع أسفبار دگرگون شد، رخسارش به زردى گرایید و خطاب به منصور گفت: در حالى او را به شهادت رسانیدى که بسیار روزه‏دار و شب‏زنده‌دار بود و مایل نبودم چنین جنایات بزرگى را مرتکب شوى، یکى از چاپلوسان دربارى گفت: اى حسن، گویا کشتن ابراهیم را براى خلیفه عیب مى‏دانى، فرزند زید پاسخ داد: آیا توقع داشتى حقیقت را انکار کنم و پس از اینکه آن انسان به خون خفته، خداوند را ملاقات کرد بر وى دروغ گویم؟

ناگفته نماند حسن بن‌زید در برخورد با عباسیان راه تقیه را پیش گرفت و با پذیرش امارت مدینه کوشید از اولاد امام حسن حمایت کند و فرزندان على(ع) کمتر مورد فشار و اذیّت قرار گیرند و نام خاندان عصمت و طهارت با نقشه‏ها و تبلیغات عباسیان کم‏رنگ نشود. همچنین با گماشتن افرادى در دستگاه عباسیان نفوذ لازم و کافى داشته باشد و مبارزان حسنى را از کم و کیف، موقعیّت و میزان قدرت دولت وقت باخبر کند کمااینکه منصور به این موضوع پى‏برد و اعتمادش نسبت به حسن انور کاهش یافت و وى را مورد غضب خود قرار داد و از فرمانروایى مدینه برکنار کرد و تا زمان هلاکت این خلیفه خون‌آشام و سفّاک‌، وى در حبس و مشقت به سر برد.(6)

او در جهت مطالبه حقوق علویان اهتمام وافرى داشت و از این حیث هرگاه فرصتى به‌دست مى‏آورد قواى خود را براى تضعیف قدرت عباسیان به‌کار مى‏گرفت. حسن بن‌زید که روزگار را با فراز و نشیب فراوانى سپرى کرد و در پایان زندگى دنیوى هنگام برگزارى حج، دنیاى فانى را وداع گفت، او در این هنگام (سال 168 هجرى) هشتاد سال داشت.(7)

نوید پُرامید

سال 145 هجرى بود و جامعه اسلامى خودش را براى بزرگداشت سالروز ولادت حضرت ختمى مرتبت مهیا مى ‏کرد، فرا رسیدن چنین ایّام فرخنده‏اى براى علویان و سادات و منسوبین به رسول‌اکرم(ص) نشاطى مضاعف داشت. حسن انور همچون دیگر افراد از خاندان نبوى براى گرامى داشتن چنین روز مبارکى لحظه شمارى مى‏کرد، امّا در خانه خودش هم خبرهایى بود که آگاهى از آن توأم با شعف و شادمانى بود. رفت و آمد زنان خویشاوندان و همسایه‏ها در خانه حسن انور بیانگر واقعه‏اى مسرّت بخش است، آرى همسرش که در حال وضع حمل بود‌، ناگهان پس از لحظاتى طفلش دیده به جان گشود، سیماى این نورسته چون ماه شب چهارده مى‏درخشید، اشک شوق بر گونه‏هایش دوید و با عواطف مادرى به نوزاد خویش مى‏نگریست. اهل خانه و اطرافیان، حسن انور را از تولّد این کودک با خبر ساختند و افزودند فرزندى بر اولادت افزوده شد، امّا این یکى دختر است، مبارک باشد. موجى از نشاط قلب و ذهن این سید‌هاشمى را

فرا گرفت، فرمایش جدش رسول‌خدا(ص) در گوش او طنین‌انداز شد که فرموده‏اند: «خیر اولادکم البنات»(8)؛ بهترین فرزندان‌، دختران هستند. زنان بنى‏هاشم فریاد مى‏زدند و شادى مى ‏کردند، فرزند زید به سوى اتاقى که مادر و کودک بودند رفت، حاضران با ورودش‌، به رسول‌اکرم(ص) و آل او صلوات فرستادند و براى عرض تبریک بر یکدیگر پیشى گرفتند، نان و خرما بود که دست‌به‌دست، بین میهمانان توزیع مى ‏شد، فقیران و درماندگان نیز بى‏نصیب نبودند، آشنایان و بستگان گروه‌گروه به سوى منزل حسن انور حرکت مى‏کردند تا ضمن تهنیت گویى از خوان نعمت حسن انور برخوردار شوند.

کودک را در قنداقه سفیدى پیچیدند و در دامن پدرش نهادند، او نوزاد را در آغوش کشید و درگوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه گفت و با اجراى این سنّت نبوى رفتار فرزند خویش را تقدیس کرد و ذهن و روانش را با نغمه توحید و سرودى آسمانى و عرشى آشنا ساخت. در هفتمین روز ولادتش طى مراسمى نام نفیسه براى این دختر تعیین شد که هم هویت او را روشن کند و هم یادآور خصال نیک او باشد؛ از قرائن برمى‏آمد که مولود مزبور آینده‏اى درخشان خواهد داشت و چون گوهر نفیسى در صدف عفاف به انسان‏ها درس درستى و راستى و بهتر زیستن را آموزش خواهد داد، اطرافیان در سیمایش کرامت و خصلتى ویژه مشاهده مى‏کردند و آینده‏اى امیدبخش و توأم با عزت را در چهره‏اش مى‏کاویدند. براستى این طفل چقدر خوش قدم و مبارک بود که پس از طى دوران رشد و شکوفایى به درجات و مراتبى از فضل و فضیلت رسید که پس از قرون و اعصار متمادى نام و یادش در اذهان باقى مانده و نیز به واسطه وجود او، از پدر و جدش(زید) یاد مى‌‏شود و در میان نه فرزند که حسن انور داشت، این دختر با کسب معارف و پیمودن طریق حقیقت نامى جاویدان و شهرتى فراگیر به دست ‏آورد و نه‌تنها براى خانواده‏اش بلکه براى سادات حسنى و شیعیان عزّت و افتخار آفرید. گویى خداوند تبارک و تعالى گلى معطر را به این خاندان تقدیم کرده بود تا از شمیم روح‏بخش آن بسیاری از مردمان بهره‏مند شوند.

دوران کودکی

نفیسه از همان ماه‌هاى نخستین ولادت، با نوازش‏هاى سرشار از عطوفت والدین مأنوس شد، بتدریج رشد کرد و با اطرافیان ارتباط برقرار نمود، این کودک توانست از مادرى پاک‌سرشت سرمشق بگیرد و از رفتار وى تأثیر پذیرفته و با پرورش‏هاى اخلاقى چنان شکوفا شود که دوران با برکت زندگى را با شرافت، سلامت نفس، پرهیزکارى و کردارى شایسته بگذراند، مادر، حسن‌سلوک، وظیفه‏شناسى، مهربانى، فداکارى و دلسوزى را به نفیسه آموخت و بذر عفت و تقوا و اخلاص را در اعماق وجودش کاشت، این گوهر گرانبها در کلاس درس مادر یاد گرفت که چگونه در برابر سختى‏ها مقاومت کند، شکیبایى ورزد، از ناملایمات هراس به دل راه ندهد و با جرأت و شهامت از مظلومان و محرومان دفاع کند و رفتار ستمگران را نکوهش کند. نفوذ سازنده و رشددهنده پدر را نیز نباید در تربیت این دختر کم‌اهمّیت تلقى کرد. گویا نفیسه با لبخندهاى کودکانه به این واقعیت صحه مى‌گذاشت که مى‏تواند بر رفتارهاى خوب پدر تکیه کند زیرا او خیلى پُرحرارت، رئوف و پُرشور بود و نسبت به دخترش عطوفت ویژه‏اى بروز مى‏داد.

نفیسه این سعادت را به دست آورد که در بوستان عترت رشد یابد و محیط تربیتى او حرم امن الهى گردید‌، گویى شرایط گوناگون با یکدیگر متحد شده بودند تا این کودک سعادت دنیا و آخرت را نصیب خود کند و در پرتو معارف قرآنى و فرهنگ اهل‌بیت خود را در چشمه فضائل و مکارم شست‌وشو دهد و با کسب کمالاتى ملکوتى به عنوان اُسوه‏اى براى بانوان معرفى شود.

سازندگى‏هاى اخلاقى موجب شد که نفیسه در دوران کودکى مزه ایمان را با ذائقه روح و روان خویش بچشد، او دوران کودکى و نوجوانى را در مکّه و مدینه گذرانید، خانه‏اى که در آن اقامت داشت در غرب مدینه و درست مقابل خانه حضرت امام صادق‌(ع) قرار گرفته بود، در ایامى که نفیسه بهار نوجوانى را سپرى مى‏کرد هفتمین فروغ امامت حضرت امام کاظم(ع) در این شهر به تلاش‏هاى برجسته علمى و فرهنگى و نیز تربیت شاگردانى برجسته مشغول بود اما نفیسه همچون گروه دیگرى از سادات، علویان و شیعیان از یک ماجراى تلخ و مرارت‌آور رنج مى‏برد. او در پرتو افشاگرى‏هاى حضرت موسى بن‌جعفر(ع) متوجّه شد اختناق و فشار سیاسى زمامداران خودکامه و مستبد، پیروان خاندان عصمت و طهارت‌(ع) را در تنگناهاى سختى قرار داده است؛ به موازات این رنجیدگى خاطر، وقوع برخى حوادث، این دختر نوجوان را نسبت به آینده امیدوار مى‏ساخت و آن قیام‏هاى شورانگیز گروهى از علویان بود که پرده از چهره کریه ستمگران و غاصبان حکومت برمى‏افکند.(9)

پیوندى پُربار

هنگامى که نفیسه پانزشده بهار را پشت‌سر گذاشت و به موازات رشد جسمى از تربیت‏هاى معنوى برخوردار شد، در بین علویان و بنى‏هاشم و عدّه زیادى از عاشقان خاندان عترت به عنوان دخترى متدیّن، باوقار، عفیف و پاک‌نهاد شهرت یافت. از این جهت بسیارى از جوانان نکونام مدینه مهیاى آن بودند تا او را به عنوان همسر آینده خویش انتخاب کنند اما پدرش درباره اینکه نفیسه با چه کسى ازدواج کند، دقت زیادى داشت و مایل نبود دخترش را که در سنین نوجوانى در فضیلت و تقوا به موفقیّت‏هایى دست یافته است به هر خواستگارى بدهد. در این هنگام، اسحاق مؤتمن فرزند برومند امام صادق(ع)، از حسن انور خواست تا اجازه دهد او با این دختر ازدواج کند، فرزند زید در مقابل این خواستگارى مهر سکوت بر لب زد و جواب مثبتى نداد.

اسحاق وقتى موافقت پدر را دریافت نکرد از منزل حسن به روضه جدش پیامبراکرم(ص) رفت و خطاب به آن رحمت عالمیان عرض کرد: یا رسول‌الله‌، من دختر حسن را به دلیل تدیّن، پاکدامنى و شرافت خانوادگى به عنوان همسر آینده خویش مى‏خواستم که پدرش تقاضایم را بدون پاسخ گذاشت. او بسیار امیدوار بود که پیامبر زمینه‏هاى این پیوند پاک را با آن نفوذ معنوى و قدوسى خویش فراهم سازد، آن روز به پایان رسید و چون حسن انور بربستر خویش آرام گرفت و خواب چشمانش را در ربود، خاتم رسولان را در رؤیایى راستین مشاهده کرد که خطاب به وى فرمود: اى حسن، نفیسه را به اسحاق تزویج کن، فرزند زید روز بعد بدون درنگ با این ازدواج موافقت کرد و در ماه رجب سال 161 هجرى زندگى مشترک آن دو آغاز شد.(10) بدین‌گونه دو انسان نیکوسرشت همدیگر را کشف کردند و روح‏هاى تشنه آنان از سرچشمه زلال یکدیگر سیراب گردید. با این پیوند‌، نور امام حسن‌(ع) و امام حسین(ع) به هم رسید زیرا جدّ نفیسه امام دوم و جدّ اسحاق امام سوم بود.

هر دو بحرى آشنا آموخته

هر دو جان بى دوختن بر دوخته‏

نفیسه و اسحاق قرةالعین هم بودند زیرا هر کدام‌شان با معیارهاى ارزشى مجذوب هم گردیدند و در ایمان و پرهیزکارى و خلق و خوى با یکدیگر سنخیت داشتند و چنین ویژگى نه‌تنها آن دو را در حوادث و مصائب بیمه کرد بلکه همواره بر استحکام عاطفى و فکری‌شان افزود، اتکال به خداوند و امیدوارى به لطف پروردگار این ارمغان را در آن دو زوج پدید آورد که به کشف استعدادها و توانایى‏هاى خود نائل شوند و در مسیر زندگى، آنچنان سربلند گردند که خانواده‏هاى دیگر از برکت وجود این دو نفر بهره‏هاى معنوى و عرفانى ببرند. گویا آن دو گوهر ‌هاشمى چشمه‏اى از معارف و فضائل را جارى ساختند که تشنگان فضائل و مکارم جرعه‏هاى جاویدى از جویبارهاى آن نوشیدند.

همسرى محدّث و وارسته‏

اسحاق هفتمین پسر امام صادق(ع) است و مادرش حمیده مُصفّات نام دارد. حمیده فرزند صاعد از اهالى اندلس مى‏باشد که در عصر امامت حضرت باقر(ع) از آن نواحى به عنوان کنیز به مدینه انتقال داده شد. این دختر بربرى در بیت امام صادق‌(ع) شخصیتى شریف داشت و پیشواى ششم شایستگى‏هاى ذاتى و کمالات اکتسابى او را تکریم مى‌کرد، امام صادق(ع) در وصف وى فرموده است: حمیده همچون گوهرى از پلیدی‌ها پاک بود و فرشتگان همواره از این بانو مراقبت مى ‏کردند تا به من رسید و این به‌دلیل کرامتى است که خداوند درخصوص من و امام پس از من نمود، به همین جهت حمیده را مصفاة(داراى سرشتى پاک) نامیده‏اند. حمیده در معارف و فضائل به درجه‏اى رسید که ششمین فروغ امامت به بانوان توصیه مى ‏کرد در احکام شرعى و امور علمى به وى مراجعه کنند.(11)

اسحاق فرزند فرزانه چنین بانویى بود که منابع تاریخى او را به عنوان انسانى پرهیزکار و فاضل معرّفى کرده‏اند و از وى به عنوان فردى مورد وثوق، حدیث نقل کرده‏اند. چنان‌که وقتى ابن‌کاسب روایتى نقل مى‌کرد، مى‏گفت: مرا ثقه رضى اسحاق فرزند جعفر روایت کرد. اسحاق، امامت برادر خود را مورد تأیید قرار داد و از پدر خود براى مقام امامت حضرت کاظم(ع) روایت ذکر کرد، او را شبیه‏ترین مردم عصرش به رسول‌خدا(ص) دانسته‏اند.(12)

مقریزى (مورخ مصرى) مى‏نویسد: اسحاق اهل صلاح، خیر، فضل و فردى متدیّن به‌شمار مى‏رود و طوایف رقى در مصر و بنوزهره در شهر حلب از نسل اویند.(13)

اسحاق این روایت را در تأیید مقام با عظمت حضرت موسى بن‌جعفر(ع) آورده است: یعقوب فرزند جعفر روایت مى‏کند که حدیث کرد مرا اسحاق بن جعفر الصادق که او گفت: روزى نزد پدر بزرگوار بودم که على بن‌عمر بن‌على بن‌على از آن حضرت پرسید: جانم فدایتان باد، به که پناه بریم و مردم پس از شما به چه کسى مراجعه کنند. امام صادق(ع) فرمود: به صاحب این دو جامه زرد که بر تو هویدا خواهد شد، لحظاتى گذشت که امام موسى بن‌جعفر بر ما وارد شد در حالى که کودک بودند و دو جامه زرد بر تن داشت. رجال‌شناسان از صداقت و درستى اسحاق سخن گفته‏اند، این مرد پارسا و محدث، آداب، سنن، فضائل و مناقب وافرى از پدرش فرا گرفت. و در بین سادات، علویان، شیعیان، اصحاب پدر و مادر و نیز راویان حدیث، علماء و معاریف، مقام ارجمند و منزلتى والا به خود اختصاص داد. کنیه اسحاق ابومحمد مى‏باشد و به‌دلیل شهرت در امانتدارى او را مؤتمن گفته‏اند و محل تولدش را عُریض (ناحیه‏اى در مدینه) نوشته‏اند.(14)

وصف وارستگى‏

نفیسه در اعماق ضمیر خود گرایشى عارى از هرگونه آلایش به سوى حقیقتى مقدّس داشت که این ویژگى سرچشمه تلاش و تکاپویش به جانب کمال بود، بدین‏گونه در مسیر عبودیت گام برداشت و کوشید از هر عاملى که دلش را از یاد خدا غافل و از درگاه ربوبیت منصرف مى‏کند اعراض کند و چون تعلقات فناپذیر را ترک گفت رفته رفته حُب الهى در کانون دلش شعله‏ور شد و از این رهگذر تمامى آثار خودخواهى و لذّات غافل‌کننده را از خود بپیراست.

در مدینه طیّبه، روزها را روزه بود و شب‏ها را به نماز، ذکر و دعا سپرى مى ‏کرد، از حرم رسول‌خدا(ص) جدایى نمى‏گرفت، سى‏مرتبه اقامه حج کرد که بیشتر آن به حالت پیاده برگزار شد، در حال انجام این فریضه عبادى و سیاسى سخت مى‏گریست و به پرده کعبه مى‏آویخت و عرض مى‏کرد: الهى و سیّدى و مولاى متّعنى و فرّحنى برضاک عنّى فلا سبب لى تسبب به یحجبک عنّى؛ اى خدا و آقایم و اى مولایم با رضا و خشنودى از من، مرا شادمان و بهره‏مند بنما، چون وسیله‏اى ندارم که بدان متوسّل شوم تا غضب تو را از من دور کند.(15)

زینب دختر یحیى متّوج- برادرزاده این بانو- مى‏گوید سال‏هاى متوالى در خدمت عمه‏ام نفیسه بودم، در این ایام ندیدم شب‏ها آرام گیرد و روزها از غذاها تناول کند، به او گفتم آیا به جان خودت ارفاق نمى‏کنى؟ جواب داد: چگونه چنین کنم در حالى که در برابرم گذرگاه‌هاى سخت و خطرناکى است که جز رستگاران کسى نمى‏تواند به سلامت از آنها عبور کند و در حالى که قرآن را تلاوت مى‏ کرد، جویبار اشک از چشمانش برگونه‏هایش جارى بود.(16)

احمد ابوکف مصرى خاطرنشان مى‏ کند: نفیسه نفحه‏اى از نفحات روحانى اهل‌بیت بود که در خلال زندگى با تهجد و تعبّد و خصالى چون ورع و تقوا به درجه‏اى از دانش و معارف به همراه فصاحت رسید که دانشمندان و عارفان به محضرش مى‏شتافتند تا از چشمه دانش و اندیشه‏اش بهره گیرند. گویى علم و تقوا را با هم جمع کرده بود(17)، دمیرى گفته است سیده نفیسه نزد کسى درس نخوانده و استادى ندیده بود اما احادیث بسیارى شنیده و از اهل خیر و صلاح به‌شمار مى‏آمد. در اواخر عمر چون از خواندن نماز با سوره‏هاى طولانى در حال قیام ناتوان شده بود، نشسته نماز اقامه مى ‏کرد. از شدت روزه‏دارى بدنش به تحلیل رفته بود.(18)

نفیسه خاتون در زمره بانوان وارسته‏اى است که در تاریخ اسلام به تلاوت و ختم قرآن شهرت دارد، چون از سلاله خاندان طهارت بوده و در حدیث و تفسیر مهارت داشته، این کتاب آسمانى را از روى بصیرت مى‏خوانده و آیات قرآن بر جان پاک و دل مهذبش مى‏نشسته است و در حال تلاوت این نور ملکوتى، جذبات شوق و عشق الهى او را فرا مى‏گرفته است و با رسیدن به حالات معنوى کراماتى از خود بروز داده که اعیان و اعلام عصر خویش را متحیّر ساخته است.(19) برخى گفته‏اند قریب به دوهزار بار قرآن را ختم کرده است.(20)

شرح‌حال‌نگاران لقب‏هایى چون نفیسة‌الدارین، نفیسة‌الطاهره، نفیس‌العبادة را برایش ذکر کرده‌اند. استاد توفیق ابوعلم او را سیده‏اى شریف، اهل تقوا، نقى، عفیف زاهد، ساجد و محدثه معرفى کرده و افزوده است از این جهت وى را نفیسة‌العلم گفته‏اند که در استنباط انواع دانش‏هاى عصر خود و نیز کشف پیچیدگى‏هایى از معارف و رسیدگى به مشکلات دانشوران توانا بود. ابن‌عماد از قول ابن‌اهدل نوشته است: سیده نفیسه از زنان پارسا، زاهد و عابد بود و سلسله نسب و پیوستگى وى به خاندان عترت و نیز توانایى در دانش حدیث، مقام و موقعیّت فوق‏العاده‏اش را در عصر خویش ثابت مى‏کند و این واقعیت مؤید آن است که این بانو تا چه اندازه مورد توجّه جامعه اسلامى اعم از خواص و عوام بوده است. ابونصر بخارى در وصف وى متذکر مى ‏شود: بارگاهش در مصر زیارتگاه مردم است و مصریان مقامش را تکریم مى‏کنند و حتى براى اثبات ادعاى خویش به وى سوگند یاد مى‏کنند.

سخاوى در کتاب مزارت خود، خاطرنشان مى ‏کند: وقتى این بانو به سرزمین مصر رفت و در این دیار رحل اقامت افکند مردم به دلیل فضائل و مکارمى که در وجودش سراغ داشتند گروه‌گروه به دیدنش مى‏رفتند و از مشعل معنویت او براى رفع ناگوارى‏ها و برطرف شدن آلام و ناراحتى‏ها و نیز موفقیّت در زندگى تبرک مى‏‌جستند.

مقریزى (مورّخ نامدارى از سرزمین مصر) نوشته است:

بانو نفیسه در پرهیزکارى، اعراض از دنیا و اهل آن در مقامى قرار گرفت که این خصال به همراه بندگى خداوند، موجب زبانزدی نامش در میان مسلمانان جهان شد، او روزها را به روزه‏دارى و شب‏ها را به تهجّد، نماز و نیایش مشغول بود گرچه در این راه بدنش به تحلیل رفت و سلامتى جسمى او دچار مخاطراتى شد ولى ترجیح مى‏داد این زحمات، لطمات و مشقات را تحمل کند تا رحمت الهى را به خود نزدیک کند، تذکرات اطرافیانش درخصوص دست برداشتن از این برنامه عبادى و معنوى هیچ تأثیرى در وى نداشت.(21)

پى‏نوشت‏ها:

1. الطبقات الکبرى، ابن سعد، ج 5، ص 318؛ تاریخ یعقوبى، ج 2، ص 159.

2. بحارالانوار، ج 10، ص 234؛ خطط مقریزى، ج 2، ص 638؛ ارشاد شیخ مفید، ج 2، صص 20- 21، عمدة الطالب، ص 65.

3. اعلام الورى، طبرسى، ص 212.

4. العباس، عبدالرزاق موسوى مقدم، ص 343؛ آل بیت النبى مصر، احمد ابوکف، ص 142؛ سرالسلسله العلویه، ص 21.

5. آل بیت النبى فى مصر، صص 145- 144.

6. عبدالعظیم حسنى حیاته و مسنده، عزیز الله عطاردى، ص 99.

7. وفیات الاعیان، ابن خلکان، ج 5، ص 423؛ مرآة الجنان، یافعى، ج اول، ص 355.

8. بحارالانوار، ج 101، ص 91.

9. ناسخ التواریخ (امام کاظم(ع))، ج سوم، ص 132.

10. آل بیت النبى فى مصر، ص 10، السیدة نفیسه، توفیق ابوعلم، صص 96 – 95.

11. نک، اصول کافى، ج 2، صص 387- 385؛ سفینة البحار، ج 2، ص 469؛ ریاحین الشریعه، ج 3، ص 18.

12. اعلام الورى، ص 285؛ کشف الغمه، اربلى، ج 2، ص 408

13. الخطط مقریزى، ج 2، ص 638.

14. تهذیب التهذیب، ج 1، ص 207 و نیز الارشاد، ج 2، صص 221- 219؛ کشف الغمه، ج 3، ص 17؛ قاموس الرجال، ج‏1، ص 375؛ حضرت صادق، فضل الله کمپانى‌، صص 20- 22.

15. نورالابصار‌، شیخ شبلنجى، ص 254؛ السیده نفیسه، توفیق ابوعلم، ص 12.

16. ناسخ التواریخ (امام کاظم)، ج 3، ص 119؛ ریاحین الشریعه، ج 5، ص 87.

17. آل بیت النبی فى مصر، صص 107- 106.

18. نورالابصار، ص 257.

19. نور ملکوت قرآن، آیة اللّه سید محمدحسین حسینى تهرانى، ج 4، ص 497.

20. ریاحین الشریعه، ج 5، ص 92.

21. نک کتاب بانوى با کرامت، از نگارنده: بخش سوم.

از: پاسدار اسلام‌، شماره 271 (با تلخیص)